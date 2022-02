Senátor Fischer k novele Pandemického zákona: Čínská nákaza šmírování

reklama

„Pokud vím, tak proti zákonu se chystá hlasovat celá řada senátorů za ODS i STAN,“ cituje deník Právo nejmenovaný zdroj podle serveru Reflex.cz. Výhrady k novele už vyjádřili i někteří senátoři za TOP 09 či Piráty.

Výhrady má například nezařazený senátor a kandidát na prezidenta Pavel Fischer. Jedná se podle něj o mimořádné opatření pro mimořádnou dobu. Za problematické považuje více částí, ale největší výhrady má k zrychlenému projednání. Podle něj pandemický zákon tak vzbuzuje nedůvěru občanů, protože mu nepředcházela patřičná diskuse. „K celé řadě věcí dojdeme právě až v té debatě,“ dodává a pokračuje, že pandemický zákon mu nejpřijde v pořádku.

Další výhrady má také ke zneužití technologií. Odkázal především k systému fungování SMS, které rozhodně nejsou chráněné před zneužitím. „A nemůžeme předpokládat, že občasné dostanou za úkol číst SMS a mít každý doma mobilní telefon. Na tom naše demokracie nestojí,“ pokračoval s tím, že pokud nebude odstraněna tato jeho obava, tak s tím naprosto nesouhlasí. Odkazuje také například k zavádění Tečky a podobných aplikací, ke kterým měl vždy podle svých slov výhrady, protože se to vlamuje hodně do soukromí. „Z Číny bychom si neměli přivézt tu nákazu covidu, ale také bychom si neměli přivézt nákazu sociálního kreditu a šmírování lidí 24 hodin denně,“ varuje. „To je civilizační zápas a nemá to cokoliv společného s ministrem zdravotnictví nebo s tím, kdo je dnes ve vládě,“ pokračuje.

Dnes podle něj ta situace, jak se ČR nebo EU snaží zvládnout epidemii, je zneklidňující. Celá řada opatření jde proti hodnotám, které jsou nám drahé. „Nemáme v ústavě napsáno, že bojujeme s covidem-19. Mám pocit, že jsme se propadli do mikromanagementu, kde ochrana osobních údajů je tak cenná,“ varoval s tím, že již od začátku měl společně s dalšími senátory ke kabinetu výhrady. „Ze Senátu jsme apelovali na vládu, ať neprošustruje tu příležitost a zapojí do boje s covidem od začátku české firmy,“ říká. „Místo toho jsme se klaněli rouškám z Číny, to bylo opravdu nedůstojné. To byl výsměch,“ kritizuje tehdejší postupy vlády na začátku pandemie. „My jsme s těmi podnikateli byli v kontaktu, oni už si tak zoufali, že nedostali odpovědi od vlády, že se obraceli na senátory. Problém byl, že vláda jim šlápla na krk, že nesmějí nic vyvážet a vozila sem ‚šunt‘, který dodnes je ve skladech,“ diví se senátor na úkor preference čínských výrobků. „Z našeho státu se stal sklad šuntů pro celou Evropu,“ kritizuje s tím, že se jednalo o jasné selhání státu. „Ochrana veřejného zdraví je jasná, ale neměla by to dělat za každou cenu,“ myslí si s tím, že frustrace lidí není v tom, že by si přečetli teď zákon, ale jsou frustrováni, že jim to předkládá tento konkrétní stát, ke kterému nemají důvěru.

K nesouhlasným projevům občanů jak v rámci kritických e-mailů, tak prostřednictvím demonstrací, se dále vyjadřuje Fischer v podcastu A plus X. Demonstranti totiž apelují, aby byl zákon zamítnut. Fischer protestní hlasy považuje za účet vystavený minulé vládě a předešlým ministrům zdravotnictví. Podle něj kroky předchozí vlády podlomily důvěru občanů ve stát. „My si můžeme položit otázku, k čemu je stát. Pokud nás stát neochrání a prošustruje důvěru občanů, pak to lze vyhodnotit tak, že stát selhal. A teď si musíme říct, co s tím budeme dělat,“ říká v podcastu senátor Pavel Fischer. Problém podle něj je hlubší než jen výměna vlády. Ústava a soudy podle něj ale fungují dobře, narážel tak na zrušení diskriminace pro neočkované.

V současné době se podle něj na pozadí koronaviru hraje o pozici Číny ve světě. „Čína dodnes nevysvětlila, co se tam stalo. Těch otázek je nezodpovězených tolik, že bychom si neměli zastírat, že Číně nejde o postavení ve světě a aby se hrálo podle jejích not,“ zhodnotil a pokračoval, že má pocit, že jsme z Číny nepochytili jen virus, ale že jsme s ním chytili i virus totality. „Tady je potřeba, abychom se jako občané postavili, abychom ty věci uměli alespoň pojmenovat,“ varuje s tím, že se operovalo s ideou nejdříve vystrašit lidi a pak je všechny naočkovat, rýpl si do éry vlády Babiše.

Podle něj jsme se pohybovali v šíleném systému v době lockdownu. Je potřeba si položit otázku, jak to příště udělat jinak. „Pokud bychom v tom takto zůstali, zvykli si na to, tak je to špatně,“ rekapituluje s tím, že obava samozřejmě byla opodstatněná, virus jsme neznali. Zpětně práci senátorů ale vidí pozitivně, jak vládu burcovali.

