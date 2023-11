Škudlení na jídelnách kvůli důchodcům. „Býval jste rozumný.“ Náměstek z ODS dostal bídu

„Nekompetentní lhář.“ Náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS) je terčem kritiky. Chce dát stopku stravování seniorů ve školních jídelnách; nelíbí se mu, že jejich obědy jsou, dle něho, placeny ze státních peněz, které mají jít na vzdělávání. Financovat obědy seniorů by podle něj měly obce. Zklamání pro starostu městské části Brno-Židenice Petra Kunce, jenž upozorňuje na výdaje obcí. Slovům Nantla kontrovali i člen Pirátské strany, novinář Janek Wagner, a prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. A nejen oni.

Náměstek ministra školství se k problematice stravování seniorů v školních jídelnách vyjádřil na síti X. „Fakt, že školní jídelny vaří často také obědy pro seniory, je další důvod k převodu financování spolu s podílem daní na obce. Je to proste komunitní služba. Nemyslím si, že z prostředků státního rozpočtu na vzdělávání máme řešit stravování seniorů,“ uvedl Nantl.

Reagoval tím na slova místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéty Seidlová, které se Deník.cz dotazoval, jak se bude řešit stravování seniorů v jídelnách 27. listopadu, kdy odbory vyhlásili Den protestů. Budou stávkovat učitelé, školníci i kuchaři.

Fakt, že školní jídelny vaří často také obědy pro seniory, je další důvod k převodu financování spolu s podílem daní na obce. Je to proste komunitní služba. Nemyslím si, že z prostředků státního rozpočtu na vzdělávání máme řešit stravování seniorů. pic.twitter.com/SkFoWxldD9 — Jiří Nantl (@jiri_nantl) November 16, 2023

Na postojem Nantla doslova žasl starosta Židenic Petr Kunc, kterého jeho přístup zklamal: „Proboha? Vždyť Vy jste byl jeden z nejrozumnějších lidi na kraji a teď tady blábolíte takové nesmysly? Pro seniory se vaří jedině v krajním případě, například chybí 1/2 úvazku kuchařky nebo vybuchne stravování pro seniory. Ach jo, fakt jsem hluboce zklamaný,“ vzkázal Nantlovi pod jeho příspěvkem.

Proboha? Vzdyt Vy jste byl jeden z nejrozumnejsich lidi na kraji a ted tady blabolite takovy nesmysly????

Pro seniory se vari jedine v krajnim pripade, napr chybi 1/2 uvazku kucharky nebo vybuchne stravovani pro seniory.

Achjo, fakt jsem hluboce zklamany. — Petr Kunc (@kunc_zidenice) November 18, 2023

Náměstek ministra školství trvá na tom, že zřizovatelé by stravování organizovali lépe, kdyby měli financování toho v rukou plně, s prostředky přes rozpočtové určen daní (RUD)

„Ale tady přece o žádnou organizaci nejde. Ta zůstane stejná, je jen otázka, kdo ji zaplati a z čeho. My jsme chtěli příští rok začít zlepšovat stravování dětí, ale pokud nám hodíte na krk platit nepedagogické pracovníky, tak nemáme absolutně šanci s tím něco udělat, a ani ty stávající nemáme jak zaplatit. Finta, že zvýšíte daň z nemovitosti, ale o to nám dáte méně peněz z RUD, nám skutečně nijak nepomůže,“ opřel se do ministra starosta městské části Brno-Židenice Petr Kunc.

Ale tady prece o zadnou organizaci nejde. Ta zustane stejna je jen otazka kdo ji zaplati a z ceho. My jsme chteli pristi rok zacit zlepsovat stravovani deti, ale pokud nam hodite na krk platit nepedagogicke pracovniky tak nemame aboslutne sanci s tim neco udelat a ani ty… — Petr Kunc (@kunc_zidenice) November 18, 2023

Že senioři platí za obědy v jídelnách plnou cenu zmínil pirát Janek Wagner.

Na tento fakt, že školní jídelny vaří rovněž pro externí strávníky, kteří platí plnou cenu oběda, upozornil také prezident spolku Pedagogické komora Radek Sárközi.

„Nesnažte vytvářet dojem, že se města na jídle ve školách nepodílejí,“ uhodil na náměstka Nantla spolupředseda Zelených Michal Berg. Senioři podle něj platí výrazně více než školní strávníci, a to, co získá město z cizích strávníků, zaplatí tak obnovu jednoho sporáku ročně. Investice měst do obnovy a rekonstrukcí jídelen jsou o řády vyšší.

Senioři platí výrazně více než školní strávníci a to co získá město z cizích strávníků zaplatí tak obnovu jednoho sporáku ročně. Investice měst do obnovy a rekonstrukcí jídelen jsou o řády vyšší, tak se prosím nesnažte vytvářet dojem, že se města na jídle ve školách nepodílí. — Michal Berg ?? (@MichalBerg) November 17, 2023

Kritická slova přišla i od dalších diskutérů. „A vy jste náměstek ministra školství? Nastudujte si prosím doplňkovou činnost škol, čeká Vás nejedno překvapení,“ doporučil Nantlovi Ondra Lněnička.

„Lžete, senioři platí plnou cenu, například zde je to 105 Kč bez polévky,“ reagoval na slova náměstka ministra školství Miroslav Půža.

„Zdá se, že odborná inkompetence je dnes podmínkou pro funkci náměstka MŠMT,“ podotkl k Nantlovu výkonu funkce náměstka ministra školství Vladimír Stanzel.

Senioři neubírají z rozpočtu na vzdělání ani korunu, zdůraznil Ladislav Slezák. „A víte vůbec jak jsou školní jídelny financované, a kdo kolik platí? U nás žáci platí 34 až 38 Kč (podle věku), ostatní 115 Kč (plná, nedotovaná cena),“ zdůraznil.

Tomáš Dudek upozornil, že Nantl každým tweetem oslabuje vládní koalici, kterou volil, a posiluje Babiše. A zároveň každým tweetem ukazuje, že fungování regionálního školství buď vůbec nerozumí, nebo záměrně lže. „Oboje je u náměstka MŠMT špatně,“ doplnil.

Nad neznalostí náměstka ministra školství, jak to s obědy pro seniory ve školních jídelnách funguje, se pozastavil Filip Mezera. „Náměstek za ODS na MŠMT neví, že vaření obědů ve školní kuchyni pro seniory je od vaření pro žáky účetně odděleno a náklady se hradí zvlášť (ať už přímou platbou od seniorů, či dotací od obce). Další z konzervativních politiků, kterým se nedá svěřit ani stánek se zmrzlinou...“ poznamenal.

Podobných upozornění v diskusi přibývalo: „Senioři a další cizí strávníci platí plnou cenu. Takže škola jim nic nedotuje. Spíš jsou cizí strávníci vítání, protože vyšší počet porcí snižuje náklady. Zisk z cizích strávníků se dá rozdělit kuchařkám,“ přidal se Adam Šimůnek.

„Stravování cizích strávníků je doplňková činnost, kterou si hradí v plné výši,“ zmínil fakta Lukáš Mižoch.

„Když chceš argumentovat proti financování školních jídelen a ukáže se, že jejich financování vůbec nerozumíš. Vaření pro cizí strávníky je v doplňkové činnosti a kuchaři se zde financují že zisku,“ pokusil se náměstka Nantla vzdělat Jan Kuzebauch.

