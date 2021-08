Šíří nesmysly! Hamáček drtil všeználky. Majerová mu pak vmetla malé děti. A Vánoce budou krušné

reklama

K průzkumu se vyjádřil Robert Šlachta, jehož se moderátor diskuse Michal Půr zeptal na to, co se přihodilo, že preference Přísahy klesají. „Nestalo se nic, objíždíme města. Mluvíme s lidmi. STEM je agentura, která nás dlouhodobě hodnotí nízko. Když jsem vešel do politiky, tak mě učili, že se nemám ohlížet na průzkumy. Neberu tedy na to ohled,“ poznamenal Šlachta, že se rozhodne u voleb.

Následovalo již aktuální téma kolem Afghánistánu. „Přijali jsme afghánské tlumočníky, znamená to jiný postoj k migraci,“ zeptal se moderátor všech přítomných. „Ti tlumočníci, to je přece úplně něco jiného. I pan prezident, který má jasný pohled na migraci, řekl, že to jsou lidé, kterým to dlužíme. Velký obdiv před všemi, kteří tu operaci zvládli,“ poznamenal ke třem letům z Afghánistánu Hamáček. Česká operace byla asi nejúspěšnější. Velký dík naší armádě, ambasádě,“ uvedl také ministr vnitra a odmítl kritiku opozice. Zároveň se však vymezil proti kvótám a zmínil, že dochází k posile ochrany hranic.

Svůj názor vyjádřil i šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta. V případě migrační vlny je podle něj nutné nastartovat změnu u Policie ČR. „Potřebujeme ochránit naše občany. Další věc je, že je nutné zpřísnit tresty převaděčům. A k Afghánistánu, doufám, že k operaci, kterou naše vláda provedla, se nebudeme dozvídat, že tam bylo nějaké otálení, že se nepotvrdí to, co tvrdí některá média a opoziční politici,“ sdělil Šlachta.

Přilití oleje do ohně

A co Trikolóra a migrace? „Afghánistán je klasická ukázka toho, jak vyvážení demokracie do odlišných zemí nefunguje. Po 20 letech skončilo něco, do čeho investovala miliardy i naše armáda. A výsledek je takový, že zatímco v Evropě všude hoří, tak v Afghánistánu byl přilit olej do ohně. A musíme se připravit na posilování naší bezpečnosti. Armáda sice umí fungovat na misích, ale je nutná ochrana našich hranic,“ opakovala Majerová Zahradníková to, že skutečně všude kolem nás hoří a my si hrajeme, že se nic neděje. Armáda podle ní není připravena na ochranu hranic, což rozlítilo ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Ten se v té situaci zastal Policie ČR. „Jsem s prací policie spokojen, žádná migrační vlna, kterou bychom nezvládli, nehrozí,“ podotkl Hamáček.

Co se týče současného stavu v Afghánistánu, jde podle lídra KSČM Vojtěcha Filipa o selhání české zahraniční politiky a zahraniční politiky EU a USA vůbec. „Tyto státy nerespektovaly mezinárodní pakt, kdy každý národ má právo na svůj názor na politický režim. My jsme jim chtěli ten náš vnutit,“ řekl Filip s tím, že migrační vlna nás teprve čeká. „A je potřeba udělat to, co řekl pan prezident. Posílit cizineckou policii a minimálně se v rámci EU dohodnout na ochraně vnější schengenské hranice,“ zmínil Filip.

Dalším tématem bylo očkování proti covidu-19. Nebude hrozit, že tu vzniknou dvě kategorie občanů – očkovaní a neočkovaní? „Chceme všichni co nejrychlejší návrat k normálnímu životu. Ale víme, že tady budeme s tím virem ještě chvíli žít, protože ten virus nezmizí. Od začátku krize říkáme, že jedinou cestou ven je očkování,“ zmínil Hamáček, že myšlenka dvou kategorií občanů mu de facto není zcela cizí. Hovořilo se tak v té souvislosti, že by se na podzim mohlo stát, že do restaurací budou moci jen očkovaní.

Jako nepřípustnou pak vnímá variantu dvou kategorií občanů Majerová Zahradníková. „Je nutné ctít dobrovolné rozhodnutí,“ míní předsedkyně hnutí Trikolóra. To, že nelze připustit, aby tady byly dvě kategorie občanů, si pak myslí i šéf KSČM Vojtěch Filip.

„Myslím si, že ta společnost je jinak vnímavá k tomu samotnému viru. A to buď očkovaní, nebo proto, že to prodělali a mají protilátky, nebo tím, že mají lepší imunitu. Není možné, abychom lidi rozdělili na očkované a neočkované. Je potřeba řešit případné ložisko výskytu a dělat regionální opatření,“ dodal Filip.

„Odborníci na všechno šířící nesmysly.“

„Vraťme se na začátek. Proč vzniká ta debata? Problém je vláda, která nemá autoritu a neumí vysvětlit, proč je důležité očkování. S těmi lidmi mluvím. Jedna skupina nevěří druhé skupině. Vláda zkrátka nenašla autoritu, která by uměla vysvětlit situaci. My jsme – Přísaha – pro dobrovolné očkování. A věřím, že vláda využila dva měsíce prázdnin možných scénářů, abychom nešli do tvrdého lockdownu,“ sdělil Šlachta.

Hamáček se však ohradil, že vláda dělá, co může. „Ale vždy se objeví odborníci na všechno, kteří šíří nesmysly. A mimochodem, kdybychom neočkovali proti neštovicím, tak by tady umírali lidé na neštovice,“ sdělil Hamáček, že očkování je nejlepší řešení jakékoliv epidemie. Podle něj je hlavně důležité nestrašit lidi očkováním. A proč není očkování povinné? „Nesáhli jsme k tomu a nesáhl k tomu žádný stát. Jsem také pro dobrovolné očkování. A samozřejmě že budou alternativy – ohledně protilátek i testování,“ zmínil Hamáček, jemuž neustále skákala do řeči Majerová Zahradníková.

„Je nutné nechat zdravé lidi žít! Pomocí lockdownu jste vy ale způsobili totální rozvrat ekonomiky. Nyní ministr zdravotnictví Vojtěch se snaží zavést podmínky pro naše děti do škol. Není možné traumatizovat děti segregací či testováním. Pozná, čeho jsou mámy schopny. A tohle je tenký led, který praskne,“ rozčílila se Majerová Zahradníková.

Posledním tématem debaty pak byly vysoké ceny. Čechy podle všeho čekají nejdražší Vánoce v historii. Je to něco, na co si mají Češi zvyknout a co se s tím dá dělat? „Byl bych rád, aby ta předvolební debata byla věcná. Sociální demokracie je jediná strana, která představila ekonomický program. Je potřeba se zaměřit na přerozdělování prostředků. Není možné ten stát úplně vyhladovět,“ uvedl Hamáček s tím, že zrušení superhrubé mzdy zničilo stát. „Jsme připraveni se bavit o zvyšování daní, ale jen pro ty nejbohatší,“ dodal Hamáček.

A jaký je recept KSČM, aby pomohla lidem od vyšších cen? „Míra inflace roste. Asi se nám nepodaří rychleji řešit vysoké ceny nájmů a bydlení. Ale v červnu 2020 jsme žádali vládu, aby připravila sedmiletý program ohledně financí, jenž není dodnes,“ podotkl Filip. „Není možné, aby desetičlenná rodinná firma měla stejnou daň jako nadnárodní korporace. Nedělejte si z nás blázny,“ rozčílil se pak Filip nad daňovou soustavou v Česku.

Pohádka o daních

„Každý se bojí jakýchkoliv daňových experimentů. My říkáme, aby v roce 2022 byla jistota, říkáme, nechme daně v tomto roce. A divím se panu Hamáčkovi, že se vůbec odvažuje hovořit o zvyšování daní. A přicházíme s tím, ať se sníží daň z 15 na 10 u potravin,“ navrhl Šlachta.

Majerová Zahradníková následně hovořila o snižování daní – obdobně jako Šlachta. Ale šla ještě dál. „Stát bude bohatnout, když bude bohatší občan. Žádný stát se zvyšováním daní nezbohatl. Takže chceme ekonomiku nastartovat snížením daní,“ podotkla. „Tyhle pohádky, jak snížíme daně, až se nebudou platit žádné daně... to jsou pohádky a ve finále jsou pak rozdíly ve společnosti,“ oponoval Hamáček, s nímž se opět pustila Majerová Zahradníková do křížku. „Souhlasím s tím, ať se sníží DPH na potraviny, ale je nutné říct, kde na to vezmeme,“ dodal Hamáček.

Ve vedlejším studiu pak celou debatu okomentovali také čtyři experti – expremiér Mirek Topolánek, exministr zahraničí Cyril Svoboda, exministr financí Miroslav Kalousek a ekonom Tomáš Prouza. Topolánek se nejprve mimo jiné vymezil proti povinnému očkování, zároveň však doporučil Majerové Zahradníkové, aby neskákala do řeči. „Tím voliče opravdu nezískáš,“ prohlásil Topolánek. Obdobně pak poradil i exministr zahraničí Cyril Svoboda. „Jako žena se také musím prosadit,“ oponovala následně Majerová Zahradníková.

