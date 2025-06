Zločinec Stanjura, spustil Zeman před lidmi. A pak se připojil Babiš

Oba se věnovali i probíhajícímu soudu v kauze Čapí hnízdo, v níž Zeman vyjádřil Babišovi plnou podporu. Připomněl přitom, že mu v roce 2019 nabízel abolici. Babiš vyjádřil své politování, že onu nabídku tehdy odmítl.

V Ostravě proběhla další z besed s občany, na které vystoupil bývalý prezident ČR Miloš Zeman. Akce se konala v rámci jeho cest po regionech a byla spojena s autogramiádou jeho knihy Prezidentský úděl. Zeman během večera odpovídal na dotazy z publika, komentoval aktuální politické dění a nechyběla ani tradiční dávka ostré rétoriky. Přítomní si mohli nechat podepsat výtisk knihy, ve které se vrací k událostem svého prezidentského mandátu.

Skrze telefon se během ostravské besedy připojil také expremiér a předseda opozičního parlamentního hnutí ANO Andrej Babiš, který kritizoval česká média za to, že podle něj zamlčují podstatné informace: „Naše média zásadně neříkají našim občanům, co se vlastně tady stalo. Co například zločinec Stanjura a Blažek udělali v Opavě, a co dělá Blažek od roku 2011?“ poukázal mimo jiné na současnou bitcoinovou kauza, kterou řeší ministerstvo financí, a podle něj to připomíná i dřívější aféry spojené s Opavou.

Kritizoval zejména přístup ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který v minulosti zamlčel kauzy týkající se klientelismu, porušování zákonů a střetu zájmů právě v Opavě. Babiš tak naznačil, že Stanjurův postup není překvapivý, ale navazuje na jeho dřívější styl politiky.

„Lidi by si to měli připomínat, tyto věci, myslím si, že je to důležité – hlavně teď před volbami. Často jsou naším soupeřem hlavně vybraná média,“ upozornil Babiš.

Moderátor besedy nato předal mikrofon vedle sedícímu exprezidentovi Miloši Zemanovi, aby mohl reagovat na Andreje Babiše a předat mu vzkaz. Zeman využil příležitosti k vyjádření osobní podpory expremiérovi, který čelí obnovenému soudnímu řízení v kauze Čapí hnízdo. „Nejde jen o pozdrav, milý Andreji. Pokud mě dobře slyšíš, já bych ti především chtěl vyjádřit plnou podporu a plnou solidaritu v těžké situaci, v níž se teď nacházíš. Kvůli politizaci naší justice, která ignorovala dva osvobozující rozsudky, ignorovala, že se neobjevily žádné nové důkazy, a zase tě zavlekla jenom proto, abys byl odváděn od volební kampaně do sporu o Čapí hnízdo.“

Babiš čekal, že jeho kauza bude pokračovat, abolici nechce

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vyjádřil, že Andrej Babiš (ANO) a europoslankyně Jana Nagyová (ANO) naplnili skutkovou podstatu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, když si svým jednáním neoprávněně zajistili dotaci ve výši 50 milionů korun, určenou pro malé a střední podniky. Verdikt je pro Městský soud v Praze závazný – ten se bude muset řídit skutkovými i právními závěry vyšší instance. Manévrovací prostor soudu je tak výrazně omezen a vše nasvědčuje tomu, že bude rozhodovat už pouze o trestu.

K tomu pak exprezident Zeman ve svém vyjádření důrazně zopakoval: „Takže pokud někdo stojí za tebou, a je to hodně lidí, tak jsem to i já.“

Na to Andrej Babiš reagoval poděkováním a znovu se vyjádřil ke kauze Čapí hnízdo, která byla obnovena krátce před volbami: „Řešilo se to v roce 2017, 2021, 2025 – je to taková tradice. Samozřejmě je to nesmysl, ale stávající koalice potřebuje přebít těch dvanáct a půl miliardy bitcoinů, které měli zadržet a zkonfiskovat, a oni to vyprali tomu drogovému dealerovi. Takže ano, paní soudkyně rozhodla velice nestandardně. Řekl jsem, že mi to připomnělo ty staré časy, kdy se někdo rozhodl někoho poškodit bez jakýchkoli důkazů – a tak to prostě proběhlo.“

Na dotazy, zda by měl kvůli pokračujícímu soudnímu řízení rezignovat, jak jej vyzývají někteří politici, Andrej Babiš přímo neodpověděl. Místo toho zdůraznil svou přítomnost mezi lidmi, kteří se ho mohou dotazovat na co chtějí, a svou aktivní účast v předvolební kampani.

Na závěr večera se Miloš Zeman obrátil k Andreji Babišovi ještě jednou s osobní poznámkou, v níž zdůraznil, že právě v těžkých chvílích se ukazuje skutečná loajalita: „Teď alespoň dokážeš rozlišit mezi lidmi, kteří ti lezli do zadku, když bylo dobře, a těmi, kteří tě mají rádi a stojí za tebou, když jsi v obtížné situaci.“

Babiš reagoval s úsměvem a řekl, že si toho velmi váží. Následně ještě připomněl epizodu z doby svého trestního stíhání: „Ale ještě jsem si vzpomněl, jak jsi mi nabízel abolici v rámci Čapího hnízda a já jsem věřil na tu nezávislou justici. No tak… dopadlo to, jak to dopadlo.“

Zeman na to přitakal s tím, že „mohl mít pokoj“. Předseda ANO pak celý dialog uzavřel slovy: „No tak dobrý, tak uvidíme.“

Exprezident Miloš Zeman v roce 2019 veřejně potvrdil, že Andreji Babišovi nabídl abolici v kauze Čapí hnízdo, tedy prezidentské zastavení trestního stíhání. Babiš tehdy nabídku odmítl, protože – jak uvedl – „věří v nezávislou justici“. Nakonec po rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že má pokračovat Babišovo stíhání prezident uvedl, že kauzu ponechá v rukou policie a státních zástupců a že abolici nakonec neudělí.