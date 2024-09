Šimečka má průšvih. Fico řádil na svolané tiskovce: A média nic. Bude odvolán

Fico už před týdnem avizoval, že hodlá odvolat Šimečku z funkce místopředsedy slovenského parlamentu, protože jeho rodina prý byla „přisátá“ k dotacím skrze několik nadací. Podle Fica například Šimečkova nadace v průběhu let 2020–2024 ze všech veřejných zdrojů dostala celkem přes 676 tisíc eur, přičemž jen z gesce resortu kultury to bylo více než 363 tisíc a z resortu spravedlnosti 50 tisíc eur.

Další statisíce eur pak byly čerpány neziskovými organizacemi Šimečkovy družky, jeho matky nebo dalších rodinných příslušníků. Koaliční SNS, která má v gesci ministerstvo kultury, obvinila Šimečku z finančního napojení jeho rodiny prostřednictvím jejich společností na Fond na podporu umění.

Na dnešní tiskové konferenci slovenský premiér informoval o výsledcích auditu ministerstva spravedlnosti v oblasti udělování dotací v oblasti lidských práv. „Podle oficiálního auditu došlo v minulosti k machinacím právě v dotacích v oblasti lidských práv. Už jen tohle konstatování by mělo média dostat do pozoru a očekával bych, že se tomu bude věnovat přiměřená pozornost. Ale jelikož se tyto machinace týkaly rodiny předsedy Progresivního Slovenska pana Šimečky, jako vždycky se v médiích neobjevilo nic, bylo to absolutně ignorováno,“ uvedl Fico.

Uvedl dva příklady zneužívání dotací, které audit měl rozkrýt. „Bylo nalezeno 37 žádostí, které byly postoupeny do druhého kola schvalování, ačkoliv tyto žádosti nesplňovaly základní zákonná kritéria a mezi těmito žádostmi samozřejmě byla i žádost nadace pana Šimečky. A v ještě horším případě ředitel odboru sám sobě přidělil hodnocení konkrétního projektu a schválil dotaci pro občanské sdružení matky Michala Šimečky,“ informoval Fico.

„Toto jsou tak závažné věci, které ještě vystupňovaly náš cíl odvolat Šimečku z vedení Národní rady. Já to zopakuju, ve prospěch rodiny Šimečků se manipulovaly dotace na ministerstvu spravedlnosti v oblasti lidských práv. Šimečkova rodina byla doslova přisátá na dotační programy v posledních čtyřech letech,“ hřímal Fico.

„Já předpokládám, že audit bude brzy zveřejněný v plném rozsahu, my jsme zatím dostali jen první zprávu o těchto podvodech. My jsme se už ve vládní koalici dohodli, že poslanci strany Smer a SNS podepíší návrh na odvolání Michala Šimečky, tento návrh bude podán tento čtvrtek a bude zároveň podán návrh na mimořádnou schůzi, takže do sedmi dní se musí o tomto návrhu jednat na Národní radě,“ uvedl slovenský premiér.

Fico následně hovořil o tom, že respektuje právo lidí na shromažďování na protestních akcích. Ale jedním z důvodů odvolání Šimečky je i to, že Šimečka podle něj cíleně organizuje demonstrace proti ministrovi spravedlnosti a ministryni kultury. „To jsou totiž právě ty resorty, kde rodina Šimečků ztrácí svoje finanční zázemí. To nám přijde nehorázné, že někdo svolává demonstrace proti ministrům jen proto, že tito lidé dělají pořádek v dotačních titulech a zjistili, že se tam obrovské peníze manipulovaly do rodiny Šimečků,“ dodal Fico na tiskové konferenci.