Slavný raper West: Vakcína proti koronaviru? Chtějí do nás vpravit čipy. A demokraté? Vyhrožovali mi. Až budu prezident USA...

Kuriózní je i složení poradců, mají jimi být totiž neméně svérázné osobnosti – miliardář a podnikatel vedoucí automobilku Tesla Elon Musk a Westova manželka Kim Kardashianová, kterou proslavila bulvární média. Musk by se v případě Westova úspěchu mohl těšit z vedoucí funkce v NASA, kde by dohlížel na vesmírný program.



Problémem může být, že raper prošvihl termín pro kandidaturu v šesti státech, myslí si však, že se mu podaří kvůli výjimečné pandemické situaci zajistit si výjimku. Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

Přestože dříve podporoval současnou hlavu státu Donalda Trumpa, hlas jí nevhodil, sám totiž prý nikdy k volbám nešel. „Trump z našich prezidentů za poslední roky nejvíce napomáhá tomu, aby Bůh nebyl ponechán stranou,“ řekl.



Výraznou podporu Trumpovi projevoval i kšiltovkou se známým sloganem kampaně „Make America Great Again“, proč tak činí, nyní vysvětlil takto: „Jedním z hlavních důvodů, proč jsem tu kšiltovku nosil, bylo protestovat proti segregaci hlasů uvnitř černošské komunity. Kromě toho i proto, že se mi líbí Trumpovy hotely, mám rád, když tam v lobby hraje saxofon,“ osvětluje.



Rasová témata mu zřejmě budou blízká, připomněl, že se o nich bavil s manželem Trumpovy dcery Ivanky Jaredem Kushnerem. „Jednou jsem se bavil s Jaredem Kushnerem a on tvrdil, že nemáme černošské lídry, jen podvodníky. Ano – protože všechny černošské lídry zabili,“ myslí si. Fotogalerie: - Zeman v USA

Některé podporovatele demokratů v rozhovoru mimo jiného kritizoval za jejich silný rasismus: „Říkat, že všichni černoši musejí být demokrati a že já kandiduju, abych jejich hlasy rozdělil, je forma rasismu a bílé nadřazenosti. Všechno to na sociální sítě dávají demokrati. A ti samí demokrati mi to říkali, nebo mi dokonce vyhrožovali… na volební lístky jsem se zaregistroval až teď, protože jsem se bál. Řekli mi, že když budu volit Trumpa, moje kariéra skončí. Vyhrožovali mi jako celebritě i černochovi. A přesně to prostřednictvím emocí demokrati dělají mým lidem. Vyhrožují jim a jde to až tak daleko, že běloch může říct černochovi, že pokud nevolil demokraty, není černoch.“



Ošklivě to schytal i jejich kandidát Joe Biden. „Joe Biden řekl, že pokud ho někdo nevolí, není černý. Budeme se chovat, jako že k tomu nedošlo? Řekl to. Oběma kandidátům, Bidenovi i Trumpovi, uctivě doporučuju, aby se vypoklonkovali. Tohle je Boží země, budeme dělat všechno pro Boha, nikoho jiného. Sloužím Pánu a spasiteli Ježíši Kristu a dám té službě všechno,“ spustil West.



V rámci řešení pandemie koronaviru spoléhá více na boha nežli na vakcínu: „Tolik dětí je očkováno a ochrne… takže když říkají, že zvládneme COVID-19 pomocí vakcíny, jsem velmi opatrný. Tak to začíná. Chtějí do nás vpravit čipy, chtějí udělat spoustu věcí, které nám znemožní dostat se do nebe. Mrzí mě, když o nich mluvím jako o ‚těch‘, jsou to lidé, kteří v sobě mají ďábla. A nejsmutnější na tom je, že se všichni do nebe nedostaneme, některým se to zkrátka nepodaří.“ Fotogalerie: - Co se to děje v Americe?

Raper, jenž se, jak sám osvětluje, rozhodl kandidovat při sprchování, spoléhá na boha nejen v rámci řešení koronavirové krize. Víra je pro něho určující i v dalších otázkách. „Jsem pro život, protože se řídím Biblí,“ odmítl například potraty.



Jakmile se debata stočila opět na rasová témata, dal se zčistajasna do rapování. „Bůh už začal léčit. Už tahle diskuse léčí a odkrývá. Všichni se musíme začít modlit a pokleknout,“ pronesl. Doplnil, že se nechystá svrhnout ústavu, ale měnit ji.



Kanyeho Westa dosti zajímá obnovení modliteb na školách. „Ti, kdo pracují pro ďábla, odstranili Boha a modlitby ze škol. To znamená víc drog, víc vražd, víc sebevražd,“ vylíčil. Fotogalerie: - Americké vozy cestou do Vyškova

Ekonomické otázky jej naopak zatím nezajímají. Jaké je optimální daňové zatížení ve Spojených státech, se teprve chystá zjistit tak, že si udělá průzkum „spolu s nejlepšími experty, kteří slouží Bohu a vytvoří plán“.



Čínu raper „miluje“. „Miluju Čínu. Ta nemoc není jejich chyba. Taky jsou to Boží děti. Miluju Čínu. Změnila mi život. Dala mi úplně jinou perspektivu,“ spustil.



A jak to tedy bude vypadat po volbách, kdyby West vyhrál? „Až budu prezidentem, pojďme se taky trochu bavit. Přenesme se přes debaty o rasismu, místo toho podpořme lidi 40 akry a mezkem, rozdejme trochu půdy. Takový je plán," naznačil.

