Slibovali, nabízeli. Petříček byl k roztrhání, ale zůstal věrný ČSSD

Petříček v rozhovoru pro server Novinky.cz prohlásil, že kvůli svému odvolání z postu ministra zahraničí, které si vymohl šéf ČSSD Jan Hamáček, není zahořklý. Nový pokus o to stát se předsedou strany prý již není na stole. „Není to pro mě téma, které by bylo aktuální. Záleží také na tom, jak sociální demokracie uspěje ve volbách, a já určitě budu chtít přispět k tomu, aby dopadla dobře. Nejsem také rozhodně zahořklý. V sociální demokracii jsem, nikam neodcházím, nepřijímám žádné nabídky od politické konkurence. Jsem tělem i duší sociální demokrat,“ říká Petříček, který dle svých slov již některé nabídky odmítl.

Petříček je zatím nadále jedničkou ČSSD na pražské kandidátce, hojně se ale spekuluje o tom, že se jedničkou v Praze stane ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Kandidátka v Praze ještě nebyla konečně schválena. Zatím mám nominaci na lídra, z vedení se o tom se mnou ještě nikdo nebavil. Bude o tom navíc ještě rozhodovat krajské předsednictvo pražské organizace, může se k tomu vyjádřit i celostátní předsednictvo. Jsem ale připraven sociální demokracii pomáhat. Pokud bude prostor, rád se zapojím,“ tvrdí Petříček.

Vedení sociální demokracie se podle něj musí aktuálně velmi snažit, aby znovu získalo voliče, například připomenutím minulých nedávných úspěchů. „Průzkumy mě netěší. Ta čísla neodpovídají tomu, co sociální demokracie v uplynulých letech pro Českou republiku udělala. A nebylo toho rozhodně málo. Ale je to otázka ztráty důvěry a znovu získat důvěru veřejnosti není úplně jednoduchý úkol. Doufám nicméně, že se to podaří,“ říká Petříček s tím, že zejména kolem předsedy Jana Hamáčka vznikají zbytečné nejasnosti v souvislosti s jeho cestou do Ruska.

„Měli bychom dělat všechno pro to, abychom dále důvěru neztráceli, abychom prostě byli pro veřejnost čitelní. Aby nevznikla nějaká mlha kolem toho, co sociální demokraté dělají, anebo ještě hůř, aby nevznikaly kauzy. Bohužel ta kauza kolem Vrbětic a plánované cesty do Moskvy u řady lidí vyvolala hodně otazníků. Jan Hamáček z toho možná vychází trochu se ztrátou důvěry. Věřím ale, že sociální demokracie stále to místo na politické scéně má a že na podzim se ukáže, že lidé budou volit podle toho, kdo nabízí rozumný program pro následující období, které nebude úplně jednoduché,“ věří Petříček.

Petříček nechápe zejména rychlý vzestup Přísahy Roberta Šlachty, která sociální demokracii v průzkumech přeskočila. „Nikoho netěší, když vidíme současné průzkumy, kdy z úplně nepochopitelných důvodů pan Robert Šlachta má najednou pět procent, aniž bychom vlastně věděli, čeho chce v politice dosáhnout. Nebudu tedy zastírat, že ve straně jsou obavy o to, jak dopadnou volby a někteří lidé přece jenom ztratili možná naději. Jsme ale strana, která má poměrně dost členů a přesvědčit vlastní straníky o tom, že to, co děláte, dává smysl, je první krok, abyste přesvědčili i veřejnost,“ dodává Petříček, že od vedení je potřeba více energie, více chuti měnit věci a více sebevědomí.

