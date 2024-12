Šídlo překvapil: „Vymlčet Kateřinu Konečnou nejde.“ Ale někteří by to stejně zkusili

Šídlo se přiznal, že ho baví představa, že by novináři přestali „dávat prostor“ některým politikům, s jejichž názory nesouhlasí. „Když si je novináři nebudou zvát třeba do podcastů a mluvit s nimi, tak ta Kateřina Konečná (třeba) prostě zmizí,“ poznamenal ironicky.

Jedním dechem ale dodal, že si je dobře vědom toho, že tudy cesta nevede. Bavit se jenom s těmi politickými zástupci, kteří sdílejí stejné názory, může vytvářet iluzi, že žijí v homogenní bublině a realitou mohou být pak nemile překvapeni. „Je příjemnější bavit se s lidmi, s nimiž skoro ve všem souhlasíte, akorát je to ve výsledku k prdu a vede to jen k překvapení, v jaký zemi to vlastně žijete,“ dodal novinář Šídlo.

Baví mě představa, že když některým politikům, kteří říkají i dost desgustující věci, nebudou novináři "dávat prostor", nebudou si je zvát třeba do podcastů a mluvit s nimi, tak ta Kateřina Konečná (třeba) prostě zmizí.

Tak ne, nezmizí. Je příjemnější bavit se s lidmi, s nimiž… — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 20, 2024

Volební sázkař Michal Sirový by naopak volil radikálnější přístup a tyto politiky do podcastů nezval. „Asi nikdo si nemyslí, že když pár podcasterů a soukromých médií přestane dávat prostor třeba Konečné či Turkovi, tak oni zmizí. Ale proč jim ten prostor dávat, když se jejich názory můžu dozvědět z jejich veřejných vyjádření? Ten větší prostor jen zvětšuje zásah těch jejich jejich ‚desgustujících věcí‘,“ uvedl ve své reakci na Šídlův komentář.

Důvodem, proč je některé oponentní hlasy vůči vládnoucímu establishmentu složité umlčet, vysvětluje Šídlo tím, že Konečná i Turek jsou relevantními politiky, které nelze ignorovat. „Bohužel. Vymlčet je nejde. Za rok můžou spolurozhodovat o zemi,“ poukázal novinář.

Protože jsou to už zas relevantní politici, bohužel. Vymlčet je nejde. Za rok můžou spolurozhodovat o zemi. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 20, 2024

Sirový ale trval na selektivním přístupu k prezentaci názorů. „O tom, že mají u voličů podporu, můžete informovat i jinak, než prostorem pro dané politiky. Mnohem víc vám o náladě ve společnosti a proč lidi volí Konečnou či Turka řeknou sociologové atd. než rozhovor s Turkem či Konečnou. Je jen na soukromých médiích, jak k tomu přistoupí,“ navrhoval.

V kontextu mediálního prostoru Šídlo připomněl, že i Piráti, když se v roce 2017 dostali poprvé přes pětiprocentní hranici potřebnou ke vstupu do sněmovny, získali odpovídající prostor v médích. „Naše práce je mluvit i s těmi politiky, že jo. Když se na jaře 2017 dostali Piráti přes 5 procent, zvali jsme Ivana Bartoše, nejen autory průzkumu. (Jo, to byl ten rozhovor, kdy nevěděl, jak se staví k NATO.),“uvedl Šídlo.

Ale naše práce je mluvit i s těmi politiky, že jo. Když se na jaře 2017 dostali Piráti přes 5 procent, zvali jsme Ivana Bartoš, nejen autory průzkumu. (Jo, to byl ten rozhovor, kdy nevěděl, jak se staví k NATO.) — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 20, 2024

Známý „pravicový liberál“ Marek Vondrák vyjádřil názor, že prostor v médích má dostávat pouze „normální opozice“, což komunisti prý nejsou. „Komunisti jsou zločinecká špína a kolaborantka Konečná by měla sedět v kriminále a ne se producírovat po podcastech. Ta nemá mít nikam do slušné společnosti vůbec přístup, protože tím ji legitimizujete, dáte najevo, že je přípustná,“ napsal Šídlovi. Ten zopakoval, že až se za rok dostane do sněmovny, budou tyhle výkřiky sice efektní, ale dost na nic. Legitimizují ji voliči.

Až se za rok dostane do sněmovny, budou tyhle výkřiky sice efektní, ale dost na nic. Legitimizují ji voliči. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 20, 2024

Také Kateřina Malá nerozumí tomu, proč se šéfka KSČM tak často objevuje v médiích, jestli se komunisté vrátí do sněmovny, bude to podle ní jejich vina. „Takto se dostává do podvědomí lidí čím dál víc. Nechápu, proč dostává stále takový prostor. Ano, hrozí, že se opět dostane do sněmovny a bude to vina i médií, že jí ten prostor stále poskytují. Kdyby nebyla stále tak slyšet, tak ji tolik hňupů volit nebude,“ uvedla.

„Pokud se komunisti 4 roky poté, co v podstatě zanikli, dostanou zpátky do sněmovny, uvažoval bych spíš o tom, co udělali špatně ti, co ty 4 roky vládli,“ namítl Šídlo.

Pokud se komunisti 4 roky poté, co v podstatě zanikli, dostanou zpátky do sněmovny, uvažoval bych spíš o tom, co udělali špatně ti, co ty 4 roky vládli. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 20, 2024

Podle Malé jsou ale typ voličů komunistů lidé, kteří volí toho, kdo nejvíc vyřvává, bez ohledu na to, kdo vládne, a ti nezmizí. „Takže tito lidé by místo Kačeny zvolili třeba SPD, což neříkám, že je výhra, ale návrat komunistů vnímám jako národní ostudu a prohru,“ dodala.

I někteří další diskutéři zastávali názor, že pokud Kateřinu Konečnou nebudou do svých pořadů zvát „zúží prostor, kde může ječet“.

Lidé v diskusi Šídlův argument odměnili poznámkou, že „Piráti“ jsou samozřejmě něco jiného.

Komunisté v čele s Kateřinou Konečnou dosáhli významného úspěchu v evropských volbách, kde v rámci koalice STAČILO! získali 9,6 % hlasů a dva mandáty. Tento výsledek vnímá jako potvrzení jejich schopnosti oslovit voliče, kteří odmítají současný vládní směr a hledají alternativu ve stranách s důrazem na suverenitu, sociální jistoty a kritiku politiky EU. Konečná si díky tomu zajistila již třetí mandát v Evropském parlamentu a označuje tento výsledek za vítězství autentické levicové politiky. V průzkumech se KSČM v poslední době těší podpoře okolo 5 procent potřebných pro vstup do Poslanecké sněmovny.

