Si dělá prču, ten Fiala, vyhrkli nad „zlevněnou“ klobásou

Země živitelka přilákala jako tradičně návštěvníky z celé České republiky i ze zahraničí. Ti kromě jiného ocenili i obrovskou nabídku tradičních i méně tradičních českých potravin.

„Pane bože, to je vůně,“ usmíval se pán, který v pavilonu s potravinami obdivoval klobásy, točeňák nebo lovečák.

„No nejsou možná nejlevnější, ale určitě si na nich pochutnám. Je vidět, že jsou skutečně z masa, žádné náhražky,“ pochvaloval si, když jsme ho oslovili, a zadoufal, že lovečák bude takový, jaký si ho pamatuje z dětství.

Slova chvály zaznívala i nedaleko od těchto uzenin, kde nabízeli chléb se sádlem a škvarky za třicet korun. Hned na vedlejším tácku pak byl chléb s tlačenkou, jen o pět korun dražší. Po obou pochoutkách se jen zaprášilo.

Úspěch sklidil například i český česnek u venkovního stánku. „Česnek modrý paličák do 2 kg 249 korun (za kilo), od 2 kg 199 korun,“ hlásala cedule.

„Lidi mají zájem o český česnek, hlavně musí být pálivý,“ usmíval se prodejce Petr Brand a dodal: „V supermarketech dnes většinou dostanete česnek třeba z Číny nebo ze Španělska, takže si lidi rádi dojdou pro český česnek k farmářům. A Země živitelka patří mezi největší akce, kde farmáři mohou prodávat.“

Dříve zájem na soběstačnosti v potravinách… A reakce na Fialova slova

Zájem byl například i o kozí mléko nebo skopové klobásy. Skopové klobásy vyšly kilo na 180 korun, kozí mléko různé druhy zhruba na 30 korun za láhev.

„Já už zemědělství dávno nedělám,“ usmíval se bývalý zootechnik Zdeněk Hrdý, který byl právě u zmíněného zboží. Pak nám ale přece jen porovnal dnešní zemědělství s tím, které si pamatuje ze svého působení on. „To bych vám musel říct, že dřív to bylo lepší než teď. Dříve jsme tady chovali spoustu dobytka. Dneska některá místa leží ladem nebo se to jen poseče. Dříve byl zájem na tom, aby ta krajina byla udržovaná a aby byla soběstačnost v potravinách,“ vzpomínal a dodal: „Bylo by načase to zase změnit. Vůbec celou zemědělskou politiku. Dnes se na půdě stavějí sklady nebo fabriky, které za dva roky končí, a je to prázdné,“ podotkl smutně.

Vyjádřil se i ke slovům premiéra Fialy, která pronesl právě na Země živitelce, a sice že „ceny potravin v Česku nyní meziročně klesly zhruba o 3,8 procenta a snížily se nejvíc ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj“.

„Jo? Tak to je zajímavé, kde ten nakupuje? Ať to sdělí laskavě občanům. Protože všude je to strašně drahé,“ kroutil Zdeněk Hrdý nesouhlasně hlavou.

Co říkají na zmíněná slova premiéra Fialy, jsme se dotazovali i mezi návštěvníky Země živitelky.

„To si dělá pr… nechci být sprostý, takže prču, asi, ne? Na větší nákup chodím jednou za týden a vždycky mám pocit, že se mi to jen zdá. Zlevnily, jo? Ale o kolik to předtím zdražilo, to neříkal?“ rozčílil se muž asi středního věku a další, který ho doprovázel, to potvrdil.

„Já si tedy žádného zlevnění nevšiml. Vždyť já už i pročítám letáky, to jsem dřív nikdy nedělal. A to opravdu nevydělávám nějak mizerně,“ vysvětloval.

Kuřecí řízek za 95 korun. Ale pozor… za 100 gramů. A vzpomínky na „dřívější“ pivo

Zatímco nabídku tradičních i méně tradičních českých potravin si mnozí návštěvníci pochvalovali, ohledně stánku s rychlým občerstvením to bylo spíše naopak. Objevili jsme například langoš „s oblohou“ za 130 korun, bavorskou klobásu za 150, za stejnou cenu smažený sýr v housce, za 70 korun párek v rohlíku.

Zašli jsme se podívat i do oblíbené Pivovarské zahrady. Stolky před jevištěm, na kterém právě vyhrávala dechovka, byly vesměs obsazené. Podívali jsme se tedy i na nabídku občerstvení. Například kuřecí či vepřový řízek byl za 95 korun. Cena byla ale za 100 gramů. A právě to ale některé návštěvníky naštvalo. „Vůbec jsem si toho nevšimla. Já vím, že to tady mají napsané, ale i tak. To víte, ve stáří už hůř vidíte, opravdu jsem si toho nevšimla a pak jsem se divila, co to po mně chtějí za peníze, kde je těch 95 korun,“ kroutila hlavou starší žena, která vyrazila na českobudějovické výstaviště po několika letech. Stejný „zážitek“ prý měla její kamarádka, která dostala chuť na halušky s uzeným a zelím. I tady byla totiž uvedena cena za 100 gramů, která činila 75 korun.

Cena piva pak rozladila dalšího staršího návštěvníka.

„Dřív i před revolucí jsme na Živitelku chodili s kolegy a s kamarády na pivo s klobásou. Ale dneska si dát dvě tři pivka jako dřív? A k tomu klobásku? To pak ale budeme žít jen z manželčina důchodu,“ lamentoval důchodce, který narážel na cenu piva, které si vychutnával právě také v Pivovarské zahradě. Půllitru Budvaru originál jsme viděli za 70 korun. O deset korun levnější byl pak Budvar výčepní. Nealko Budvar vyšel na 55 korun.