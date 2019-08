Šmíra! Co to má společného s výročím? Ondřej Hejma si tvrdě podal Mináře

Moderátor Luboš Xaver Veselý hned rozebíral jednoslovný komentář režiséra Hřebejka na adresu Miloše Zemana a poslanců KSČM.

Psali jsme: Čuráci, pravil Jan Hřebejk ve 22:59. Šlo o 21. srpen

„Honza Hřebejk je velikej intelektuál, filmovej režisér, zjemnělá povaha, ale ve svém výrazivu dovede bejt sprostej jako dlaždič. Vzpomínáme na rudá a hnědá prasata, jak táhla na Hrad, pak se to snažil naředit. Tady myslím, že to bylo hodně upřímný, že to z něj vystříklo tak nějak spontánně," hodnotil výrazivo Hejma.

Ale dodal: „Na druhou stranu, je potřeba říct, že Miloš Zeman si zaprovokoval strašným způsobem, je to samozřejmě reakce na to, co se dělo na Václaváku, takže on si musel udělat ten kontrapunkt z úplně tý druhý strany. Na jeho omluvu snad jedinou maličkost, že tahle parta (Vojtěch Filip a Miloslava Vostrá – pozn. red.), to nejsou komunisti. To jsou normální kapitalisti, milionáři, majitelé výrobních prostředků, fabrikanti, to snad na omluvu. Ale mediálně je to provokace jako prase, to je potřeba říct,“ shrnul Hejma pozvání komunistů ve výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy.

Nemohla chybět ani zpráva, že ministrem kultury bude Lubomír Zaorálek. „Mr. Zao, jak mu říkají Číňani,“ rýpl si novinář a poznamenal, že Zaorálek je „kavárny futrál“, a prý se s nimi krásně domluví a problémy dělat nebude. Za zajímavé považuje Hejma reakce na Šmardovo odstoupení, například, že podle Karla Schwarzenberga měl Šmarda vydržet. „Podle původního scénáře měl vydržet a tu vládu rozvrátit, ale zase se to nepodařilo,“ konstatoval Hejma. Je prý rád, že Šmarda hodil ručník do ringu, protože se kauza táhla až příliš dlouho. Plusové body prý Šmarda nezíská, ale s ostudou podle Hejmy neodešel, protože je každému jasné, že byl použit. Zpěvák také podotkl, že Lubomíra Zaorálka Zeman přijal proto, že se „podruhé šprajcnout nemoh“. Důležité podle něj je, že Jan Hamáček tuto krizi ustál a ve vládě zůstal, i když si to jeho kritici nepřáli.

Zmíněna byla i pietní akce k výročí 21. srpna 1968 a protestů roku 1969, při které Mikuláš Minář z Milionu chvilek pro demokracii cupoval Ústavu. Hejma souhlasil se slovy Václava Klause mladšího, že zde dochází k privatizaci dějin. „Oni vemou výročí, který je o něčem, a nakonec to stejně skončí tím, že Babiš a Zeman musí odejít. Je to jedno, co to je. A uvidíme to i dál, já se vsadím, že na sv. Václava něco vytáhnou, pak bude výročí republiky, pak 17. listopad, úmrtí Václava Havla, Vánoce určitě budou použitý taky, to bude ten seriál, kterej mi budeme sledovat tenhle podzim.“

Co se týče gesta trhání Ústavy, Hejma měl jasno: „Čirá pitomost. Nebezpečný to není, dělaj ze sebe blázny. Tohle dělaj špatný divadelníci. To je taková typická šmíra, přehnaná gesta, přefouknutý, vyhecovaný, dyť tady šlo o rok 1968 a on tam trhá demokratickou Ústavu, vždyť to nelepí vůbec dohromady. A teď na tu protikomunistickou demonstraci si pozval Kamilu Moučkovou, aby jim to zaštítila. Prostě paní, která mění názor každých 15 let. A oni si ji tam vemou, kovanou komunistku, aby tam odsuzovala komunisty, to je přece absurdistán.“ Je mu líto, že na takovýchto akcích vidí své kamarády a rodinné příslušníky. „Jak to můžete baštit, tuhletu šou, dyť je to hrozný, to nemá žádnou úroveň, to je tak morbidní, to byly samý rakve a mrtvoly, krev, jako ve středověku,“ okomentoval průvod.

Došlo i na přemnoženého hraboše. Podle Hejmy je jasné, že se zasáhnout musí. Člověk je podle něj sice také přemnožený, ale v souboji hraboš a člověk volí jasně člověka. V tomto ohledu komentoval i slova Františka Ringo Čecha o množících se úřednících v Bruselu: „Tak to se ví, nevím, jak jsou tupí, ale seděj tam úředníci a množej se jako hraboši, vši a já nevím co. Prostě je jich čím dál víc a je to to samý, musí se proti tomu zasáhnout, jinak nás to sežere.“ A na závěr zadoufal, že se Anglie zachrání a „Boris to dá“.

Celý pořad ZDE

