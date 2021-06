Seznam vytáhl kauzu na Zemanova Nejedlého: Zasahoval prý přímo do jmenování velvyslanců

reklama

Server přinesl e-mailovou komunikaci mezi současným náměstkem ministra zahraničí Pavlem Jarošem a velvyslancem v USA Hynkem Kmoníčkem, datovanou z března 2019

„Tomáš (exministr zahraničí Tomáš Petříček, pozn. red.) pozdrží celý balík, než si s Martinem (Martin Nejedlý, pozn. red.) promluvím, protože nechce riskovat, že mu ho celý vrátí. Pokud to Martin posvětí, tak ji Tomáš klidně do balíku zařadí,“ oznamuje Jaroš Kmoníčkovi.

Ten mu ve své reakci napsal: „Teď je na tobě, abys odblokoval možná vůbec nezablokovaného Nejedlého a spol., Gajduškovi (Petr Gajdušek z ČSSD, nyní zřejmě končící velvyslanec při OSN v Ženevě, pozn. red.) pak za rok pomůžeme na hlavní kšeft do OSN a tím bude mít ČSSD celkově čtyři velvyslance. Tak kdy vyrazíš na Hrad?“

Martin Nejedlý na dotaz redakce potvrdil, že se za Gajduška jakožto velvyslance při OSN přimlouval. „To, že někde Martin Nejedlý řekl, že by se zastal nebo že by byl rád, kdyby pan Gajdušek odjel do Ženevy, to rozhodně popřít nemohu, protože si myslím, že státní tajemník, kterým pan Gajdušek byl, byl muž na svém místě. Ale to není nic, co bych já mohl ovlivňovat. A to, že řeknu svůj názor, si myslím, že není tak, jak je to dneska deklarováno,“ řekl Seznamu Zprávám.

Odmítá ale, že by jeho vliv, o kterém se zmiňuje náměstek Jaroš, byl tak velký. Připomněl, že výběr velvyslanců je v kompetenci vlády a prezidenta. Přesto jména, která s Nejedlým Jaroš a další řešili, nakonec uspěla – Gajdušek se dostal do Ženevy, bývalá náměstkyně Anita Grmelová brzy vyjede na ambasádu ve Švédsku.

Nejedlý se také hájí tím, že prezident Zeman o všem ví. „Informuju pana prezidenta o všech svých krocích, a to, co se vytváří, a to, co se tady dělá, si myslím, že není součástí úplně racionálního pohledu těchto lidí. Já bych si nikdy nedovolil neinformovat pana prezidenta o tom, co dělám. To je má zodpovědnost,“ ujišťoval Nejedlý.

