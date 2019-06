Slavný britský deník Babiše nešetří. Píše o „skvrně na české demokracii“

EU by měla vymoci peníze z dotací pro Agrofert zpět a Babišovi unijní spojenci by měli žádat, aby dodržoval demokratické standardy, napsal dnes list Financial Times.

Fakt, že Česko bylo v rámci regionu dosud v EU vnímáno jako méně závažný problém, hodně svědčí o autoritářském směřování a omezování vlády práva v jiných členských státech. Miliardář a premiér Babiš není autokratem jako jeho maďarský kolega Viktor Orbán. Ani se nepokusil vyřadit ze hry ústavní soud jako šéf polské vládní strany Jaroslaw Kaczyński nebo přepsat trestní řád ve snaze uniknout obviněním z korupce jako bývalý mocný muž rumunské politiky Liviu Dragnea, který byl v květnu konečně poslán za mříže.

Babiš své jmění vydělal vybudováním společnosti Agrofert, která je jedním z největších holdingů v zemi a zaměstnává na 30 000 lidí. Byla rovněž významným příjemcem unijních dotací i v době, kdy byl Babiš členem expertní rady rozhodující o jejich rozdělování českým žadatelům. Agrofert rovněž vlastní dva hlavní deníky v zemi či televizní a rozhlasové stanice, což je sotva zárukou plurality médií nebo možnosti svobodně a nestranně informovat.

Babiš umístil společnost, jejímž byl jediným podílníkem, do dvou fondů, aby vyhověl novému českému zákonu o střetu zájmů. Učinil tak předloni, tři roky poté, co se stal ministrem financí a šest let po svém vstupu do politiky. Jenže po dvou nezávislých vyšetřováních začalo být pěkně horko. V květnu zpráva z auditu Evropské komise konstatovala, že přes vložení podniku do fondů je Babiš stále majitelem profitujícím z Agrofertu a plně jej ovládá. Vzhledem k jeho premiérské roli při rozdělování unijních fondů porušoval nová pravidla o střetu zájmů, která v EU začala platit loni.

Vyšetřování české policie mezitím dospělo k závěru, že Babiš má na svědomí dotační podvod spočívající ve využití unijní podpory na přeměnu farmy Čapí hnízdo na konferenční centrum. Dva týdny poté, co policie navrhla státnímu zastupitelství obžalovat Babiše, nahradil ministra spravedlnosti loajální političkou, což kritici vykládají jako snahu posílit kontrolu nad žalobci.

Rozhněvaní Češi vyrazili do ulic a na pražské demonstraci se sešlo odhadem 120 000 lidí, nejvíce od revoluce v roce 1989. Babišova liberální vláda má i přes protesty prozatím zřejmě pozici jistou, neboť jeho socialističtí a komunističtí spojenci se obávají těžkých ztrát v případných předčasných volbách. Pokud však budou demonstrace pokračovat, mohou změnit názor.

EU často působí bezzubě, pokud čelí porušování základních hodnot. Když ale dojde na zneužívání fondů, má účinné zbraně. Měla by je plně využít, žádat o navrácení plateb, zakázat všechny další dotace pro Agrofert a tlačit na pevnější české záruky dodržování pravidel. Babišovi liberální spojenci v EU včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by se zase měli ptát, jestli český premiér splňuje tytéž demokratické standardy, které tak hlasitě požadují po konzervativnějších vládách, dodal deník.

