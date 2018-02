Skutečné velmoci mlčí. Jako když nacisté v roce 1939 obsadili zbytek Československa! Publicistka volá o pozornost

07.02.2018 18:16

Češi, Moravané a Slezané by měli zpozornět. Žádá je o to publicistka Jana Maříková, která se rozhodla sepsat pár slov k osudu Kurdů v provincii Afrín na severu Sýrie. Proč by měli občané České republiky věnovat pozornost osudu Kurdů? Protože se jim děje podobné příkoří jako těsně před druhou světovou válkou Čechoslovákům. A stejně jako tehdy u Čechoslováků i teď u Kurdů světové mocnosti mlčí a údajně se tváří, že se nic neděje.