Šmejdi útočí! Proti ochraně orné půdy. Jan Veleba odhalil

„Hustota obchodů v ČR je ve srovnání s Německem 3,4x vyšší. Dálniční síť a souběžná síť silnic 1. třídy je lemovaná sklady, velkosklady, logistickými centry a další se staví,“ říká exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Jan Veleba a cituje svého kolegu, významného potravináře Zdeňka Jandejska: „Za pouhých 31 let se snížila zemědělská půda o 17,4 %.“ V komentáři mluví o „pět minut po dvanácté“ připravované novele zákona o ochraně půdního zemědělského fondu. Při té příležitosti se velmi ostře opřel do Tomáše Prouzy a zmínil i řadu jeho funkcí. Kroutí hlavou i nad přístupem premiéra Fialy nejen v souvislosti s nedávnou stávkou.

Vážení a milí, včera jsme zapálili první svíčku na adventním věnci, fialovou, která značí železnou neděli, a jsme v čase očekávání nejkrásnějších svátků roku. Přichází čas Vánoc, kdy jsou k sobě lidé milí, připravují dárky pod stromeček a přejí si to nejlepší do nového roku. Rád bych se tady v Parlamentních listech vyznal ze svého přání – aby naše vláda začala vnímat české zemědělství, české potraviny a začala konat kroky k návratu soběstačnosti. Ta situace, doložím čísly, je opravdu vážná, a pokud budou mluvit do zákonů takoví Prouzové, tak zemědělství bude dál upadat, ale pozor, jde už o základy české státnosti.

„Šmejdi“ a novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

První na řadě je česká půda „Za pouhých 31 let se snížila zemědělská půda o 17,4 %, to je neuvěřitelné“ – jsou slova Zdeňka Jandejska, významného zemědělce a potravináře, která dokládá následujícími čísly – v roce 1990 měla ČR 4 228 000 hektarů zemědělské půdy, v roce 2020 výrazně méně, 3 439 608 hektarů zemědělské půdy! Co na to říct? Těžko se to mně, který vyrostl v malé osadě mezi poli, lesy, loukami a sady, komentuje. Zvláště, když se najdou „šmejdi“, kteří si dovolují konečně, pět minut po dvanácté připravenou novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jenž prošla v úvodním kole Sněmovnou, nevybíravým, lživým a arogantním způsobem jenom jim vlastním, dehonestovat, zesměšňovat a odmítat.

Abych byl adresný, užívám jeho slovník a mluvím o prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezidentovi Hospodářské komory ČR a poradci ministra průmyslu a obchodu vlády ČR. Ano, tolik funkcí zastane pan Tomáš Prouza, když ta nepsaná další, čtvrtá, vše s určitým hereckým výkonem prodat v rozhlase a televizi, v tisku, vše svést na zemědělce, rozuměj agrobarony a Babiše. Na druhou stranu, vzato z jeho pohledu, proč by to při jeho charakteru, respektive bezcharakteru, nedělal, když mu to vynáší funkce a ty nesou peníze a proti sobě nemá rovnocenného soupeře. Není jím ministr zemědělství Marek Výborný, který agrární soustavě evidentně nerozumí. Není jím ani šéf Agrární komory ČR, který dovede dlouhé minuty v ČT v Otázkách Václava Moravce vedle Prouzy sedět a mlčky sledovat jeho úsměšky, arogantní chování a lži – kdože může za drahé potraviny.

Aby mně bylo rozuměno, majitel tří vrcholných funkcí Prouza rozsáhlou tiskovou zprávu z 27. listopadu 2023 nadepisuje Přijetí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu by přineslo zdražení nemovitostí i zboží. A na závěr píše „Životní prostředí, které má předkladatel této velmi podivné novely v názvu, není jen ochrana přírody za každou cenu. Ochrana životního prostředí člověka jde totiž v ruce s veřejným zájmem a udržitelným rozvojem, o který se civilizované lidstvo ve 21. století snaží. Ten má jak aspekt enviromentální, tak i aspekt sociální a ekonomický. Žádný by neměl být nadřazen druhému, protože zdravá půda bez využití či ekonomizace, neposlouží nikomu podobně jako přírodní rezervace, do níž se člověk nikdy nepodívá.“

Hustota obchodů v Česku 3,4x vyšší než v Německu. Udusíme se kamiony?

Závěr nechť si každý udělá sám, můj je následující:

– Hustota obchodů v Česku je ve srovnání s Německem 3,4x vyšší (podle propočtu MZe).

– Dálniční síť a souběžná síť silnic 1. třídy je lemovaná sklady, velkosklady, logistickými centry a další se staví. Po dokončení se Česká republika ocitne na pokraji trvalého dopravního kolapsu a obrazně definováno, udusí se kamiony.

– Obrovské plochy skladů, velkoskladů, logistických center, jejich betonových ploch ohřívají teplotu vzduchu a přerušují přirozený koloběh vody v krajině.

Kdoví ale co v naší zemi bude, když premiér Fiala v den stávky odborů, které se zúčastnili zaměstnanci i zaměstnavatelé, neměl důvod měnit program a jak pravil, vyjel mezi lidi, tentokrát ne do Německa za Nutellou, ale do kravína na Moravu za Jurečkou. Čekal bych, že to bude rodinná farma navržená Asociací soukromého zemědělství (ASZ), předsedou Šebkem, který dlouhá léta zasévá nenávist vůči velkým zemědělcům a s Prouzou má podepsané memorandum, které nositeli funkcí dodává politickou podporu. Jenom pro příklad – pan Šebek volá po zásadní revizi a redukci národních dotací, které jsou na 25 procentech oproti konkurenci EU. Proč? Protože členové ASZ je nepotřebují, tu výrobu zkrátka nedělají. Ale zpět k cestě premiéra „mezi lidi“ – žádná rodinná farma, ale zemědělské družstvo Pooslaví Nová Ves na Brněnsku, kde šéfuje bratr vicepremiéra Mariana Jurečky,

Lukáš Jurečka.

Sečteno a podtrženo, české zemědělství a potravinářství nikdo nebrání, nehájí, nepropaguje. Nikoho podobného, jako jsou mladí doktoři, nevidno a vládu v čele s politologem Fialou, mimo podnik bratra svého ministra a jejich pokleslých politických her nezajímá. Moje PF do nového roku 2024 – jsme tady a jsme odhodláni svoji zemi, svůj stav, bránit!



Jan Veleba

Exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

