Škola na dálku: ,,Jako psát testy na haj*lu, úkoly dostávat na obědě, posílat je zásilkovnou a známky dostávat přes poštovního holuba"

Internetem se šíří video uživatele MarleyKKT, který vtipnou formou ukazuje, jak se nechovat při on-line výuce. Video stihlo během pár hodin nabrat statisíce zhlédnutí. „V dnešním videu si ukážeme, jak se chovat na on-line výuce tak, abyste nikdy od učitele neslyšeli toto: ‚Tak jsi úplný ču*ák?!‘ Je obecně známý fakt, že on-line výuka nefunguje a že je to něco, jako když pes venčí sám sebe,“ pověděl tvůrce videa.

„Ke všemu je často tato výuka náročnější než normální škola, protože může často probíhat tak, že hodiny máte na Teamsech, testy ve Forms, úkoly vám posílají do mailu, vy je posíláte přes Outlook a hodnocení dostáváte přes Bakaláře. V ten moment máte chuť udělat jen jedinou věc,“ pověděl youtuber a ukázal, jak člověk vyhazuje notebook z okna. „Je to něco, jako kdybyste měli vyučování ve třídě, testy psali na haj*lu, úkoly dostávali na obědě, vy je zasílali přes zásilkovnu a hodnocení byste dostali přes poštovního holuba,“ myslí si Marley.

Prý však tato on-line komedie bude ještě dlouho aktuální téma, a právě proto se rozhodl natočit o tom video. „Kromě základních potřeb jako je počítač, internet nebo mikrofon, který by měl mít snad každý, který netvrdí, že má vysokou školu života, byste měli navštěvovat nějakou školu, abyste on-line výuku vůbec mohli mít, protože když se někam v*erete, tak to může dopadnout takto: Pardon, pane, ale vy evidentně nevypadáte jako žák prvního stupně, mohl byste prosím opustit hodinu?“ pustil youtuber záznam z on-line výuky, na kterou se dostal cizinec.

Dále je prý třeba si stáhnout programy na on-line výuku. „Když máte štěstí, učitelé se domluví a používají jenom jeden program, ale to by bylo moc jednoduchý. Místo jednoho programu tak můžete mít výuku na Teamsech, Skypu, Google Hangoutu, Zoomu, Discordu, Teamspeaku, WhatsAppu, Messengeru a někteří uživatelé mohou být dokonce takoví boomeři, že po vás budou požadovat stažení ICQ,“ zažertoval Marley. Následně už je žák připraven k hodině. Sice ještě může před ní napsat učiteli, že mu nefunguje webkamera ani mikrofon, ale učitel se může tázat, zda to je pravda, či ne.

„Je pravda, že omluvenky by v roce 2021 vypadaly divně. Od aktualizace Windows přes hlídání brambor až po blue screen of death. Když už se rozhodnete na hodinu jít, tak budete prvně čekat, jestli se vůbec učitel uráčí na hodinu dojít nebo jestli se tam umí dostat,“ míní autor videa. Někteří učitelé prý nejsou příliš zdatní v ovládání počítače a neměli bychom si tedy z nich dělat srandu, například, když učitelka neví, jak zapnout webkameru. „Paní učitelko, webku si zapnete tak, že zmáčknete Alt+F4,“ pověděl ve videu žák učitelce. Poznamenáme jen, že tato zkratka slouží pro ukončení aplikace. „Dobře, tak to vyzkoušíme,“ pověděla vyučující a následně se ztratila.

Učitelé jsou prý obecně v on-line výuce zmatení. „Zkuste si vypnout monitor,“ pověděla slovenská vyučující. „Dále reproduktor,“ pokračovala… Marley v roli žáka to tedy splnil, ale vzápětí se tázal, zda náhodou nemyslela vypnout mikrofon místo reproduktoru.

To, že žáci čekají na pana učitele, je ta příjemnější část. Horší to prý může být, když je žák s učitelem na hodině první. Následovaly záběry z dokumentu V síti. „No čau, jak se máš?“ zeptal se pedofil, který zde zastupuje učitele. „No jde to…“ odpověděl youtuber. „Co děláte, pane učiteli?“ zeptal se. Ten odpověděl: „Nic, tady jsem leštil něco.“

„Kromě toho, že někde jsou žáci i učitelé zmateni, v některých předmětech funguje on-line výuka docela pofidérně. Třeba v tělocviku nebo v hudebce,“ pověděl tvůrce videa a okořenil záběry ze sportování a zpívání před webkamerou.

Dále pověděl, co se může stát omylem při on-line výuce. Jednou věcí, se kterou je třeba počítat, je prý nějaký trapas. Jde o již zprofanovanou hlášku, která byla též velmi virální. „Do pí*i, já tady teď mám prostě přednášku, kur*a!“ zařval žák nejspíše na svého rodiče, bohužel si u toho nevypnul mikrofon. Dalším možným trapasem je prý to, když jdeme na záchod konat potřebu a nevypneme si mikrofon. „Budete mít sundaný sluchátka a až po vyjití ze záchodu zjistíte, co se stalo…“ pověděl. Všechny tyto možné scénáře okořenil nějakým skutečným videem. Zde bylo slyšet žblunknutí a následný smích spolužáků. „Ale ať se stane cokoliv, zachovejte klid,“ pověděl.

„Další rada, která se hodí zmínit, je, že když už se při on-line výuce budete chtít bavit, měli byste si zavolat nebo psát někde bokem, protože když si budete chatovat ve společným hovoru, nedej bože se v něm přímo bavit, učitel nebude zrovna nadšený?“ pověděl Marley. „Prostě normální výuka se od té on-line výuky liší, takže to musíte brát v potaz,“ pokračoval. Není třeba se tedy učitele ptát, zda si mohu odskočit na záchod. „Když vás učitel vyvolá a vy víte totální ho*no, na on-line výuce existují způsoby, jak se odpovědi vyhnout. Buď se odpojíte a budete doufat, že se nic nestane anebo použijete takový ten trik s poškozeným zvukem,“ popsal možnosti autor. Prý je však třeba před tímto trikem si vypnout webkameru, jinak opět nebude učitel příliš nadšený.

Jedna z nejhorších situací prý je, když učitel požaduje po žácích zapnutí webkamery. „Nezřídka se totiž stane, že tam uvidí brutální trosky,“ myslí si Marley.

„Když už se blížíte ke konci hodiny, tak zbývá jenom rozloučení, což je hodně často jediná věc, co na té hodině ten student řekne. No a když už na těch hodinách spíte nebo na nich vůbec nejste, dejte si pozor, abyste na té hodině nebyli ještě další dva dny a nekolovali o vás legendy, že na té hodině jste dodnes,“ zažertoval.

Po hodině přichází na řadu úkoly, které jen tak tak žák stihne udělat do dalšího dne. „Tak je to furt dokola, dokud ti buď neje*ne, případně si na tom mikráku z té on-line výuky nehodíš lano. Na první pohled to vypadá jako nějaké vysněné studium, ale na druhou stranu je docela smutný, že kdyby si patnáctiletý děcka udělaly sestřih z roku 2020, tak by ten sestřih vypadal nějak takto,“ pověděl youtuber a následoval sestřih složený ze spaní, účasti na on-line výuce, hledání věcí na wikipedii a brouzdání na sociálních sítích.

Ke konci videa autor zvážněl. „Třeba pro mě osobně, kdyby to někdo nevěděl, tak chodím na vysokou, je to brutální zátěž na psychiku, prostě já to vůbec nedávám tu on-line výuku. Mě neskutečně ubíjí ten stereotyp. To jste vyloženě jenom vy, počítač a hromada úkolů. Tak je to furt dokola. Pokud se neodhodláte nějak hýbat, tak v podstatě nemusíte vůbec vycházet z baráku,“ posteskl si youtuber.

