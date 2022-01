Seznam zakázaných hostů, jmenovitě. Hysterický Železný, Witowská a poprask na pódiu... Petr Žantovský rozvířil, co se teď děje v ČT

reklama

V Poslanecké sněmovně se tu a tam projednává zákon, který vyvolá ve společnosti velké pobouření. K něčemu takovému došlo v tomto týdnu. „Média těchto dní zaplnila vášnivá a emocionálně hutná prohlášení politiků vládní koalice ohledně demonstrace proti pandemickému zákonu, na níž byla k vidění symbolická šibenice s nápisem ‚Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici‘. Proti této opravdu nevkusné formě protestu se ohradila třeba šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Prohlásila: ‚Hrozba smrtí je zcela nehorázným překročením všech mezí civilizované diskuse a legitimních projevů nesouhlasu. Symboly tohoto typu do veřejného prostoru vyspělé společnosti dle mého názoru nepatří‘. S jejími slovy nelze nesouhlasit,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Hned ale dodává, že předsedkyně dolní komory Parlamentu předvedla, jak pěkně vykonstruovat všeobecnou frázi, která se dobře vyjímá v médiích. „To ministr vnitra Vít Rakušan byl konkrétnější, když napsal na Twitter toto: ‚Naše země ale také musí být pro všechny občany bezpečná, nikdo nemůže nikomu vyhrožovat smrtí. Opravdu chtějí autoři šibenice někoho pověsit? A za co? Za zradu čeho? Za přisluhování komu? Může být majitel šibenice konkrétnější?‘ Nu, nejsem majitel této ani jiné šibenice, takže panu ministrovi neodpovím. Mám ale nutkavý dojem, že podobné akce jsou protestem proti neschopnosti vlády, této i předchozí, zabránit všežravé hydře vakcinačního byznysu, aby likvidovala občanské svobody. Trpělivost občanů není bezmezná,“ zdůrazňuje mediální analytik.

Když byla šibenice pro jiného, Pekarová i Rakušan mlčeli

Připomíná, že ministři zdravotnictví, kteří se točili ve funkci jak na dětském kolotoči, stále ujišťovali, že stačí jedna, pak druhá, třetí, ve hře je už i čtvrtá dávka očkování a budeme mít od nemoci pokoj, že ji nemůžeme dostat, natož abychom jí někoho dalšího nakazili. „O nepravdivosti těchto ujištění nás přesvědčuje realita. Věty o tom, že vakcinace není zárukou bezinfekčnosti, byly ještě loni touto dobou prohlašovány za konspirační teorii a jejich mluvčí za dezinformátory. A jak je u nás obvyklé, nikdo z těch, kdo vyslovovali podobná obvinění, se nikdy nikomu neomluvil. Tak soudím, že toto je hlavní důvod demonstrací proti vládnoucím elitám. Jestli ten či onen potentát je zapleten do vakcinačního byznysu a má z těch miliardových státních zakázek nějaký osobní profit, nechť zjišťují orgány k tomu příslušné, například ty, jimž velí právě ministr vnitra,“ doporučuje Petr Žantovský.

Moderátorka Witowská vyhnala z pódia předsedu poroty

Velmi bizarní bylo letošní předávání cen FITESu Trilobit za televizní tvorbu. „Odehrálo se totiž v přímém přenosu České televize. Zřejmě však zaspali tamní cenzoři, nebo jsou si prostě – a často právem – jisti tím, že mají FITES na své straně vždy a za všech okolností. Stalo se totiž to, co nikdo nečekal. Porota udělila v rámci Trilobitu anticenu Citrón za nevydařenou dramaturgii seriálové produkce České televize plánované na letošní rok. To samo o sobě by nevyvolalo velký povyk, protože ti, kdo se na plytké kriminálky ČT dívají – a není jich málo –, zase asi většinově nesledují předávání ceny Trilobit. Poprask však vyvolala sama moderátorka přenosu Světlana Witowská, když dost nekorektně kritizovala výrok poroty, aby ve finále jejího předsedu Vladimíra Justa de facto vyhnala z pódia,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Samozřejmě že si uvědomuje, že Česká televize Witovskou živí. „Nicméně k roli moderátora v žádném případě nepatří vnášení osobního názoru. Moderátor není komentátor, jenomže tuto základní větu novinářské profese v České televizi dlouhodobě ignorují. Ryzím příkladem je Witowské nadřízený Jakub Železný, hystericky házející papíry na hosty svého pořadu – viz Události s Patrikem Nacherem 18. ledna. Železný je doslova vyhlášeným ‚moderátorem‘, který místo kladení otázek předvádí své ego, své názory, své přesvědčení. Příklady? ČT 15. července 2020 v rozhovoru s Karlem Havlíčkem dehonestoval někdejšího prezidenta Ludvíka Svobodu nebo na Twitteru 27. června 2020 Železný slibuje, že ze studia vyhodí každého, kdo by se nějak kriticky vyjádřil o Miladě Horákové,“ připomíná mediální analytik.

Ohrozili jste vyslovení důvěry vládě, slyšel novinář od ministra

A pachatelem dalšího politicko-mediálního přešlapu je pro změnu ministr školství Petr Gazdík. „Můžeme se o tom dočíst v článku Jiřího Kubíka na Seznam Zprávách: ‚Je to pár dnů, co mi brzy ráno zazvonil telefon a na druhé straně se ozval ministr školství Petr Gazdík. ,Co nám to proboha děláte, pane šéfredaktore?´… Seznam Zprávy toho dne ráno přinesly informaci, že jeden z dárců hnutí Starostové a nezávislí, jehož je ministr Gazdík místopředsedou, je trestně stíhaný, stejně jako jeho firma. ,Ohrozili jste vyslovení důvěry vládě,´ spustil do telefonu ministr Gazdík. ,Vy jste se snad s tím Okamurou domluvili, že bude tu schůzi natahovat, než to ráno vydáte! … Je vidět, že nejsme na stejné straně,´ pravil ministr,“ cituje mediální odborník z článku.

Vládnoucí politici jsou si jisti podporou určitého typu médií

Na této události vidí pozoruhodné dvě věci. „Předně že informaci o divných sponzorech přinesly právě Seznam Zprávy, které dosud vždy držely ochranný deštník nad stranami vládní koalice. O okolnostech vzniku článku Janka Kroupy jsme psali v minulém Týdnu v médiích. Ale ještě podivuhodnější je infantilita reakce ministra Gazdíka. Takhle banálně se nachytat na švestkách, to tu ještě myslím nebylo, ačkoli pamatujeme ve vysokých funkcích už hodně nedůvtipných figurek. Tady snad už chyběly jen proslulé Jakešovy ‚bojlery‘. Co z toho příběhu však jasně plyne? Že si jsou naši dnešní vládnoucí politici jisti podporou určitého typu médií, a nadto, když se jim zdá podpory málo, docela drze ji vymáhají. Smutná podívaná,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

