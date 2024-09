Ševčík u hromady dřeva a české vlajky odhalil Fialův rozpočet

Ekonom Miroslav Ševčík se po čase opět přihlásil o slovo. Na adresu vlády pětikoalice nešetřil ostrou kritikou.

„Tato vláda je marnost nad marnost. 230 miliard korun roční deficit, to je v podstatě zoufalost,“ začal zostra.

A hned se zastal šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

„Chci vám připomenout, těm, kteří jste kritizovali vládu Andreje Babiše i vlády předchozí, že za roky 2015 až 2019 byl celkový deficit 32,8 miliardy. To je rok 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. Za pět let. Takže průměrný deficit byl 6,56 miliardy korun ročně. No, nejsou tito vládci zoufalci?“ obořil se na kabinet Petra Fialy (ODS).

Jedním dechem dodal, že v dobách covidu, konkrétně za roky 2020 a 2021 byl 787 miliard a přímá podpora z toho činila 545 miliard. „Takže se trochu proberme, podívejme se na to a uvidíme, že tato vláda je zoufalá a marná a vytváří pro nás nebezpečné prostředí, které bude třeba napravovat. A nebude na to stačit jeden politický cyklus,“ zdůraznil Ševčík.

„Vy všichni, kteří půjdete k volbám, tak se nad tímto zamyslete. Zamyslete se nad těmi výdaji, jestli jsou opravdu potřebné. Jestli nekupujeme zbytečné hračky pro paní (Janu) Černochovou nebo pro některé další. Jestli nechceme platit (Miloši) Vystrčilovi a (Markétě) Pekarové výlety na Tchaj-wan, a tak dále,“ nebral si servítky Ševčík v narážce na záměr vlády koupit americké stíhačky F-35 a další vybavení pro armádu.

Tyto položky kritizovala i exministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová, která se nechala slyšet, že na granáty tato vláda peníze našla, ale na peníze pro další státní zaměstnance jaksi pozapomněla.

„Vážení přátelé, Fialova vláda postavila vedle učitele minomet a pak prohlásila, že do nich obou ‚rekordně investuje‘. Pojďme se podívat na ten její trik. Pan Stanjura minulý víkend zveřejnil svůj návrh státního rozpočtu. Když se do něj kouknete, okamžitě vám dojde, že ho nedělal člověk s empatií nebo alespoň se schopností rozlišit, co je a co není podstatné,“ napsala Schillerová na svém facebooku.

Ševčík ale nezůstal jen u investic do obrany. Další oblastí, kde nás čekají obtíže, je podle něj energetika. Sám se prý raději předzásobil haldou dřeva, neboť s vládou Petra Fialy nemohl jinak.

„Já jsem se musel na tohle připravit. Konec konců, teď vám posílám video ze Zlatých hor. Ve Zlatých horách bylo předminulý týden mistrovství světa v těžbě zlata. A budeme asi muset obnovit tu těžbu zlata, abychom ty dluhy, které nám tady vytvořila Fialova vláda, mohli splácet. A já se na to připravuju sám. Tady na tu tuhou zimu, která nás možná čeká,“ prozradil Ševčík.

A ukázal haldu dřeva, o kterou se postaral před blížícím se podzimem. „Abych to všechno přežil, protože elektrikou topit nebudu moct.“

Ve Zlatých horách se těžilo zlato od počátku 13. století. A těžba zlata zde upadá až v 17. století. Tedy o 400 let později.

Ministerstvo financí nabízí na rozpočet na příští rok zcela jiný pohled.

„V mandatorních výdajích představují sociální transfery a dotace (sociální dávky včetně důchodů) objem 939,0 mld. Kč (nárůst o 28,8 mld. Kč), z toho připadá na důchody 717,4 mld. Kč (nárůst o 11,2 mld. Kč). Výdaje na platbu státu za státní pojištěnce jsou rozpočtovány v objemu 154,6 mld. Kč (nárůst o 3,6 mld. Kč). Výdaje na dluhovou službu mají v příštím roce dosáhnout 100 mld. Kč (nárůst o 5 mld. Kč). Zákonem daný každoroční nárůst výdajů na obranu (v roce 2025 se jedná o sumu 160,8 mld. Kč) je rozprostřen do více rozpočtových kapitol – kromě Ministerstva obrany také např. v kapitolách SSHR, NÚKIB, NBÚ a MZV. Objem peněz na platy učitelů je od ledna 2025 navržen o 7 % vyšší, u ostatních státních zaměstnanců pak o 5 % vyšší. … V procentuálním vyjádření (bez peněz EU) stoupl z jednotlivých rezortů meziročně nejvíce rozpočet Ministerstva dopravy (+29,3 %), Ministerstva zemědělství (+28,2 %), Ministerstva kultury (+26,1 %) a Ministerstva zdravotnictví (+25,3 %),“ stojí ve vyjádření Ministerstva financí k rozpočtu.

