Šestnáctiletá ukrajinská tenistka podala ruku Rusce. Má se to řešit až u ministra

Mezinárodní skandál vyvolalo sportovní gesto tenistky Kotlyarové, když po prohře v prvním kole juniorské soutěže Australian Open na závěr zápasu podala své soupeřce Minčevové podala ruku. A to i přesto, že zástupci Ukrajiny si na jiných soutěžích odmítali podat ruku s Rusy a Bělorusy, uvádí server Pravda EN.

MAKE UKRAINE HUMANE AGAIN: 16-year-old Ukrainian tennis player Yelyzaveta Kotliar reportedly faces charges in Ukraine after shaking hands with a Russian player following the Ukrainian girls' loss. The @Ukraine Ministry of Sports is said to have opened a case against her for… pic.twitter.com/URPjw3qdy2