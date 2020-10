Senioři klíčem k volbám. Politický převrat? Bomba ze včerejší ČT

reklama

Hned v úvodu všichni tři pánové zkritizovali kabinet Andreje Babiše (ANO) za to, že ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula ve Sněmovně předestřel možnost, že se lidé budou při návštěvě restaurace registrovat, aby bylo možné je v případě potřeby vytrasovat. O pár hodin později Babiš tuto možnost dementoval jako „nesmysl“.

Komentátoři se shodli, že je to jen ukázka vládního koronavirového chaosu, který sledujeme už několik měsíců.

„Já myslím, že to je standardní příklad chaosu, který v tý koronavirový situaci vláda dělá poměrně častějc. Speciálně výstřely pana Prymuly, který je příznivcem tý tvrdší linie, tak on občas něco vystřelí a ostatní to pak korigují. Myslím, že to není poprvé, ani naposledy,“ řekl Kolář.

„Andrej Babiš to nevidí rád a je poměrně dost nervózní,“ komentoval Prymulův nápad s restauracemi Honzejk. Také není divu, protože všechny tyhle komunikační přešlapy, když to nazvu hodně eufemisticky, jsou pro hnutí ANO před volbami velmi negativní v tom smyslu, že hnutí ANO se vždy prezentovalo jako hnutí, které je kompetentní. ... Teď najednou máme krizi a vidíme, že mezi ministry hnutí ANO panuje nedorozumění a komunikačně je to zmatek nad zmatek,“ doplnil.

Hnutí ANO podle jeho názoru krajské volby vyhraje, ale vyhraje je s menším náskokem, než se mohlo zdát ještě před měsícem. Nástup druhé koronavirové vlny v Česku je silnější než v okolních zemích i kvůli tomu, že česká vláda v létě rozvolňovala opatření přespříliš.

„To, co tam dneska oba pánové předvedli, to svědčí o tom, že v té vládě je zmatek. Já bych k tomu ale řekl, že pan profesor Prymula je zaprvé plukovník a za druhé je to odborník, takže jestli dojde na další negativní vývoj, tak bude mít nakonec pravdu on a ne pan premiér,“ podotkl komentátorský matador Petr Nováček.

Když znovu dostal slovo Kolář, konstatoval, že komunikačních chyb už udělala vláda tolik, že i na tento s restauracemi se brzo zapomene. Kolář je přesvědčen, že toto budou velmi podivné volby a pokud k nim nedorazí nejstarší občané, protože budou mít obavy, že se nakazí koronavirem, tak volby dopadnou zcela jinak, než obyčejně. „Myslím, že pouštět se teď do nějakých prognóz, to je jako věštit z křišťálové koule,“ zdůraznil.

Zdůraznil také, že všechny věty ministra Prymuly budou platné jen do okamžiku, než je premiér smete ze stolu.

Anketa Chcete Miroslavu Němcovou v Senátu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 9866 lidí

V jedné věci se ale pánové vlády zastali. Když došlo na sestavování rozpočtu, shodli se na tom, že opozice sice kabinet kritizuje, ale sama přichází s nápady, komu všemu by se mělo finančně pomoci. Přitom nikdo, ani koalice, ani opozice neví, jak dlouho bude trvat ekonomická krize a jak přesně se budou splácet dluhy z této krize vzešlé, až pomine.

Do debaty přispěli také politolog Ladislav Mrklas z Vysoké školy CEVRO Institut a ústavní právník Jan Wintr.

Druhý jmenovaný mimo jiné prohlásil, že ochrana zdraví a právo na život stojí podle jeho názoru v Ústavě tak vysoko, že by lidé v karanténě volit možná neměli. V zájmu ochrany zdraví svých spoluobčanů. „Já i kdybych měl nějakou méně závažnou nemoc, tak já bych k těm volbám nešel,“ konstatoval Wintr. „Já jsem na to dostal otázku už na konci července a já jsem na ni odpovídal právně. Proč lidí, kteří mají žloutenku, tuberkulózu a tak podobně, přičemž proti těmto nemocem se dá očkovat, tak proč oni nemohou volit a lidé s covidem mohou volit?“ nastínil problematický bod.

Ale jeho pohled nakonec nepřevážil, což prý bere s veškerou pokorou, takže se uvidí, jak ministerstvo vnitra situaci zvládne.

Podle Mrklase by stálo za to zamyslet se nad tím, zda počet voleb nesnížit tím, že by se jich více konalo v jednom termínu. Bez ohledu na koronavirus. Možná by to pomohlo zvýšit zájem voličů o volby.

Další věc je, že řada lidí ani dnes nevidí v existenci krajů přílišný smysl. Politici podle jeho názoru měli lidem lépe vysvětlovat, k čemu kraje jsou.

Podle Wintra je problém navíc v tom, že krajská samospráva není tak úplně samospráva, protože je do značné míry závislá na tom, jaké peníze jim přidělí vláda. Ale Wintr pochybuje, že se na tom v dohledné době něco změní.

„Tohle je myslím záležitost, kterou, když to řeknu hodně volně, tak vyřeší až nějaký další převrat, protože tehdy nastanou nějaké společenské změny, kdy se sáhne na všechno. V tuhle chvíli si myslím, že bude zachován status quo, protože je tam příliš mnoho zájmů, aby to zůstalo, jak to je,“ poznamenal ústavní právník.

