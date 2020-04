Selhali! U příštích voleb si vzpomeňte, jak vám EU pomohla, vybízí Rozvoral z SPD. A předvídá trvalé změny

ROZHOVOR „Premiér Babiš chtěl vše v počátcích řídit z pozice nejvyššího manažera, což byla chyba,“ říká poslanec Radek Rozvoral (SPD), podle kterého by měl premiér Babiš raději poděkovat občanům, kteří mnoho problémů vyřešili svépomocí, ať jde o šití roušek, či o rychlý vývoj nových zdravotnických technologií skrze domácí firmy. Rozvoral se vrací také ke sporu ministrů Hamáčka a Vojtěcha a mluví o másle na hlavě ČSSD. Nešetří ani EU, která prodle něj měla stůj co stůj zabránit tomu, aby se problémy v Itálii a ve Španělsku rozvinuly do dnešního katastrofického stavu. Rozvoral připomíná, jak předsedkyně EK von der Leyen velmi rychle vzala zpět svou počáteční kritiku uzavírání hranic a věří, že občané si budou

Jen co premiér Andrej Babiš oznámil, že chce nouzový stav v Česku prodloužit o dalších 30 dní, se ozvali mnozí, kterým to vadí. „To může způsobit katastrofu a uvrhne to tisíce lidí do existenční nouze. Zničí to lidi, kteří byli nezávislí na státu. Množství závislých se zvýší. To se mu určitě líbí," napsal šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr. Souhlasíte, že za tím je (i) upevňování moci současné vlády?

Současná situace v České republice v souvislosti s koronavirovou pandemií je velmi vážná a naneštěstí ještě nedospěla svého vrcholu. Dále – podle odborníků – se můžeme obávat následné druhé a intenzivnější vlny, která by mohla přinést ještě větší počty nakažených a naneštěstí i lidí, kteří této zákeřné nemoci podlehnou. Stát musí učinit vše, aby k tomuto scénáři nedošlo, abychom se vyhnuli situaci, jaká je např. v Itálii nebo ve Španělsku. Život a zdraví našich občanů je tou nejdůležitější prioritou, a proto vyhodnotí-li fundovaní odborníci, že je to zapotřebí, tak to zajisté podpoříme. Současně se musí stát postarat o všechny své občany, aby se nedostali do existenční nouze. Tomu je naše hnutí SPD nápomocno a zajisté podpoří a určitě připraví takové návrhy zákonů, které takto ohroženým občanům pomůžou.

Na premiéra Babiše se snesla kritika za to, že na důležitých místech, jakými jsou nemocnice nebo domovy důchodců, chybějí ochranné prostředky. Kvůli tomu jsou na životech ohroženi klienti i zaměstnanci těchto zařízení. Babiš se mezitím na Twitteru pochlubil, jak vše zvládáme výborně, a vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby český postup s rouškami pro každého sdílel. Problém je v tom, že roušky si lidé ušili sami. Je to v pořádku?

Premiér Babiš chtěl vše v počátcích řídit z pozice nejvyššího manažera, což byla chyba. Právě v počátcích stát nezajistil potřebné zdroje na zvládání této mimořádné situace a vázla koordinace jednotlivých ministerstev, a to od komunikace spočívající v předávání si informací až po realizaci jednotlivých činností, jako například rozvoz zdravotnického materiálu podle priorit. Premiér Babiš se stále chová především jako manažer a v rámci svého politického marketinku chce z každé situace vytěžit co nejvíce. Podle mého názoru to je nevhodné a spíše by měl děkovat našim občanům, kteří vzali pomoc našemu státu do svých rukou a začali pomáhat, např. tím, že začali šít ochranné roušky, vyvíjet nové technologie výroby respirátorů apod. Radek Rozvoral SPD

Na sociálních sítích se rozhořel boj mezi Adamem Vojtěchem a Janem Hamáčkem o to, kdo má domovům seniorů dodávat zdravotnické pomůcky. Vypovídá podle vás hádka na Twitteru něco o současné vládě?

Všechny činnosti by měl řídit ústřední krizový štáb, který následně přenáší úkoly na podřízené krizové štáby (ministerstva, krajské úřady atd.). Členové tohoto krizového štábu by měli vystupovat jako nejvyšší odborníci, kteří vydávají rozhodnutí na základě vyhodnocení všech relevantních informací a vyžadují okamžité plnění. Tudíž by se ani neměli zabývat politickou propagací, na to prostě v této době není čas. Ve věci boje na sociálních sítích mezi Adamem Vojtěchem a Janem Hamáčkem všichni dobře víme, kolikrát už ČSSD napadla výroky svých vrcholných politiků svého koaličního partnera. To svědčí o dodržování etických zásad u konkrétních osob. ČSSD je v rozkladu, je důvodné podezření, že se na MPSV v čele s ministryní Maláčovou zpronevěřily miliony v neprůhledných IT zakázkách, a tak se snaží využít této situace ke svému zviditelnění. To hnutí SPD zásadně odmítá.

Hlavním tématem současné koronavirové krize v České republice se začínají stávat senioři. Stomatolog a politický komentátor Miroslav Macek tvrdí, že kdybychom nechali epidemii koronaviru proběhnout běžným způsobem, brzy by si oddechlo celé Česko. Jde podle vás o návrh, kterým bychom se měli vážně zabývat?

Rozhodně s tímto tvrzením nesouhlasím. Nevíme, co nemoc COVID-19 obnáší a jaké má následky. Proto musíme zabezpečit ochranu všech našich obyvatel včetně seniorů, kteří jsou naneštěstí ke svému zdravotnímu stavu tou nejohroženější skupinou, Vždyť se jedná o naše rodiče, prarodiče a zabezpečení jejich ochrany je naše povinnost.

„My hlavně musíme testovat všechny, kdo se jen chtějí přiblížit k seniorům. Nejsem testovaný, tak nenavštívím své rodiče, tak to je,“ napsal prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Je to podle vás návrh, kterým by se případně měla vláda zabývat?

Senioři jsou tou nejohroženější skupinou, a proto k nim tak musíme přistupovat. Vždyť i my všichni budeme jednou seniory a budeme od státu vyžadovat, aby se o nás po všech stránkách postaral. Určitě by měl návrh pana Šmuclera vyhodnotit ústřední krizový štáb se svými odborníky.

Vedou se spory o peníze, které měla EU poslat Česku na pomoc v boji s koronavirem. Celkem 32,6 miliardy korun mělo být podle premiéra Babiše přiklepnuto Česku už dříve, bez ohledu na pandemii. Někteří europoslanci ovšem upozorňují, že Unie tyto peníze uvolnila vzhledem k situaci rychleji a také zjednodušila jejich případné využití. Je to tedy pomoc, kterou potřebujeme, nebo Unie v této situaci selhala a pomoc měla být výraznější?

Evropská unie v boji proti koronavirové pandemii zcela selhala a nechala dopustit, aby se situace v některých unijních zemích dostala tam, kde se teď nachází, viz Itálie a Španělsko. Této situaci měli vrcholní představitelé EU zabránit nebo ji alespoň co nejvíce eliminovat všemi dostupnými prostředky, bez ohledu na výši finančních prostředků. Vždyť ještě před několika dny kritizovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová státy východní Evropy za uzavírání svých hranic, aby následně vydala prohlášení, že EU situaci s koronavirem podcenila a nakonec uzavřela Schengen na jeden měsíc.

Ozývá se i argument ve prospěch Evropské unie, že sedmadvacítka nemá přímé pravomoci nad zdravotnictvím, takže více pomoci nemůže. Je to pravda? A bylo by lepší, kdyby bylo zdravotnictví v Unii řízeno centrálně?

Zde se jedná o celkový přístup Evropské unie k zabránění rozšíření koronavirové pandemie v unijních zemích. Pevně věřím, že si obyvatelé členských zemí EU sami dokážou vyhodnotit pomoc EU v boji s touto zákeřnou nemocí a dospějí k názoru, že se na EU nelze v krizových situacích spolehnout a zohlední to v nadcházejících volbách ve svých zemích, kdy podpoří ty strany, které jsou pro ukončení projektu Evropské unie a její nahrazení spolupráce suverénních a nezávislých národních států Evropy na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Fotogalerie: - Předčasně ukončená schůze

Až překonáme pandemii, musíme zahájit kritickou diskusi o vztazích v EU, zlobí se rakouský kancléř Sebastian Kurz. Až jeho osobní nátlak na kancléřku Angelu Merkelovou totiž pomohl vpustit na rakouské území kamiony vezoucí ochranné pomůcky pro tamní zdravotníky. Je podle vás v pořádku, že si státy v této těžké chvíli navzájem blokují životně důležité dodávky? A je Kurzem navrhovaná debata namístě?

I zde vidíme, že EU zásadně selhala a každý stát se musí postarat hlavně sám o sebe. Musíme domluvit mezistátní spolupráci mezi suverénními státy i bez dohledu vrchnosti z Bruselu. Naše hnutí rozhodně podporuje humanitární pomoc, a to všem potřebným státům. To se týká jak Rakouska, tak Německa. Prioritně ale prosazujeme pro Českou republiku humanitární spolupráci v rámci projektu V4 a v souvislosti s možnostmi našeho státu. Vždy ale musí být zajištěna soběstačnost všech důležitých komodit pro naše občany.

Přežije podle vás současnou pandemii i Schengen jako takový?

Pevně věřím, že projekt Evropské unie se blíží ke svému zániku. To ale neznamená, že nebudeme chtít spolupracovat s ostatními zeměmi. Hnutí SPD je pro obnovení střežení našich státních hranic v určitém, předem schváleném režimu. Buďme obezřetní a mějme na paměti, že nelegální imigrace bude v Evropě stále pokračovat. Proto musí mít náš stát pod kontrolou, jaké osoby pobývají na území naší republiky. Moje odpověď na Schengen zní, že jeho taková podoba, jako byla před pandemií, už v budoucnu nebude.

