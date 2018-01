Senátní volby na Trutnovsku budou pokračovat druhým dnem

06.01.2018 6:05

Druhým dnem budou pokračovat doplňovací senátní volby na Trutnovsku. Volební místnosti se otevřou v 8:00 a lidé budou moci volit do 14:00. Výsledky by měly být známy zhruba do tří hodin po uzavření volebních místností.