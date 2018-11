Skupina názorových elit si vytvořila Drahoše, míní režisér Kvapil

„Moje motivace byla, aby vznikl film o zákulisí politické kampaně a byl sdílný,“ vysvětlil Novinkám Kvapil. „Moje úvaha byla o tom, kdo jiný to může být. Musí to být člověk, který má širší kompetence oslovit voliče mimo pražskou bublinu. Ta se ale ukázala jako chybná. A to z toho důvodu, že skupina názorových elit si vytvořila jiného kandidáta, kterého protlačila do druhého kola,“ dodal s odkazem na Jiřího Drahoše.

Jeho přáním bylo, aby prezident Zeman již prezidentem nebyl. Jeho přání se bohužel nenaplnilo, ale i tak chce nabyté zkušenosti předávat dál, kupříkladu studentům na středních školách. Studentům hodlá popisovat i situaci po prvním kole prezidentských voleb, kdy Michal Horáček vyrazil do Drahošova štábu a jednoznačně ho podpořil.

Není bez zajímavosti, že někteří členové s natáčením tak docela nesouhlasili. K odmítačům z počátku patřila bývalá mluvčí Úřadu vlády Lucie Hrstková. Je totiž toho názoru, že některé věci mají zůstat jen v uzavřeném týmu.

„Na základě mých předchozích zkušeností jsem měla problém s tím, že jsou věci, které by neměly být veřejné. Ne proto, že jsou tajné, ale spíš, že dochází k vývoji situace a jde o nějaké know how,“ popsala situaci Hrstková.

Divák se mimo jiné dozví, jak Horáček se svým týmem ladil strategii v otázce zvolení - nezvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela Výboru pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

autor: mp