Čížek z SPD: Když „sorošovci“ chtějí krást, potřebují válku

Dle ekonomických ukazatelů se životní úroveň českých občanů za Fialovy vlády propadla. Její členové ale argumentují, že propad nebyl tak výrazný a stále se máme dobře. Co na to říci?

Petr Fiala se diví, proč jej nikdo nemá rád, ale data mluví jasně. Zdražil lidem neskutečně život. Například energie. ČR je pro podnikatele v energiích Eldorádo. Megawatta elektřiny se vyrobí za 250–500 korun, ale zákazník ji dostane za 5000–12 000 korun. Fiala to schvaluje a nic s tím nedělá. Potraviny – ČR je pro zahraniční řetězce eldorádo. Prodávají s 500% přirážkou. Například mrkev vykupují po 6 Kč/kg, prodávají za 35–40 Kč/kg. Cibule, jablka, mléčné výrobky. Takto bychom mohli pokračovat. Fiala na to kouká a nic nedělá.

V energetice se za minulé roky proměnilo paradigma, mluví se o její „bezpečnosti“ či „udržitelnosti“ a do rozhodování vstupují i jiné než ekonomické argumenty. Pořád se ale jedná primárně o zdroj, na kterém stojí náš život, ať práce, nebo bydlení a jeho cena. Má vůbec vláda právo žádat po občanovi, aby z politických důvodů akceptoval toto zdražení?

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 0% Ne 100% hlasovalo: 36 lidí

Nemá. Nikdy to tak nebylo, je to fenomén dnešní doby. Je to samozřejmě megalitický podvod. Ta megawatta se totiž stále vyrábí za 250 korun. Ale zákazník zaplatí 12 000 korun. Těch 11 750 korunek jde někomu do kapsy. Stát to ale není. Je načase se ptát, komu jdou ty stovky miliard ročně do kapes. Až se to zjistí, lidé možná pochopí dnešní dobu. Kdo to řídí a organizuje. Kdo platí všechny ty organizace, co to prosadily, kdo platí ty politiky, co to prosadili.

Hovořilo se o tom, že rozhodnutí vlády byla ovlivněna významnými hráči v oblasti energetiky, kteří na jejích opatřeních vydělali. Opozice avizuje, že chce tato rozhodnutí prošetřit, ale jak zabránit tomu, aby tyto vazby rozhodovaly i v budoucnu?

No, tak veškeré tyto aktivity vznikly v USA. V USA to začalo, v USA to také musí skončit. A s nástupem Donalda Trumpa se tak i děje. Bohužel se ty síly přesunuly do EU. Já jim pracovně říkám sorošovci. Je to deep state. Klasická globální mafie, která vymyslela tyto sofistikované systémy legálního okrádání obyvatelstva napříč státy a všemi příjmovými skupinami. Jakmile si Evropa zvolí své Trumpy, pak se to celé zavře během 5 minut. Vyjma krádeže a obohacení malé skupinky lidí na úkor 99,99 % obyvatelstva, to nemá jiný význam.

Fotogalerie: - Rozlučka s oligarchy

Až skončí válka na Ukrajině, máme usilovat o obnovení dodávek ropy a zemního plynu z Ruska?

Rozhodně. Jakmile padne Zelenského korupční systém, je naděje na vládu národního sebeurčení Ukrajiny. Ta by měla být k Rusku i Evropě přátelská. Musí ze země vyhnat Sorose a jeho agenty, co to tam teď bačují a přivedli Ukrajince do totálního neštěstí. Tato vláda je základním předpokladem, aby se naše vztahy zase vrátily do normálu. A také, aby k nám mohla zase ropa a plyn přes Ukrajinu fyzicky proudit.

Nyní vláda naopak slibuje, že investice do „bezpečnosti“ v podobě dvou či ještě více procent HDP alokovaných na kapitolu obrany, nakopnou náš průmysl. Je to podle vás reálné, že takto můžeme „vydělat na válce“?

Je to stále stejná písnička sorosovců, jak legálně oloupit obyvatele. Vykrást státní rozpočet. Ostatně v USA to takto provádějí desítky let. Proto tak nenávidí Donalda Trumpa, protože ten jim války zastavil a jejich požadavky na zbrojení pozbývají smyslu. Když chtěl Aleš Řebíček uloupit sto milionů, musel postavit dálnici za miliardu. Když chce deep state ukrást bilion dolarů, potřebuje válku. Tam už krást na betonu nestačí. Cíl je ale vždy stejný. Vykradení národního rozpočtu USA a potažmo států NATO.

Psali jsme: Obranný průmysl potáhne ekonomiku. Danuše Nerudová na akci s Pavlem a Leyenovou

Piráti, Zelení a další tvrdí, že přeměnou „klimatické změny“ projdeme bez problémů a že díky zeleným technologiím budeme nakonec bohatší. Nehrozí ale, že tato vize ekonomického pokroku prostřednictvím politického rozhodnutí bude spíše plánem na úrovni „poručíme větru, dešti“, jako v 50. letech?

Piráti, STAN a Zelení jsou pouze „agenti“ sorosovců a plní jimi zadané úkoly. Bez jejich peněz by ani neexistovali. Nemá vůbec smysl řešit, co prohlašují. Je to stejné, jako když něco prohlašovali Gottwaldovi komunisté v parlamentu za První republiky. Prostě papouškovali, co jim nadiktovali v Moskvě. Tihle papouškují, co jim nadiktují v Bruselu. Stále stejná písnička.

Europoslankyně Markéta Gregorová nedávno ohromila svým výkladem, že raketové zdražení v důsledku zavedení nových energetických povolenek za silniční dopravu a domácí topení nebude žádnou katastrofou, protože peníze půjdou do rozpočtu státu a ten bude moct těm, které to postihne nesnesitelně zase pomoct podporou. Někteří to nazvali „Sovětský svaz 2.0“. Máme se tedy 110 let po VŘSR těšit na opakování historie?

Ten systém plošného okradení obyvatelstva jsem už popsal. Je tady ale jiná zajímavost. Nápad s emisními povolenkami pro domácnosti vznikl ve frakci GUE/NGL, jejíž členem byla Kateřina Konečná (STAČILO!), Green Deal pro ČR vyjednal jako premiér Andrej Babiš, premiér Fiala za předsednictví EU zase vyjednal zpřísnění norem pro automobilový průmysl. Ještě se tím chlubil. Tedy prakticky neexistuje vyjma SPD jediná strana, která by se v tom podvodu neušpinila. Inu, je opravdu co rozdělovat. Lidé by jim ale u voleb měli vystavit účet.

Vláda a opozice na sebe přehazují odpovědnost za inflaci, která byla největší za celou historii ČR. Není to ale z pohledu občana tak trochu jedno?

Babiš a Fiala si nemají co vyčítat. Dohromady udělali sekeru 2 biliony korun (2 000 miliard). Naši vnuci to budou splácet ještě na konci století. Schodek, rovná se inflace. Koruna ale kupodivu posílila, jako jedna z mála měn, vůči dolaru. Ekonomika i veřejné finance jsou přitom v největším rozvratu, co kdy naše země zažila. Na tom je nejvtipnější, že Německo je na tom ještě hůř. Taky tam maj zavřený hospody, drahotu, předražený potraviny a energie. Lidi sedí doma a jsou naštvaný. Jako my. Proto jde AfD tak nahoru.

Dosavadní ekonomický model založený na „levné práci“ a levných energiích byl vládními politiky prohlášen za mrtvý. Čím se zde tedy lidé mají živit?

Názor Petra Fialy je asi tak podstatný, jako co řekne Joe Biden. Existuje ještě ten člověk? Za 100 dní je po volbách, a pak po něm neštěkne pes. Celá ekonomika se změní. Jako to změnili Poláci, když se k moci dostali národovci. A dnes jsou před námi. Přitom ještě historicky nedávno tam jezdili na oslících. Vyrobit umíme v této zemi naprosto vše. Od jaderné elektrárny až po tanky nebo počítače. Ale nevyrábíme, protože to vláda nechce. Jsou to zrádci. Až se to vymění a bude zájem, lidé se zase budou mít dobře.