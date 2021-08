Šikana! Eva Farná otevřeně o tom, co si o sobě musela přečíst

Zpěvačka Ewa Farna svojí novou písní Tělo bojuje proti předsudkům ohledně ženského těla a snaží se všem ženám dodat odvahu, aby se za své tělo nestyděly. „Ženy by se neměly stydět za něco, co nemohou ovlivnit, proto v tom klipu hrají ženy, které mají třeba jizvy po operacích nebo nějakou kožní nemoc a podobně,“ říká Farna s tím, že si sama v dospívání prošla šikanou, kdy zejména v bulváru bylo její tělo hojně propíráno.

„Na mém těle se už dost věcí podepsalo, zejména těhotenství na mně nechalo známky, ale přijala jsem to, což není samozřejmost, spousta žen nemá sebevědomí. A proto jsem napsala píseň Tělo,“ říká Farna v rozhovoru pro DVTV.

Zpěvačka se podle svých slov těší, až bude píseň zpívat za 40 nebo 50 let, kdy se bude svoje tělo stále učit přijímat v procesu stárnutí. „Teď mám své tělo ráda, uvědomuju si to dobré i špatné na něm a tak ho přijímám. Takže se přijímám třeba se striemi na břiše po mém těhotenství. Je to takové tetování od života, od přírody,“ tvrdí Farna.

„Ženy by se neměly stydět za něco, co nemohou ovlivnit, proto v tom klipu hrají ženy, které mají třeba jizvy po operacích nebo nějakou kožní nemoc a podobně. Na plovárnu ve dvoudílných plavkách bych klidně šla a rozhodně bych se nestyděla za těhotenské strie, to spíše za to ostatní, na co mám vliv, ale trochu na to kašlu,“ poukazuje na svá hojně propíraná nadbytečná kila.

„Já a mé tělo jsme si prošli velkým mediálním ohlasem, bylo to vždy dost propíráno. Zažila jsem body shaming i urážky, četla jsem bolestivé články. Dneska je to už trochu jiné, existuje již dost body positive kampaní, tolerují se jiné než modelkovské tvary v showbyznysu, ale těch deset let, které jsem si jako zpěvačka prožila při dospívání z puberťačky v ženu, to jsem si přečetla o sobě hrozné články,“ říká s tím, že šlo vlastně o šikanu.

Tehdy podle ní šlo zejména o bulvár, který v lidech prý probouzí ty nejhorší vlastnosti. „Byla jsem kvůli tomu i na několika sezeních s psychologem. Až těhotenství mi ale ukázalo, jak neuvěřitelné to lidské tělo vlastně je. Vždyť já jsem ještě dva týdny před narozením syna naplno koncertovala a říkala jsem si disko koule, protože jsem byla děsně velká a měla jsem stříbrné šaty,“ vypráví s úsměvem.

„Já jsem je do klipu a kampaně vybrala vlastně takovým dost jednoduchým způsobem, a to tak, že jsem ty ženy sledovala na Instagramu přes profil Tělo s příběhem. Tam jsem našla konkrétní příběhy a ženy, které se nebojí ukázat, a až ty mě vlastně při natáčení přesvědčily, že já se mám v klipu také sama ukázat. Původně jsem to totiž v plánu neměla, protože ty moje tělesné nedostatky jsou vlastně v tom kontextu dost banální. Ale přesvědčily mě, že když jako ta holka z plakátu se také ukážu, tak to dodá sílu celému vyznění,“ představuje Farna vznik videoklipu.

Na píseň Tělo prý má úžasné reakce jak v Polsku, tak v Čechách. „Ten ohlas je silný a pozitivní a dlouho se mi nestalo, že by mě na ulici někdo zastavil a řekl mi ke konkrétní písni, že se mu líbí. Těch reakcí už je řada, kdy mi lidé píší, že jim píseň pomáhá mít více rád své tělo. Ta píseň asi docela otřásla českým i polským mediálním prostorem,“ dodává Farna, která je s písní i klipem velmi spokojena.

