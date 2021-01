Sk*nku, bude zle. Kalousek to složil a vše se otřáslo

Anketa Je to doživotní konec Miroslava Kalouska ve vrcholové politice? Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 264 lidí

„Termín nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny PČR, v nichž už nebudu kandidovat, byl vypsán neobvykle brzy, na konci loňského roku. V důsledku toho již budou všechny letošní schůze Poslanecké sněmovny probíhat v rámci volební kampaně. Je tedy zřejmé, že aktivní část mé dvaadvacetileté kariéry poslance se završila právě nyní; pasivní (byť připouštím, že pohodlné) dokončení mandátu mi již nedává smysl,“ uvedl Miroslav Kalousek jako důvod pro ukončení svého mandátu. Ve sněmovní debatě se tak podle něho mají prezentovat ti, kteří se budou ve volbách ucházet o hlasy voličů. „Věřím, že pochopíte, že dělám tento krok pro maximalizaci volebního zisku pravostředové koalice, kterou budu volit a které přeji vítězství,“ uvedl.

Zpráva už vyvolává reakce na českém internetu. „Poslaneckého mandátu se vzdává Miroslav Kalousek. Protože může za všechno, tak díky za všechno!“ popřál odcházejícímu politikovi redaktor Info.cz Jan Palička.

Poslaneckého mandátu se vzdává @kalousekm. Protože může za všechno, tak díky za všechno! — Honza Palička (@HonzaPalicka) January 19, 2021

„A obviňování v Česku už nikdy nebude, co bývalo...,“ narážel moderátor ČT Michal Kubal na stejný sentiment.

A obviňování v Česku už nikdy nebude, co bývalo...



Potvrzeno na plénu Sněmovny: ?@kalousekm? se vzdává mandátu https://t.co/jdg3QuRCCo — Michal Kubal (@MichalKubal) January 19, 2021

„V naší novodobé historii to byl objektivně jeden z nejlepších ministrů financí, který naši zemi provedl ekonomickou krizí a zvládl udržet stabilitu veřejných financí. Ano, i za to může Kalousek! A minimálně za to mu patří velký dík!“ děkoval svému stranickému kolegovi taktéž bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Po 22 letech odchází z politiky @kalousekm. V naší novodobé historii to byl objektivně jeden z nejlepších ministrů financí, který naší zemí provedl ekonomickou krizí a zvládl udržet stabilitu veřejných financí. Ano, i za to může Kalousek! A minimálně za to mu patří velký dík! ???? pic.twitter.com/GUSFde44tZ — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) January 19, 2021

I současná předsedkyně TOP 09 mu poděkovala, jako rétor prý nemá konkurenci. „Mirku, slibuji, že udělám vše, aby tuhle zemi už po volbách nevedl neschopný oligarcha. A jsem si jistá, že k tomu z pozice zakladatele svým umem dopomůžeš,“ zavázala se.

Ráda bych @kalousekm za všechnu jeho dosavadní práci poděkovala. Bude mi v PS chybět, protože jako rétor nemá konkurenci.



Mirku, slibuji, že udělám vše, aby tuhle zemi už po volbách nevedl neschopný oligarcha. A jsem si jistá, že k tomu z pozice zakladatele svým umem dopomůžeš. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 19, 2021

„S Miroslavem Kalouskem se intenzivně pracovně setkávám celé poslední desetiletí. Vážím si jeho jasných názorů, otevřenosti a politické zkušenosti. Je mi blízký svým pravicovým myšlením a také svým vztahem ke kultuře, zvláště vážné hudbě. Přeji mu vše dobré v jeho dalším životě,“ vyjádřil se předseda ODS Petr Fiala. Děkoval také předseda Senátu Miloš Vystrčil.

S Miroslavem Kalouskem se intenzivně pracovně setkávám celé poslední desetiletí. Vážím si jeho jasných názorů, otevřenosti a politické zkušenosti. Je mi blízký svým pravicovým myšlením a také svým vztahem ke kultuře, zvláště vážné hudbě. Přeji mu vše dobré v jeho dalším životě. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 19, 2021

Děkuji, Miroslave Kalousku! To je první, co mě napadlo. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 19, 2021

„Asi jsem to tak trochu čekal, protože jeden náš společný kamarád mi to včera naznačil. Nicméně i tak jsem čekal, zda to bude dnes pravda. Milý Kalousku, dovol mi za nás za všechny poděkovat za vše dobré, co se Ti v politice povedlo. Dnešní gesto je gesto chlapa! Díky za něj,“ přál europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Asi jsem to tak trochu čekal, protože jeden náš společný kamarád mi to včera naznačil. Nicméně i tak jsem čekal, zda to bude dnes pravda.



"Milý @kalousekm dovol mi za nás za všechny poděkovat za vše dobré, co se Ti v politice povedlo."

Dnešní gesto je gesto chlapa! Díky za něj — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 19, 2021

„Tisíckrát jsem s ním nesouhlasil, ale vždy to byl vtipný, i když tvrdý soupeř,“ vyjádřil respekt ministr vnitra Jan Hamáček.

Mirek Kalousek končí po 22 letech ve sněmovně. Respekt! Tisíckrát jsem s ním nesouhlasil, ale vždy to byl vtipný, i když tvrdý soupeř. Hodně štěstí! — Jan Hamáček (@jhamacek) January 19, 2021

„Beru to jako time-out, bratře a doufám, že jsi ještě neřekl poslední slovo. Chyběl bys mi,“ vzkázal Kalouskovi bývalý premiér, kterému Kalousek dělal ministra financí. A měl něco pro Andreje Babiše. „Milý Andreji. Možná si ode dneška budeš v tebou tak nenáviděné Sněmovně připadat jako o trochu menší idiot než doposud. Ten, co ho z tebe tak bravurně činil, již nebude přítomen. Netetel se, skunku! Stěny tam mají paměť.“

Beru to jako time-out, bratře a doufám, že jsi ještě neřekl poslední slovo. Chyběl bys mi. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) January 19, 2021

Milý Andreji. Možná si ode dneška budeš v tebou tak nenáviděné Sněmovně připadat jako o trochu menší idiot, než doposud. Ten, co ho z tebe tak bravurně činil, již nebude přítomen. Netetel se, skunku! Stěny tam mají paměť. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) January 19, 2021

Komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo poznamenal, že po Kalouskovi už zbývá jen pět poslanců, kteří jsou ve Sněmovně. „Už jen Zaorálek, Filip, Grebeníček, Kováčik... a Marek Benda, ale to je jiná liga. Tak hodně štěstí, těšilo mě,“ rozloučil se.

„Vybavuju si jeden poměrně ostrý ranní telefonát, kdy se panu předsedovi nelíbil titulek. Málokdo to dělal s takovým zápalem. Bude nám nepochybně chybět,“ vzpomínal moderátor Prostoru X Čestmír Strakatý.

Vybavuju si jeden pomerne ostry ranni telefonat, kdy se panu predsedovi nelibil titulek. Malokdo to delal s takovym zapalem. Bude nam nepochybne chybet. — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 19, 2021

Psali jsme: Šok: Kalousek složil poslanecký mandát Kalouskova jízda: Blatný bude prezident. Mentálně je jako ten dnešní, ale umí se sám vysmrkat Ajaj. Kundra z Respektu má soupeře – Kalouska. Je to osobní Minář oslovil veřejnost s „hlubokou myšlenkou“ k dění v USA. A ztrapnil ho Kalousek. I další...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.