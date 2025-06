„Ukrajina v koncích. Proto Zelenskyj přijel v obleku.“ Na internetu tuší, co se stalo

Na summitu NATO, který se konal v Haagu, vzbudil nečekanou pozornost detail, který by za jiných okolností sotva stál za zmínku – ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl na sobě oblek jako jeden z lídrů. Na rozdíl od většiny předchozích jednání, kde vystupoval výhradně v typické vojenské khaki uniformě, tentokrát zvolil tmavý formální oblek s kravatou.

Tento posun okamžitě zachytili komentátoři na sociálních sítích, včetně konzervativního influencera Johna Jacksona, který to doplnil krátkým videem z ceremoniálů. Mnozí pod jeho komentářem okamžitě začali přemítat, zda tím Zelenskyj symbolicky upevňuje své postavení v diplomatických jednáních, třeba právě vůči Spojeným státům. Zelenskyj v minulosti čelil kritice, když se na jednání do Bílého domu dostavil „nevhodně oblečený“, což mnozí považovali za urážku amerického vedení.

Kyiv Post k tomu mezitím informoval, že ukrajinská prezidentská kancelář zveřejnila záznam ze setkání Trumpa se Zelenským právě během summitu NATO – a potvrdila, že prezident Ukrajiny se při této příležitosti objevil v obleku vůbec poprvé od začátku plnohodnotné války.

S nadsázkou komentoval Zelenského formální oblečení populární ironický účet „I Meme Therefore I Am“, který napsal: „No, peklo muselo zamrznout – Zelenskyj si na summit NATO skutečně vzal oblek.“ Podobné komentáře, často se satirickám tónem, sdílely tisíce uživatelů.

Zelenského oblek rezonoval nejen mezi západními komentátory. Podcasteři Russians With Attitude komentovali Zelenského oblek jako symbol toho, že Ukrajina je odepsaná.

V podobném duchu se šířily i další reakce. Vojenský analytik Ayden rovněž konstatoval, že pokud si ukrajinský šéf státu na sebe opravdu vzal oblek, značí to v podstatě konec pro Ukrajinu.

Objevily se i komentáře naznačující, že Zelenskyj oblek zvolil proto, že přijel „žádat o peníze“ od Trumpovy administrativy. „Zelenskyj si v Haagu konečně oblékl oblek, aby mohl požádat Trumpa o další peníze,“ zazněl jeden z názorů. Podle dalších si šéf kyjevského režimu vzal oblek, protože věděl, že Trump už byl pořádně naštvaný.

I další komentář odrážel vlnu cynických interpretací, které se snažily z prezidentovy změny vizuálního stylu vyvodit slabost, závislost nebo podřízenost vůči Západu. To, že Zelenskyj si na vrcholné setkání vzal oblek prý znamená, že jde o „výpravu pro žebráky a celou dobu bude klečet na kolenou“.

Spekulace, že si formálním vzhledem připravuje půdu pro žádost o další finanční pomoc, opakovaly desítky účtů. Reagoval tak i americký novinář Nick Sortor, jenž připomněl dřívější kritiku Zelenského neformálního oblečení během návštěvy Bílého domu: „Zelenskyj si tentokrát skutečně vzal oblek. Po návštěvě Oválné pracovny už tu chybu nechtěl zopakovat – zvlášť když mu docházejí peníze,“ napsal.

Na summitu NATO v Haagu měl Volodymyr Zelenskyj soukromou 50minutovou schůzku s prezidentem Donaldem Trumpem. Klíčovým tématem byla žádost o další zdroje obranné pomoci – především o Patriot systém protiraketové obrany. Trump po jednání naznačil, že „uvidí, co se dá udělat“, což znamená, že nedal plnou jistotu, ale ponechal dveře otevřené, napsala agentura Reuters.

Zelenskyj označil schůzku za „dlouhou a věcnou“, během níž probírali „všechny opravdu důležité otázky“ včetně vstřícnosti USA k budoucímu zakončení války a k ochraně ukrajinského obyvatelstva.

Po summitové ceremonii navázaly také další diplomatické kroky – například s Nizozemskem, které Ukrajině nabídlo vojenskou podporu v hodnotě 175 mil. eur (drony, radarové systémy apod.). Zelenskyj pak navštívil i další evropské vůdce, kde prosazoval další výzbroj a odolnost Kyjeva.

Summit potvrzuje konsolidaci evropské podpory – členské státy NATO se zavázaly dosáhnout výdajů ve výši 5 % HDP na obranu do roku 2035.

