Setkání s Trumpem. Babiš prozradil o čem spolu jednali

Předseda vlády to oznámil na svém twitterovém účtu. Tématy rozhovoru byly vztahy mezi Českem a Spojenými státy nebo cesta amerického prezidentského páru po Evropě.

„Probrali jsme aktuální otázky našich vztahů, taky dopis, který jsem mu posílal. První dámu (Melanii) jsem pozdravoval od Moniky a bavili jsme se i o programu prezidentského páru v Evropě,“ napsal Babiš. O jakém dopise premiér ve tweetu hovoří, nebylo ihned jasné.

Babiš dnes do Portsmouthu na oslavy Dne D zavítal stejně jako německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo kanadský premiér Justin Trudeau. Pro Trumpa pak připomínkou událostí června 1944 končí třídenní státní návštěva Británie, odkud zamíří do Irska a následně do Francie.

S Trumpem se už Babiš letos setkal, a to na začátku března, kdy byl český premiér ve Washingtonu společně se svou ženou Monikou.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Příště řeknou, že jich bylo půl milionu. Je to snaha zničit Zemana s Babišem, financovaná z ciziny. Jiří Ovčáček promlouvá k náměstí Andrej Babiš vytáhl řetězovku. A vrchní elf se z toho může zbláznit Evropská komise vrací úder Babišovi: Naši auditoři jsou profesionálové Opozice hledá cestu, jak na Babiše: Ve hře je i hlasování o nedůvěře vládě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp