Slabost. Jindřich Šídlo si vzal Babiše do parády. A mluvil o Zemanovi

Rok 2019 potvrdil, že Andrej Babiš je nejsilnější politickou figurou v Česku. Až na prezidenta Miloše Zemana. Hnutí ANO je hnutím jednoho muže, s nímž stojí a padá, a možná mu pomáhá i to, že nemá soupeře jak mimo svou stranu, tak uvnitř své strany. ANO nemá podle Šídla ani nějakou nosnou ideologii, na které už v 90. letech minulého století stály ODS i ČSSD. Babiš tak může svým politickým projektem na jedno použití, oslovovat jak pravicové, tak levicové voliče.

Určitá část společnosti však podle Šídla dává najevo, že už má plné zuby vládnoucího tandemu Andrej Babiš a Miloš Zeman, kde je Zeman tím silnějším partnerem. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 50554 lidí

„Hodně ukázala ta letní krize kolem výměny ministra, kde se ukázalo, kdo v téhle zemi skutečně vládne a kdo je silnější, že to je prostě prezident republiky Zeman. Že je silnější politickou figurou než Andrej Babiš, a co si naplánuje, co bude chtít, tak to udělá,“ uvedl komentátor.

Šídlo to přičítá slabosti samotného Babiše, kterému Ústava dává do ruky podstatně silnější karty než prezidentovi, ale Babiš s těmito kartami odmítá pracovat.

Několik demonstrací, které proběhly v roce 2019, však podle novináře jsou projevem nedůvěry nejen vůči Babišovi a Zemanovi, ale i vůči stávající opozici.

„Výraz těch demonstrací podle mě je, že ti lidé nejsou spokojeni nejen s vládou, s Andrejem Babišem, což je jejich svaté právo, já v tom od začátku cítím také vyjádření nedůvěry opozici, protože ta opozice není o tolik slabší než Andrej Babiš. Ono jich je prostě moc. Když se podíváte na ty součty, tak tu zásadní společenskou rovnováhu nijak nevychylují, oproti tradičním dobám,“ prohlásil komentátor.

Lidem tedy vadí nejen to, že máme trestně stíhaného premiéra, kterým je Babiš, což jsme neměli ani v časech tzv. Palerma, o kterých rád mluvívá i sám Babiš, ale i to, že opozice není schopna vytvořit protiváhu Andreji Babišovi.

Faktem podle Šídla je, že trestní stíhání premiéra překrývá další důležité věci, které by měla tato země, v čele s opozičními politiky, řešit.

Předseda vlády podle Šídla čelí ještě jednomu problému. Ukazuje se, že ani v době ekonomického růstu není schopen sestavit vyrovnaný rozpočet. Jeho sliby voličům už stály Česko tolik, že musel sáhnout i do privatizačního fondu. „Andrej Babiš to velmi dovedně maskuje svým investičním plánem, což není nic jiného, než dopis ježíškovi,“ poznamenal k tomu rozhlasový host. „Jsem zvědav, co s ním bude za dva roky,“ dodal ještě.

I tady však podle Šídla opozice Babišovi vlastně trochu nahrává, protože sice má představovat alternativní plány k těm vládním, ale nabízí se otázka, kolik lidí plánům zrovna těchto opozičních stran uvěří natolik, aby jim dala přednost před Babišovým rozdáváním. Zvlášť když nejsou tyto poziční strany v myslích lidí spojeny s nějakou vynikající prosperitou.

Zdá se tedy, že Andrej Babiš vlastně může být po končícím roce 2019 skoro v klidu. „Když si dopisuje Pavel Bělobrádek s Miroslavem Kalouskem na Twitteru, tak ten volič na to musí koukat a říkat si ‚O.K., vy chcete, aby tady ten Andrej Babiš vládnul navždy‘,“ podivoval se Šídlo rozhádaností opozičních politiků.

Kapitolu samu pro sebe představují podle Šídla Piráti, kteří ukazují, že chtějí stát proti všem.

„Piráti jsou strana, která se úplně vymyká tradiční české politice, byť už nosí kravaty a už si taky dávají za uši tak, jak se to děje v těch tradičních stranách, ale Piráti jsou generační strana. Oni jsou vlastně jako ANO pro lidi, kteří jezdí Uberem. Když jste se podíval na jejich kampaň v roce 2017, tak ona byla úplně stejná jako kampaň Andreje Babiše v roce 2013. Pusťte nás na ně a my je zavřeme. To byl ten hlavní vzkaz. Mně se zdají za ty dva roky zodpovědnější, než jsem čekal, i když pořád je to tak trochu pionýrský tábor, ale na druhou stranu, Ivan Bartoš je podle mého názoru jeden z nejperspektivnějších českých politiků,“ konstatoval Šídlo.

Pokud jde o ČSSD, tu prý teď Babiš válcuje, a Šídlo doufá, že sociální demokraté tuto decimaci přežijí a případně opět posílí. „Pro tuhle zemi by to bylo dobře,“ podotkl Šídlo.

Prozatím se ale zdá, že Babiš se svou občasnou československou mluvou stabilně oslovuje na 30 procent voličů, což žádný jiný současný sněmovní politik nedokáže. S tímto prohlášením publicisty Jindřicha Šídla pomalu, ale jistě vstupujeme do roku 2020.

