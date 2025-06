Američané, Turci, Maďaři a Slováci prý vyhodili Zelenského od stolu

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 78% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11824 lidí

„Zaměřili jsme se na spolupráci v rámci nového obranného nástroje SAFE a proces vyjednávání o našem vstupu do EU. Je důležité, aby se lídři členských států shodli na společném rozhodnutí o otevření prvního vyjednávacího klastru. Je nespravedlivé, když jedna strana rozhodnutí unie blokuje,“ poznamenal Zelenskyj.

Konstatoval také, že se debatovalo o zesílení sankcí proti Rusku a nakonec zdůraznil, že každá pomoc, kterou Ukrajině poskytne EU a NATO na Ukrajině zachraňuje životy.

I had a joint meeting with the Presidents of the European Council and the European Commission, and the NATO Secretary General — António Costa @eucopresident, Ursula von der Leyen @vonderleyen, and Mark Rutte @SecGenNATO. We are working to ensure unity among all our allies.



We… pic.twitter.com/4HePCCUyUF