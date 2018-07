Slepice... Výstup Andreje Babiše na ČT na téma „černá Afrika“ a migrace nezůstal bez odezvy. Bylo to ostré

Migrace a solidarita v rámci EU. To bylo hlavní téma včerejších Událostí, komentářů na ČT 24. Moderátorka Daniela Písařovicová zpovídala premiéra Andreje Babiše. Česká televize totiž natočila rozhovor s italským premiérem Giuseppem Contem, který zve Andreje Babiše do Říma.

Reportér Jakub Nettl zpovídal italského premiéra. „Nedávno jste napsal veřejný dopis českému premiéru Andreji Babišovi. Co vás k tomu vedlo?“ zeptal se Nettl Conteho. „Premiéru Babišovi jsem napsal, protože jsem se s ním chtěl podělit o úspěch, který Itálie zaznamenala. Vůbec poprvé se podařilo rozdělit 450 migrantů, zachráněných z moře a dovezených k italským břehům, mezi další státy, což je podle mne opravdový průlom ve zvládání migračních proudů. Nikdy předtím se to nestalo. Itálie v tom zůstávala celou dobu sama. Jsem přesvědčený, že je potřeba, aby ostatní evropské státy uznaly a ukázaly svou část odpovědnosti při řešení evropské migrační krize,“ reagoval Conte.

Jakub Nettl zpovídá pro ČT italského premiéra

Premiér Babiš se prý nechce nechat přesvědčit k italskému řešení a naopak chce Conteho přesvědčit, že český přístup k řešení migrační krize je správný. Co by tedy Giuseppe Conte hodnotil jako úspěch po takové schůzce, pokud by k ní došlo? „Bude to diskusní střet. Každý z nás určitě bude chtít vyjádřit a obhájit svůj pohled na věc. Oba ale určitě budeme vycházet ze závěrů evropského summitu, které jsme podepsali 28. června. Ty obsahují určité principy, na kterých jsme se shodli a které se mají postupně uvádět do praxe. Nepůjde jen o právní věci, ale chci se s ním podělit i o politický a kulturní přístup k problému migrace. Chtěl bych, aby pochopil, že dnes, když tento problém cítí na vlastní kůži Itálie, protože k ní se přes moře dostávají, tak z demografických, ekonomických, politických nebo sociálních důvodů mohou jít zítra migrační trasy i přes vaši zemi. Takže je dobré, když se ten problém řeší hned na několika úrovních a nehledá se pouze pohotovostní řešení, ale strukturální řešení,“ podotkl Conte.

Reportér Jakub Nettl poté připomněl, že počet migrantů, kteří připluli do Itálie, poklesl meziročně o 80 procent. Můžeme tedy stále mluvit o krizi? „To znamená, že italský přístup nese ovoce. Já jsem na summitu neříkal panu Babišovi ani ostatním evropským politikům, že Itálie nemá řešení. Itálie sebrala svoje síly, aby dalším podobným situacím předešla, výsledky jsou vidět. Itálie přišla s rešením migračního problému, který předpokládá zásahy už v zemích původu,“ řekl Conte a dodal, že zlepšení lze dosáhnout i pomocím zlepšení ekonomické a sociální situace v krizových regionech, ze kterých lidé utíkají.

„Je třeba dohlížet i na tranzitní země a na dodržování základních lidských práv, protože je nepřijatelné, aby zoufalí lidé v nesnázích ještě riskovali život na cestách smrti. Výsledků nemůže dosáhnout jen jediná země, musíme se o to snažit společně. Opakuji, dnes se to může stát Itálii, zítra nějaké jiné zemi,“ řekl Conte. Podle něj by úspěchem bylo, kdyby Česká republika přijmula alespoň jednoho symbolického migranta, aby ukázala, že Evropa v krizi jedná společně.

Conte odmítl, že Itálie, když uzavřela své přístavy pro lodě přivážející migranty, tak používala migranty jako rukojmí, aby dostala ostatní evropské země pod tlak. „Itálie chtěla vyslat silný signál, nebylo možné, aby Itálie zůstala jedinou zemí, která tyto lidi přijímá bez výjimky,“ vyjádřil se o rozhodnutí premiér Itálie. Ale Itálie prý nikdy nepřestala lidi zachraňovat nebo pomáhat nemocným, ženám, dětem, lidem v potížích.

Moderátorova další otázka mířila na Conteho názor na Babišovo tvrzení, že by se migrantům neměl otevřít žádný přístav v Evropě. Conte řekl: „Vidím v tomto názoru premiéra přehnané obavy, vůbec to neodpovídá výsledkům, o kterých jsme před chvílí mluvili.“ Dodal, že díky této propracované politice Itálie snížila počet migrantů, kteří k nim dorážejí. Itálie je také vázána mezinárodním námořním právem, které udává povinnost zachraňovat tonoucí, uvedl italský premiér.

Reportér Jakub Nettl se pak Conteho zeptal na názor na opatření EU, které by mělo zemi, která migranta přijme, přinést 6 000 eur. Podle Conteho to není dobrý plán, prý nějaká země, například Itálie, dostane za problém zaplaceno a ostatní zůstanou lhostejní, s čímž nesouhlasí. O systému Dublin IV říká, že je překonaný a že na summitu 28. června bylo dohodnuto, že kdo se vylodil v evropské zemi, vylodil se v Evropě. Conte dokonce nevyloučil podporu tomu, aby státy, které migranty nepřijmou, byly penalizovány ztrátou části evropských fondů. Ale dodal, že o tom je možné uvažovat, až bude schválen skutečně propracovaný systém.

Andrej Babiš odpovídá na Conteho rozhovor