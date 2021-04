Silné vystoupení! Václav Klaus burcuje národ: Kovidismus jako komunismus. Je třeba říci rezolutní ne!

reklama

Exprezident Václav Klaus nepolevuje ve své rozsáhlé publikační činnosti a již ve středu spolu s epidemiologem a vakcinologem Jiřím Beranem a výkonným ředitelem Institutu Václava Klause Jiřím Weiglem pokřtili novou publikaci Rozum proti kovidové panice. Weigl zároveň on-line křest moderoval.

Ten na úvod pověděl, že nedělají on-line představení knihy dobrovolně, ale kvůli vládním omezením. „My jsme plánovali dlouho uskutečnit tradiční křest této knihy za přítomnosti jejích autorů a našich příznivců a médií, bohužel nevyšlo nám to, odkládali jsme to dlouho, nakonec jsme to plánovali na dnešek, ale ani dnes situace neumožňuje tuto akci uskutečnit, a proto jsme se uchýlili do internetových vod,“ pověděl.

Celkem se na knize podílelo 17 autorů.

Poté si slovo vzal exprezident Klaus. „Sešli jsme se, dá-li se tomuto virtuálnímu aktu říkat setkání, abychom opět – po několika měsících – vyjádřili svůj silně kritický názor na události spojené s koronavirovou epidemií a na jejich interpretaci. Výrok v nadpisu je prezentací naší nové – nikoli radostné – hypotézy o tichém, hlasitě nevytrubovaném, ale o to nebezpečnějším přesunutí se do další fáze koronavirové éry, která ztrácí charakter dočasnosti. V tom je její novost. Ano, je to z naší strany hypotéza, že nastává nová kvalita. Jak bylo naznačeno v úvodních poznámkách Dr. Weigla, původně jsme zamýšleli – s nemilým odstupem času – pokřtít (nebo aspoň připomenout) sborník textů ‚Rozum proti kovidové panice‘ (IVK, publikace č. 55, Praha, únor 2021), ale pouhý křest by už byl příliš opožděný. A bylo by to málo. Tato knížka žije již třetí měsíc svým vlastním životem a jsme rádi, že si našla nemálo čtenářů,“ myslí si bývalá hlava státu.

„Teď, v závěru dubna, jsme vydali, měřeno počtem stránek, daleko skromnější publikaci (jen 70 stránek) s názvem ‚Znovu o covidové hysterii: Kde jsme teď?‘ (Newsletter Plus, duben 2021). Naše dnešní setkání-nesetkání je i jistou formou prezentace tohoto nového textu. Ptáme se ‚Kde jsme teď?‘, protože jsme přesvědčeni, že jsme kvalitativně jinde, jinde než před několika měsíci,“ usuzuje Václav Klaus.

Prý prožíváme jednak změnu epidemické situace, která je vládními představiteli zamlčována, jelikož situace se lepší. Dále prý naše společnost zažívá obrat atmosféry, kdy veřejnost na odpor vůči vládním restrikcím rezignovala. Tato opatření vláda předvádí již čtrnáct měsíců. Dále se dle Klause současná atmosféra ve společnosti dá charakterizovat arogantním chováním vlády přesvědčené, že tak, jak jedná, jednat – protože jí to prochází – může.

„Tyto procesy v české společnosti sice věrně sledují to, co se děje v okolním světě, zejména v našem evropském sousedství, ale mají jako obvykle svá česká specifika, bohužel – ve srovnání s některými okolními zeměmi – nikoli taková, na která by byl důvod být pyšný,“ pověděl.

Kumulace nepříznivých důsledků vládního boje s koronavirem v oblasti ekonomiky, financí, vzdělávání či zdraví jak fyzického, tak duševního, znamená dle Klause likvidaci normálního života ve společnosti. „Ničivé důsledky těchto plošných opatření jsme kritizovali od samotného počátku, jak ohledně jejich neúčinnosti v medicínské oblasti, tak ohledně jejich bohužel účinnosti ve všech dalších oblastech lidských životů,“ poukázal.

„Akutní medicínská fáze koronavirové krize je pravděpodobně za námi, alespoň data to naznačují. Nevidět to – jak nám předvádějí nomenklaturní epidemiologové – je hrubým atakem na realitu a na myšlení lidí. V rámci dělby práce mezi řečníky našeho dnešního setkání toto téma nebudu rozebírat, ponechám ho skutečnému odborníku, prof. Beranovi. Já ve svých úvahách vycházím z triviální teze, že koronavirus SARS-CoV-2 tu s námi zůstane (ve všech svých cizokrajně se tvářících mutacích) a že to budou obhájci koronavirových lockdownů a dalších, život omezujících a degradujících opatření používat k falešnému ospravedlňování těchto opatření. Jejich neúčinnost na straně jedné a jejich nepřijatelnost pro velkou část veřejnosti na straně druhé jsou pro mne naprosto zřejmé a neoddiskutovatelné,“ pokračoval ve výkladu.

Smutným, nečekaným, a přesto charakteristickým rysem reakce veřejnosti má být právě rezignace a podvolení se. Lidé se prý smířili s tím, že nastala nová fáze vývoje moderní společnosti, která už není a nemá být charakterizována svobodou a demokracií, ale vládou osvícených elitářů, kteří vědí lépe než my, co je pro nás všechny dobré a nezbytné.

„Většinou tichý, ale v řadě případů i hlasitý odvážný vzdor proti vládním opatřením nejrůznějšího druhu byl charakteristickým rysem fáze předcházející. Ta už je bohužel za námi. Toto vítězství rezignace je předpokladem a předstupněm vítězství vlád (a jejich tzv. expertů, u nás shromážděných kolem tzv. Mezioborové skupiny pro epidemické situace) nad lidskou svobodou. Tuto expertní skupinu však nikdo oficiálně nejmenoval, podivnou legitimitu jí dává nový ministr zdravotnictví,“ poukázal bývalý prezident.

Za vším výše zmíněným stojí prý ideologie kovidismu. „Kovidismus není nemocí. Je světonázorem, kterému se podařilo nalézt nově se tvářící motiv, důvod, ospravedlnění právě probíhající obrovské extenze role státu ve společnosti současného světa a ji doprovázejícího omezení svobody člověka. Jde to tak daleko, že kovidismus už pomalu přestává argumentovat covidem, začíná mu stačit obhajovat nejrůznější restrikce lidské svobody jako dobro samo o sobě. Kovidismus je konec konců blízkým příbuzným komunismu, stejně jako on lidem pod vznešenými hesly odebírá svobodu a vnucuje jim, že je to nezbytné a pro ně dobré,“ objasnil Klaus.

„Nelze akceptovat – stále více jako samozřejmost interpretovanou – povinnost rouškování, testování, očkování jako předpokladů otevření života země. Nelze ji akceptovat jako novou normálnost, se kterou se máme smířit. Politikům a jejich expertům je v tomto ohledu třeba říct rezolutní NE,“ uzavřel Václav Klaus.

Dále dostal slovo profesor Beran. Ten uvedl, že skutečně vidíme velký pokles výskytu onemocnění i pokles výskytu pozitivně testovaných koronavirem, ačkoliv je prý veliký rozdíl mezi pozitivně testovaným a skutečně nemocným. Ukázalo se prý to, že plošná opatření jsou zcela neúčinná. „Tato protiepidemická opatření nezachránila v podstatě žádný lidský život. Ve chvíli, kdy nastupovala první opatření v České republice, v České republice zemřelo 7000 osob. V tuto chvíli, kdy se uplatňují všechna opatření a všechna doporučení této skupiny v České republice zemřelo 29 000 osob,“ poznamenal Beran. Měla by se tedy prý provádět cílená opatření a nikoliv plošná.

„Jako poslední, kde je to vidět nejlépe, je skutečně skupina seniorů, které bylo nabídnuto očkování proti covidu-19. I přesto, že se proočkovala skupina osob starších 80 let přibližně z 67 % a skupina osob starších 70 let v nějakých 65 % jednou dávkou vakcíny, pořád tato skupina osob starších 60 let přispívá devíti lidmi z deseti k úmrtí na covid-19. Pokles vzhledem k proočkovanosti z 92 % na 90 % je samozřejmě úplně minimální,“ popsal Beran a dodal, že jemu jakožto epidemiologovi přijde velmi zvláštní, že se nesnažíme nejdříve ze všech sil proočkovat seniorní populaci a vakcíny se místo toho nabízejí mladším a mladším ročníkům. Upozornil i na to, že v expertní skupině, která radí Ministerstvu zdravotnictví, není žádný studovaný či atestovaný epidemiolog.

