Šlachtovi po vydání výbušné knihy chodí výhrůžky ze všech stran. Nabíjí ho to a uvažuje o vstupu do politiky

Někdejší policejní vyšetřovatel Robert Šlachta sepsal knihu, kterou nazval Třicet let pod přísahou. A zdá se, že by teď mohl mít pár let o zábavu postaráno. Prý si teď čte zprávy, jak na něm lidé popisovaní v knize vysoudí kalhoty. Prý ho skutečnost, že některé lidi dráždí, nabíjí. A uvažuje o vstupu do politiky.

reklama

Robert Šlachta v rozhovoru pro Lidovky.cz prozradil, že uvažuje o vstupu do politiky.

„Nezastírám, že o tom uvažuji. Zatím to ale není konečné rozhodnutí. Teď začínám objíždět debaty s knížkou a bavím se se čtenáři. Baví mě, že se jim to líbí a zajímá je to. Uvidím ještě, jakým směrem se vydám. Ale je pravda, že mě hrozně motivuje, když vidím, jak na knihu a na mě někteří reagují. Na některé působím jako červený hadr na býka – a to mě nabíjí,“ zdůraznil.

Žádnou nabídku sice nedostal, protože údajně vadí naprosto všem, ale pokud už by vstoupil do politiky, prý by to mohl zkusit s vlastní politickou stranou. V ostatních politických stranách se prý nacházejí lidé, s nimiž nesouzní.

Navíc prý už teď kvůli knize dostal jednu předžalobní výzvu.

„Za některé pasáže knihy. Je to výzva k tomu, abych se veřejně omluvil. Má to můj advokát a zatím se tím zabývá. Uvidíme. Už mi bylo i vyhrožováno. Od vydání mi od právních služeb chodí například informace o tom, jak ze mě vysoudí kalhoty, a já nevím co všechno. Je mi to jedno, vnímám to jako odplatu za to, že jsem knihu napsal,“ prozradil Šlachta.

Pokud jde o kritiku z úst expremiéra Petra Nečase na Šlachtovu adresu, někdejší policista si z toho prý moc těžkou hlavu nedělá. Nečas prý pracuje s polopravdami a výmysly jako člověk, který byl nedávno pravomocně odsouzen v jedné z kauz spojených se zásahem vlády v červnu 2013. Nečas byl nepravomocně odsouzen za křivé svědectví ve prospěch jeho ženy Jany Nečasové.

Šlachta odmítl, že by se zaměřil na Nečase, protože nebyl jmenován policejním prezidentem. Schůzka s premiérem prý proběhla, ale zdůraznil, že při ní šlo o debatu o stavu policie.

Rozhodně prý také nebyla pravda, že by policie využívala v kauzách kolem Jany Nečasové, dříve Nagyové, odposlechy ještě před tím, než to povolil soud.

„Tohle naprosto popírám. A tvrdím, že to není možné, protože vím, jak to funguje v praxi. Pokud bych udělal něco nezákonného, logicky by se to projevilo u soudu. Navíc jsem byl nesčetněkrát prověřovaný GIBS (Generální inspekcí bezpečnostních sborů) a nikdy na mě nic neměli. Takže skutečně nechápu, proč tohle Nečas po sedmi letech vytahuje, když to mohl vytáhnout již u soudu,“ zdůraznil.

„Když pan Nečas teď tak veřejně vystupuje a to, co říká, myslí vážně, tak proč se nezačne soudit? Můžeme si o těch věcech povídat u soudu,“ podotkl ještě Šlachta.

Psali jsme: Dejte si pozor. Kauza „Šlachta píše o Nečasovi“: Varování. Nemusel by to být konec FOTO Robert Šlachta vypustil na veřejnost svou výbušnou knihu. A vrátil úder Nečasovi ,,S*áči." Petr Nečas odhalil více: I o Václavu Moravcovi. Silné příběhy Petr Nečas: Šlachta měl styk s mafií a pomáhal ji. Může za mrtvé. Vnucoval se mé ženě. A nějakého kr*téna...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.