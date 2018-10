Senátorské kluby se přetahují o profesora Drahoše. Může rozhodnout o tom, kdo bude předsedou

Dvě kola senátních voleb jsou za námi a zdá se, že politické tahanice by měly pomalu utichat. Jenže letos je to trochu jinak. Máme tu třetí kolo senátních voleb. Strany svádějí bitvu o profesora Jiřího Drahoše.

Čeští občané jsou zvyklí, že senátní volby mají dvě kola, byť k tomu druhému drtivá většina voličů nechodí. Je to také volba. Nechávají za sebe rozhodnout ty voliče, kteří k volebním urnám přece jen vyrazí. Jenže tentokrát se zdá, že senátní volby mají ještě třetí kolo. Alespoň podle serveru SeznamZprávy.cz, který poukazuje na to, že v onom třetím kole se strany přetahují o to, kdo do svého senátorského klubu získá prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše a spolu s ním případně i další dva neúspěšné prezidentské kandidáty – Marka Hilšera a Pavla Fischera. Tito tři muži mohou do značné míry rozhodnout o tom, který senátorský klub bude nejsilnější a získá post předsedy Senátu.

V tuto chvíli má hnutí Starostové a nezávislí 16 senátorů a ODS i lidovci po 15 senátorech.

Pokud se hnutí STAN podaří získat na svou stranu Jiřího Drahoše, mohlo by ho nominovat na post předsedy Senátu. Mluví se také o někdejším rektorovi Univerzity Karlovy Václavu Hamplovi. ODS dopředu hlásí, že by si za předsedu přála svého matadora Jaroslava Kubera a lidovci prý zkoušejí přemlouvat Jiřího Čunka, aby také zkusil kandidovat.

„V pondělí by mělo být jasno, protože se kvůli novému uspořádání Senátu chystá schůzka šéfů ODS Petra Fialy, KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a STAN Petra Gazdíka,“ uzavřel server.

autor: mp