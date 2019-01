Skupina hlupáků, uhodil prezident Zeman. A pak mluvil o tom, jak kybernetický úřad oklamal vládu kvůli čínským mobilům

Úvodem se prezident vyjádřil k dvěma pokusům o upálení v minulých dnech, k nimž došlo v souvislosti s 50letým výročím smrti Jana Palacha. „Když chce někdo bojovat za svoji pravdu, tak pro ni musí žít. Když se zabije, tak jeho život ztratil smysl a zpravidla nevyvolá ty pozitivní efekty, které se očekávaly. U Jana Palacha sice stále platí, že měl žít, ale na druhé straně platí, že lidé, kteří odejdou ze scény, mohou přesto prospět - a to se stalo v Palachově týdny. Palach přece jenom přispěl svojí obětí, aby se jeho památka připomněla, ale to samozřejmě nevyváží smrt mladého člověka,“ sdělil Zeman.

„Nerad se vystavuji setkání s blbci, nebo s blázny. Existuje taková skupina, kterou označuji jako skupina hlupáků,“ zmínil skupinu Kaputin. Proto podle svých slov nešel osobně uctít památku Jana Palacha a jen poslal věnec. „Můj postoj je výrazem velkého pohrdání,“ dodal k těmto odpůrcům. „„Nerad se vystavuji setkání s blbci,“ dodal.

Řeč pak byla i o dalším upáleném, Evženu Plockovi, jehož chce jeho vnuk navrhnout na státní vyznamenání. Před dvěma lety přitom Zeman Plockovi vyznamenání nedal. „Zase budu muset vyvolat kontroverze. Chtěl jsem pana Plocka vyznamenat, nechal jsem si zpracovat odborné posudky od historiků. A mohu poznamenat, že v případě pana Plocka, na rozdíl od Jana Palacha a Jana Zajíce, lze s úspěchem pochybovat o jeho motivaci. Vyznamenání mu nedám,“ dodal.

Následně Zeman hovořil o šéfovi jeho ochranky Šimanovi, kdy se zkoumá, že měl zneužívat služební vůz či šikanovat podřízené. „Nemohu vyloučit případné personální změny. Když děláte jakoukoliv personální změnu, tak ji děláte teprve tehdy, máte-li připraveného nástupce,“ zmínil. „Uznávám na základě celé řady věcných důkazů, že došlo k šikanování,“ poznamenal.

Kauza kancléře Mynáře

Řeč pak byla také o kancléři Vratislavu Mynáři. „K žádnému ovlivňování soudců z jeho strany nedošlo. A pokud s nimi jednal, bylo tomu tak z mého pověření. Scházím se se soudci kdykoliv, když o to požádají,“ vyprávěl následně Zeman i o tom, v jakých kauzách podle něj soudy selhávají. Dle jeho slov je to například kauza H-Systemu či kauza Davida Ratha.

A co prezident Zeman řekl k soudci Nejvyššího správního soudu Baxovi? „Mohu říct tři konkrétní příklady, kdy jsem pana soudce kritizoval za rozsudek jeho soudu. V prvním případě šlo o zdymadlo, o stavbu u Přelouče, která je důležitá pro splavnění Labe. Jestliže prezident má pocit nějaké nepravosti, má právo kritiky. Tím druhým příkladem bylo zrušení územního plánu Jihomoravského kraje, v důsledku čehož se zbrzdila stavba dálnice Praha - Vídeň. Takže jsem panu doktorovi Baxovi vytkl, že zpomalil stavbu této významné dálnice. A třetí příklad byla spalovna v Plzni, která už je hotová jako miliardová investice, ale nejede na plný provoz,“ vyjmenoval.

Pozice kancléře Mynáře je podle slov prezidenta Zemana stále stejná. I co se týče kauzy Obory v Lánech. „Jestliže to prošetřuje policie, nechme ji to vyšetřit. A až se ukáže, jestli se ředitel Lesní správy dopustil nějaké chyby, o čemž pochybuji, budeme jednat dál“.

Otázka brexitu

Své pak Zeman řekl k brexitu. „Jsem optimista, myslím si, že se nakonec dohodnou. V daném případě prohrává jak Velká Británie, tak Evropská unie a je třeba tento negativní dopad zmírnit,“ dodal Zeman. A vyjádřil se i k nadcházejícím eurovolbám. On sám považuje za nejlepšího europoslance Jana Kellera. „Bohužel ale ten se rozhodl nekandidovat. Od nových europoslanců tedy očekávám zejména to, že budou eurokritičtí - to znamená, že nebudou chtít z Unie chtít vystoupit, ale budou ji chtít reformovat,“ zmínil Zeman například odstranění častých direktiv, směrnic. „Národní parlamenty a národní vlády mají rozhodovat to, co je v jejich kompetenci,“ míní prezident.

Následovaly dotazy lidí z ulice, kdy jako první se tázající ptali na změny ve vládě. „Velmi bych si přál změnu týkající se přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů,“ podotkl nejprve k celkové změně politické situace. „Pak jsem v rozhovoru s Andrejem Babišem říkal, že by mně nevadilo zrušení Senátu. Ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) bych neměnil, sesadil bych ředitele Ředitelství silnic a dálnic,“ poznamenal Zeman a poradil premiéru Babišovi, aby Ťokovi hlavně vynadal. Ministry by pak on sám často neměnil.

Obědy pro děti i kauza Huawei

A co obědy pro děti zdarma? „Obědy pro chudé děti ano. Byl bych proti plošným obědům. Dětem bohatých, proč by jim měl stát platit obědy?“ zeptal se Zeman. Vyjádřil se však proti navýšení životního minima. Na základě tohoto navýšení se totiž pak navyšují i sociální dávky.

Samozřejmě nemohlo chybět ani téma Huawei. „Ředitel německého úřadu pro kybernetickou bezpečnost uvedl, že Huawei není bezpečnostní riziko a neexistují žádné důkazy, že by špiclovala. Premiér Babiš konstatoval, že NÚKIB oklamal vládu a předem své varování s ní nekonzultoval a nepředložil žádné důkazy,“ poznamenal Zeman a odmítl, že je v konfliktu zájmů. „Smlouva, kterou Hrad s Huawei má, je ekonomicky výhodná,“ poznamenal a napomenul moderátora Vaníčka za to, že není ve formě.

Následně se Zeman rozhovořil také o schůzkách české a čínské diplomacie. „Původní schůzka měla proběhnout v lednu, měla proběhnout v Pekingu. Naše delegace měla zaplacené letenky a čínská strana to zrušila. Vůbec nebylo dohodnuto, že to bude v druhé polovině února, a tato informace se objevila až teď. A podle mých informací proto, že jsem vystoupil na podporu Huawei,“ zmínil Zeman a trval tak na svých čtvrtečních výrocích, které dementovalo Ministerstvo zahraničních věcí.

Kdo jsou lepšolidi, kdo jsou sluníčkáři a kdo je pražská kavárna? „S termínem lepšolidé jsem se setkal v jednom zajímavém článku Václava Klause mladšího. On je v podstatě synonymem pražské kavárny s tím, že není regionálně vymezen. Lepšočlověk je člověk, který považuje své názory za nadřazené těch druhých,“ vysvětlil. A rozhovořil se o také o blbečcích.

„Lepšolidé jsou podle mého názoru někteří političtí komentátoři, někteří neúspěšní politici,“ poznamenal dále Zeman. A vyjádřil se i k nevyznamenání Jiřího Bradyho, muže, který přežil holocaust. „Chtěl bych připomenout jednu věc, která téměř není známá. Já jsem rok poté vyznamenal osvětimského vězně, bylo mu 95 let, přišel si do Vladislavského sálu pro vyznamenání a víte, čím se lišil od pana Bradyho? Tím, že uprchl z Osvětimi, vzal pušku a šel bojovat,“ zdůraznil Zeman. „Utrpení vyvolává soucit. Ale právě to, že vezmete do ruky pušku a začnete bojovat, za to se dávají medaile,“ poznamenal Zeman, jenž by podle svých slov musel ocenit stovky dalších vězňů jako byl pan Brady.

Závěrem se pak prezident Miloš Zeman vyjádřil mimo jiné ke kauze „teroristy“ Baldy. Podle jeho slov je blázen a patří do psychiatrické léčebny. Ale nechybělo ani téma legalizace marihuany. „Marihuana jako měkká droga je předstupeň k tvrdým drogám. A když nastoupíte na tuhletu skluzavku, tak je velké riziko, že v tom budete pokračovat dál,“ sdělil Zeman.

A je prezident spokojen se svými ústavními pravomocemi? „Ne. Jestliže byl prezident zvolen přímo občany, tak mu to dává jinou pozici, než když byl zvolen poslanci a senátory. Prezidentské veto se dá velmi snadno přehlasovat. Bylo by samozřejmě dobré, aby prezidentovo veto bylo přehlasovatelné pouze kvalifikovanou většinou, což je 120 hlasů,“ zmínil například Zeman na samotný závěr.

