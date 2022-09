Síkela má strach: Rozhodující bitva. Pokud selžeme, získají vliv proruské síly

reklama

Minulou sobotu vyšly do ulic desetitisíce lidí, aby protestovali proti vysokým cenám energií a za zrušení sankcí vůči Rusku. Síkela se obává, že by Evropě s nadcházející zimou mohlo přijít víc takových protestů jako nyní v Praze. „Ano, dělám si velké starosti. Nebudeme si nic nalhávat, situace je dramatická. Demonstrace v Praze byla sice organizována extremisty – komunisty, covid lháři a proruskými silami. Zároveň tam však byli i normální lidé, kteří mají prostě jen strach z nejisté budoucnosti. To musíme brát vážně a evropské vlády musí problémy těchto lidí řešit,“ pravil ministr Síkela.

Původní zdroj ZDE

Moskva nám odpovídá tím, že „využívá energie jako zbraň“. Rozhodující bitva se podle Síkely povede tuto zimu. Ke stažení protiruských sankcí řekl, že „to se nesmí stát“: „Rusku se nedaří dobře, sankce působí. Ale Kreml sází na to, že naše obyvatelstvo již v zimě nebude připravené na to, držet nastavený kurz, a my budeme donuceni sankce stáhnout. To se nesmí stát!“ nabádá Síkela.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pokud selžeme, tak získají vliv proruské síly,“ pokračuje ministr průmyslu a obchodu ČR. „Pak budeme mít příští rok v Evropě celou řadu proruských vlád, které budou připraveny Ukrajinu donutit k masivním ústupkům, a které budou létat pro levný plyn do Moskvy,“ říká Síkela s tím, že by šlo o konec společného postupu EU. „A tím i existenční nebezpečí pro nás,“ varuje. Připomněl zároveň, že protesty v Praze byly explicitně mířené i proti EU a NATO.

Považuje proto za nutné, aby Brusel reagoval rychleji. „Myslím, že i úředníci v Bruselu budou muset být aktivní – doufám, že toto vyjádření nevezmete špatně. Musíme reagovat rychleji, musíme lidem sdělovat, že to bude těžké, ale že to dohromady zvládneme, a že EU a evropské vlády dělají všechno, ale doopravdy všechno pro to, abychom tyto problémy zmírnili,“ upozorňuje. Povolit bychom podle něj měli i u emisních povolenek.

Česko musí podle Síkely v době svého předsednictví zajistit, aby EU v energetické krizi držela „dohromady“.

Psali jsme: Fiala: Výsledek schůzky ministrů energetiky je úspěchem českého předsednictví Síkela po jednání ministrů v Bruselu. Von der Leyenová dostala tyto úkoly Ceny energií zastropujeme. Lidé a firmy to zvládnou, slíbil Jurečka Nic dobrého z Bruselu. Zelenou vystřídá hnědá, obává se legenda ODS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama