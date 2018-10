Skripal: ČT probrala stopu v České republice

Ruslan Boširov a Alexander Petrov - nebo vlastně plukovník GRU Anatalij Čepiga a Alexandr Miškin, lékař ve službách GRU. Dva muži, kteří jsou obviňování z útoku na Skripala. Jak nyní potvrdil reportér Janek Kroupa, Sergej Skripal pobýval v Česku v druhé půlce října 2014. A oba muži přijeli do Česka ve stejnou dobu.

"Jeden z nich přijel 11., toho druhého jsme lokalizovali, že se objevil v Ostravě mezi 13. a 16. říjnem 2014. To byl ten Alexander Petrov. Oba používali stejné identity, které použili i v Salisbury. A podle našich zdrojů se tady měli pravděpodobně podílet právě na sledování Sergeje Skripala," zmínil Kroupa v pořadu Události, komentáře.

"Já samozřejmě nemohu v tuto chvíli, tak jako pan Kroupa, potvrdit, jestli tady pan Skripal byl, nebo ne, já o tom opravdu nic nevím, ale na druhou stranu, jestli tedy připustíme, že pan Skripal tady skutečně byl a byl tady jaksi hostem i třeba Bezpečnostní informační služby, tak potom asi, pokud to ruská strana věděla, tak je logické, že nějakým způsobem na to reagovala," podotkl následně Paďourek s tím, že vzhledem k důkazům se domnívá, že už ani prezident Ruska Putin nepochybuje, že tito lidé prostě patří ke službě GRU.

Kroupa se pak více rozhovořil o návštěvě Sergeje Skripala v Česku. "Časově to souvisí přinejmenším s tím, že česká zpravodajská služba v té době velmi intenzivně identifikovala některé, některé lidi, které posléze vyhošťovala, anebo sledovala dál. Případ Sergeje Skripala je specifický ve dvou věcech. Sergej Skripal měl neuvěřitelné množství znalostí o identitách ruských agentů. To je první důležitá věc, kterou je potřeba si u Skripala uvědomit. A druhá důležitá věc, a to je možná důvod, proč ten pokus o jeho vraždu způsobil takový poprask, je, že Sergej Skripal byl za svou činnost odsouzen, on si část trestu odseděl, a pak jej ruští zpravodajci vyměnili s Brity. Tím, že došlo k pokusu o jeho vraždu, tak tím jaksi byla porušena nepsaná pravidla mezi zpravodajskými službami, že pokud dojde k výměně, tak už by nemělo dojít k dalšímu potrestání toho člověka, notabene v situaci, kdy ten člověk byl odsouzen," poznamenal Kroupa.

Paďourek následně pohovořil o tom, že v současné době se možná v GRU chystá jaksi zásadní personální změna, a to například i kvůli odhalení identity obou mužů spojovaných se Skripalem.

Své pak k tématu řekl i Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec na Ukrajině, jenž mimo jiné hovořil i o třetím možném agentovi, Sergeji Fedotovi. "Já si myslím, že bychom měli počkat na další informace," uvedl. A jak zareaguje hlava státu, Vladimir Putin, uvedl šéf organizace Centrum pro lidská práva Memorial Alexander Cherkasov.

