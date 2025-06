Černochová a Lipavský. Voliči přišli, ale oni nikde. Opět

„Je na zastupitelstvu,“ sdělil nám jeden z členů volebního týmu SPOLU. Ptali jsme se po ministryni obrany Janě Černochové (ODS). Ona je společně s Jiřím Pospíšilem (TOP 09), Janem Lipavským a Tomem Philippem (KDU-ČSL) vyfotografovaná na obrázku zvoucím na předvolební mítinky zmíněné koalice v Praze. Nicméně na ně moc často nechodí.

Hostitelé nepřišli

Nedávno byla místo na mítinku v žižkovské hospodě Na Plech v Poslanecké sněmovně, což by se dalo pochopit, když se tam jednalo o hlasování o nedůvěře, které vláda ustála. V pondělí byla místo další akce v restauraci Podviňák na jednání zastupitelstva na Praze 2, kde ještě donedávna starostovala. Ostatně obou zmíněných mítinků se nezúčastnili i další slibovaní hosté, třeba expirát Lipavský, který na Ministerstvu zahraničí dělá, co Fialovi na očích vidí.

Nechal jsem se uplatit třemi pivy a kuřecím steakem, takže jsem ze své naštvanosti ubral a ztratil na bojovnosti. Čtyřiadvacítka na pražské kandidátce SPOLU a architekt Jack Ryan se zabývá hlavně krizí bydlení. „Proč je v Praze tak drahé bydlení? Když se kouknete do katalogu jakékoliv společnosti, tak zjistíte, že ceny za metr čtvereční jsou i 150 000 korun a výš, což je pro člověka, který bere i průměrnou mzdu, z říše fantazie… Na katastru nemovitostí jsem zjistil, že spousta těch bytů je koupena eseróčky navázanými na anonymní kapitálové fondy v zahraničí. Figurují v nich většinou rusky znějící jména… Myslím si, že jde o lidi ze sankčních seznamů,“ sdělil s tím, že by při dnešní digitalizaci neměl být problém zmíněné spekulanty odhalit a podle toho se zařídit.

Ryan na otázku ParlamentníchListů.cz ohledně jeho anglicky znějícího jména odpověděl: „Je to jednoduché. Pocházím z dětského domova. Mám za sebou ne úplně hezké dětství a vzpomínky. Tak jsem si při první příležitosti, kdy to šlo, jméno změnil. Jsem Čech.“

Dobrý hostitel

Následně všechny pozdravil Pospíšil, jediný muž z obrázku na pozvánce, jenž se do zahradní restaurace Podviňák – byli jsme tam zhruba dvě hodiny a za případné opomenutí některé osoby se raději předem omlouváme – dostavil. ParlamentníListy.cz se ho zeptaly, jestli by samostatně kandidující TOP 09 nespadla pod pětiprocentní hranici, takže by se do Poslanecké sněmovny nedostala: „Taková otázka není namístě, protože kandidujeme SPOLU. Nevím, jak na to odpovědět. TOP 09 má samotná preference kolem pěti procent, takže by se do Sněmovny mohla, ale i nemusela dostat.“

Také jsme se zeptali na bezpečnost. Hlavně na to, že ministr vnitra Vít Rakušan připravuje pro civilisty brožurky s radami, jak se chovat v mimořádných situacích, třeba jako je válka, přičemž sama tuzemská armáda na ni připravena není: „Není fér urážet profesionální vojáky. Když se podíváte na země, které jsou schopné se bránit, tak mají kvalitní armádu, ale pracují i s obyvatelstvem, aby umělo reagovat v dobách krize. Když bude třeba chemický útok, tak by lidé měli mít informace, jak se chovat. Pokud to brožurka bude obsahovat, tak ji má smysl vydat. Obrana je ale hlavně na profesionální armádě, takže je třeba investovat do ní více peněz a zvýšit její početní stavy.“ Pospíšil jako bývalý europoslanec vidí naději v Evropské unii, jejíž proces integrace se ale prý nejspíš zastaví.

Mezi stoly roznášela pivka usměvavá kandidátská jedenáctka z TOP 09 Giancarlo Lamberti a měla i patřičnou zástěru. Tři měsíce prý dělá kontaktní kampaň a nálady v hlavním městě ohledně koalice SPOLU hodnotí jako pozitivní. Působí na Praze 1, a jak nám řekl, podařilo se mu ze Staromáku dostat všechny nelegální zahrádky a stánky.

Podle něj sice mladí politici nemají tolik zkušeností jako veteráni, ale mohou nabídnout jiný přístup. A proto by v Poslanecké sněmovně měla být i mládež. Nakonec dodal: „Mladým lidem je třeba dát možnost růstu a vlastní seberealizace. V určité době byl tím mladým průkopníkem TOP 09 Dominik Feri, dnes to však už není úplně nejlepší jméno na trhu. Ale trend směrem k podpoře mládí se v koalici mění k lepšímu.“