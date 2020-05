Smrt Zemana na koronavirus? U Soukupa byl Okamura a mnoho nepřátel

reklama

Premiér Andrej Babiš (ANO) hovoří o tom, že ve zvládnutí koronavirové krize jsme premianti. Senátor Hilšer zmínil, co však mohla vláda činit lépe už na začátku. „Nebyl včas ustanoven krizový štáb, to byl velký problém. Babiš upřednostnil svou propagaci,“ poukázal na chaotické vystupování vlády.

Podobně to vidí senátor Smoljak, podle nějž Babiš rozptýlil představu, že je možné řídit stát jako firmu. „Vládě mám opravdu za zlé, že se vykašlala na české výrobce a posílala peníze do Číny,“ rozčílil se.

Přitakal mu Hilšer, kterého také trápilo, že české firmy nebyly zapojeny. „Máme tradici textilního průmyslu, špičkové strojírenství. To bylo velké selhání, že vláda nesezvala představitele průmyslu a neudělala tým. Místo toho tam vidíte lobbistu Tvrdíka...“ kroutil hlavou.

Na řadu pak přišlo téma česko-čínských vztahů. Senát dnes odmítl zasahování Číny do vnitřních záležitostí České republiky a svého předsedu Miloše Vystrčila podpořil v cestě na Tchaj-wan.

Hilšer hovořil o vydírání z čínské strany. „Jsme suverénní země, která si může zvolit, s kým bude v oblasti zahraniční politiky komunikovat. Tohle bylo vydírání, tak lokajsky ponížený stav jsme zažili v průběhu 40 let totalitní diktatury, kdy Rusko říkalo, co máme dělat a naši představitelé se jezdili radit do Moskvy,“ konstatoval senátor.

Připomněl, že Tchaj-wan je demokratická země, která u nás investuje víc než Čína. „Nechat se vydírat komunistickým režimem, který se snaží umlčovat lidi, má cenzuru a uplácí úředníky OSN... Tomu nesmíme podléhat a podřizovat se,“ apeloval.

Smoljak k čínskému dopisu poznamenal, že „jeho dráha, kdy Hrad byl prostředníkem mezi čínským velvyslanectvím a zbytkem celé české společnosti, byla naprosto nenormální“.

Podobná je dle jeho slov i situace kolem sochy maršála Koněva, kterou nechala radnice Prahy 6 odstranit z náměstí Interbrigády. „Je nemyslitelné, aby nám ruský ministr zahraničí nařizoval vrátit sochu, která je naším vlastnictvím. Komunální politici dokonce dostali policejní ochranu, kvůli legitimnímu rozhodování,“ podivoval se dál Smoljak.

I podle Žaloudíka tyto záležitosti nebyly „košer“. „I já si myslím, že musíme dát najevo, že jsme suverénním státem. Sám jsem na Tchaj-wan jezdil v roce 2009, poté jsem byl i v Číně. Žádné napětí jsem tam nevnímal,“ podotkl s tím, že dost možná si Tchaj-wan s Čínou rozumí víc, než my předpokládáme. „Kdo ví, co je to za hru a kdo nás do ní chce vtáhnout,“ přemítal senátor, který také čínský dopis považuje za velmi podivnou věc.

O slovo se přihlásil předseda hnutí SPD, který pánům senátorům připomněl, že zde ovšem existuje i diktát z EU, který až tak neřeší. „Soud EU v březnu rozhodl, že jsme odmítáním uprchlických kvót porušili své povinnosti!“ zdůraznil.

Jeho argument Smoljak smetl ze stolu se slovy, že jsme součástí EU, kde přijímáme hlasováním zákony a čeká se, že je tedy budeme plnit. „Není možné měřit postup EU s postupem Číny a Ruska,“ upozornil jej.

Hilšer ho doplnil, že jde opravdu o nesrovnatelné světy. „Promiňte, ale to je demagogie,“ pozastavil se nad Okamurovými slovy s poznámkou, že v EU máme své reprezentanty a také právo veta.

Pozornost se zaměřila na prezidenta Miloše Zemana. Jak on zvládl tuto pandemickou krizi? Hilšer přisel s výtkou, že ho nebylo moc vidět. „Prezident vystoupil s projevem na začátku, pak jsme si všimli, že už ho vidět moc nebylo.“

Jeho poznámka Okamuru šokovala: „Prezident pro svůj věk patří mezi rizikovou skupinu! Proto omezil styk s veřejnosti. Neradi bychom o něj přišli, jen proto, že je od něj vyžadován neodpovědný přístup. To by byla nepříjemná věc,“ konstatoval předseda SPD.

Navázal na něj Smoljak, ovšem se stejným názorem jako jeho kolega Hilšer. A sice, že Zeman byl „neviditelný“. Víc než on prý byli vidět pracovníci jeho kanceláře: „A to bylo skandální chování během krize. Nejedlý si odjede do Činy na začátku epidemie, nedodržuje karanténu a ještě je vyfocen v restauraci. Nebo ta zabijačka v rozporu s epidemiologickými předpisy,“ neudržel se senátor. „Někdo si v tomto státě myslí, že je nad zákonem,“ kritizoval.

V rámci kroků k záchraně ekonomiky, po jejím vypnutí, pak senátor Hilšer apeloval na podporu malých a středních podniků, jelikož ti „velcí“ mohou mít zájem je „vygumovat“. „Premiér je představitelem velkého byznysu. Říkám si, jakým způsobem se bude chovat, aby jeho zájmem nebylo, že drobní podnikatelé z krize nevyjdou dobře...“ neskrýval své obavy.

Fakt, že má Babiš střet zájmů, podle něj vyvolává nedůvěru ve velké části společnosti. „Musíme to hlídat a kontrolovat,“ řekl. A spolu se Smoljakem v této souvislosti zmínil podporu české letecké společnosti Smartwings.

Jejich vášně krotil senátor Žaloudík, protože může jít o fake news: „Společnost Smartwings sama řekla, že nic nechce,“ upozornil své kolegy.

Závěrem Smoljak připomněl, že prudké dupnutí na brzdu šlo vládě dobře. Teď kroky vyžadují kreativitu, je zapotřebí podporovat různé sektory ekonomiky. „A ne, aby někdo podporoval své kamarády a byznys,“ podotkl s tím, že má velkou skepsi, že vláda tak komplikované kroky nakonec zvládne.

