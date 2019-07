Škromach čeří vodu. Jde o Babiše, Zemana a dojmy opozice

Exministr a exsenátor Zdeněk Škromach promluvil v rozhovoru pro Info.cz: „Do věcí mohu vstupovat zezadu ... A Babiše, toho je podle mě možné dostat jedině tak, že ho pevně obejmete a donutíte ho naposledy vydechnout.“ Co si myslí o současné politické situaci? Co říká na prezidenta Zemana? A bude kandidovat na prezidenta?

Pro Info.cz poskytl rozhovor dříve významný politik za ČSSD Zdeněk Škromach. Exministr práce a sociálních věcí se domnívá, že vstup do vlády byl v té době, kdy se skládala vláda, to nejméně špatné řešení. Sám si myslí, že s hodnocením spolupráce bychom měli počkat až do konce funkčnosti vlády, nelze totiž čekat, že ČSSD sklidí ovoce nějak brzy, koneckonců v rozhovoru tvrdil: „Ale pokud jsme se již rozhodli do vlády vstoupit, nebylo možné čekat, že sklidíme ovoce po několika týdnech nebo měsících. Vnímání a názory voličů mají nějakou setrvačnost, nelze to zlomit ze dne na den.“

Škromach si však myslí, že co se programu týče, tak ČSSD prosadila víc, než kolik si zaslouží za svůj volební výsledek 7 procent. „V opozici bychom neprosadili nic a já si neumím představit, že by třeba ODS, TOP 09, STAN nebo lidovci hlasovali například pro navyšování důchodů a rodičovské, anebo pro zrušení karenční doby,“ řekl. Podle Škromacha dosáhla ČSSD posledního slušného výsledku v roce 2013, od té doby čelí odlivu svých voličů k jiným stranám. Osobně se exsenátor domnívá, že těch 30 procent dřívějších voličů ztratili v závislosti na vztahu strany s prezidentem Milošem Zemanem.

„Problém navíc byl, že Sobotkova ČSSD, která ve vládě prosadila řadu dobrých opatření, namísto toho, aby na konci funkčního období tyto výsledky prodávala jako společný úspěch ČSSD a hnutí ANO, tak se přidala k antibabišovskému bloku stran,“ doplnil známý "vloger z bazénku". Škromach si ovšem myslí, že to posílilo Babiše a jeho hnutí, nikoliv však ČSSD.

Anketa Je škoda, že dnes odchází z úřadu ministr Antonín Staněk? Je to škoda 93% Není to škoda 4% Je to jedno 3% hlasovalo: 5008 lidí

Podle slov Škromacha, něco jako „rehabilitace v opozici“ by k lepším zítřkům strany nepomohla. Míní, že většina dřívějších voličů ČSSD dnes volí ANO či SPD, někteří dokonce nevolí nikoho. „Určitě to ale není tak, že by odešli ke stranám, které se prezentují jako pravicový blok, významný přeliv není ani směrem k Pirátům. A teď je otázka, o které voliče chce sociální demokracie do budoucna usilovat,“ dodal ve svém popisu výsledku voleb.

Za potřebné pro budoucnost ČSSD požaduje Škromach i to, aby se strana vymezovala vůči pravicové opozici. Tedy vůči ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Dokonce zmínil i někdejšího republikána Sládka: „Jedině tak lze vytvořit předpoklady, že se k nám vrátí voliči, kterým říkal Miloš Zeman v 90. letech minulého století ‚zdivočelí sociální demokraté‘ a kteří tehdy volili Sládka a dneska volí Okamuru. I oni musí pochopit, že Okamura není to pravé a že si mohou najít cestu k programu sociální demokracie,“ opřel se Škromach do SPD.

Pak dodal, že by nebylo příliš efektivní útočit na Babiše zleva, podle něj je voliči vnímán právě Babiš za toho, kdo realizuje sociálnědemokratický program. Škromach si též myslí, že nemá cenu útočit na Babiše za to, že byl veden ve svazcích StB: „Fakt, že byl Babiš veden v evidenci StB, známe dlouho. Zrovna tak každý zná kauzu Čapí hnízdo. Všichni také víme, kdo je Miloš Zeman. A já mám dojem, že nebýt těchto person, nemáme o čem mluvit,“ rozvedl svoji myšlenku. Dle Škromacha by bylo lepší využít vládní účast spíše k debatě o programu a o hodnotách. Pak by ovšem rád pevně objímal: „A Babiše, toho je podle mě možné dostat jedině tak, že ho pevně obejmete a donutíte ho naposledy vydechnout,“ pravil Škromach.

Exministr si též myslí, že v souvislosti s blížícím se poklesem růstu ekonomiky, je třeba se připravit na rostoucí nezaměstnanost. Tématem programové debaty na podzim by tedy mohly být zkrácené pracovní úvazky či zkrácení pracovní doby obecně.

Co se týče rostoucích cen nájmů, tak řešení Škromach vidí v družstevním bydlení, v obecních bytech či v nájemném bydlení. I zde však vidí sociální demokrat problém: „Svízel je, že řada obcí po listopadu prohospodařila možnosti, jak ceny bytů ovlivňovat. Zbavily se prakticky kompletního bytového fondu a dneska pláčou, že rostou ceny a nájmy bytů,“ dodal pak, že i Vídeň vlastní téměř polovinu bytového fondu, díky čemuž může regulovat cenu činže. Zmínil i to, že vybudování nového bytového fondu je velmi problematické. Zmínil i to, že sociální bydlení se naposledy ve větším množství stavělo za vlády ČSSD, ale dnes na něm vydělávají leda šmejdi. „Dneska na tom vydělávají leda tak rozliční šmejdi, kteří těží z toho, že řada lidí nemá na svoje bydlení a končí na ubytovnách. Je třeba to řešit systémově, a odpovědnost jde především za jednotlivými městy a obcemi,“ řekl doslova.

Téma rozhovoru se pak přesunulo k prezidentovi Milošovi Zemanovi. Na otázku, jak Škromach hodnotí postup výměny ministra kultury, odpovídá, že Zeman přece byl vždy specifický. Škromach si též myslí, že Zeman využívá faktu prvního přímo voleného mandátu prezidenta, což mu přisuzuje silnější roli než jeho předchůdcům: „A já musím říct, že už bych nechtěl zažít to, co jsem zažil, když prezidenta volil parlament. Dohody, výhrůžky, nátlak. Těžko se to ale prokazuje...“ vylíčil své zážitky z dráhy politika. Zavzpomínal též na jistou volbu prezidenta: „Tak já pamatuju i volbu Václava Havla, který prošel o jeden hlas v době, kdy byl ve vazbě Miroslav Sládek. A pokud by to v roce 2003 vzala ČSSD pragmaticky, mohl být Zeman už tehdy prezidentem a dneska bychom ho vůbec nemuseli řešit,“ zakončil povídání o volbě prezidenta bývalý místopředseda Senátu.

V Poslanecké sněmovně existuje i jiná většina než ta s ČSSD, připomenul Škromach. Jde o variantu ANO, SPD, KSČM. „Přesně tato otázka byla přece jednou z věcí, kterou musela ČSSD zvažovat při vstupu do vlády. A je fakt, že Okamura říká vcelku jasně, že jediný, kdo mu ve vládě vadí, je ČSSD. A já myslím, že je dobře, že mu vadí ČSSD. A umím si představit, že pokud ČSSD z vlády odejde, Okamura přijde s tím, že jediná překážka, která mu bránila vládu podpořit, zmizela a on ji podpoří. Já si ale takovou vládu nepřeji,“ objasnil tuto situaci Škromach. Co se týče Zemana, tak si Škromach nemyslí, že by si tuto vládu přál: „Znám ho dlouho a vím, že byl vždycky demokrat. A pokud vím, tak ani on si zrovna takovou vládu moc nepřeje.“ Nicméně po případném odchodu ČSSD z vlády dle Škromacha hrozí spíše předčasné volby, tím spíše vzhledem k očekávaným demonstracím na podzim.

Anketa Myslíte, že volební blok ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyhraje parlamentní volby? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9512 lidí

Rozhovor Škromach zakončuje úvahami o své možné kandidatuře na prezidenta. Škromach zmínil, že by snad měl i šanci, obzvlášť vzhledem ke kandidátům, kteří se opět hlásí o slovo. Je tu i druhá strana mince, kterou pro INFO.cz zmínil: „Současně ale musím říct, že mám nyní čas na věci, které jsem předtím dvacet let zanedbával. Věnuju se rodině, vnoučatům. A mám ten luxus, že můžu radit a do věcí vstupovat zezadu,“ dodal, že prezident by měl mít politickou zkušenost.

