Smrt vojáka v Afghánistánu: Kolik ještě? Padla vážná kritika našeho velení

„Jsem zvědav, kolik českých vojáků ještě zemře, než generalita AČR uzná chybu a jasně řekne, že útoky na české vojáky po veřejném vyhlášení ‚afghánské vendety‘ ze strany NGŠ výrazně zintenzivnily?“ zeptal se jasně Štefec.

Již předtím však k tomuto tématu napsal rozsáhlejší pojednání. „Kolik ještě bude muset v Afghánistánu zemřít českých vojáků ve jménu udržování distribuční sítě afghánského heroinu na území Ruské federace a zajišťování čínských investic do měděných, molybdenových a niklových dolů tamtéž? Že jde o nějakou obranu demokracie, nebo dokonce o boj proti terorismu v Evropě, tak tomu už může dnes věřit opravdu jen velmi naivní člověk. Nebo velmi hloupý,“ poznamenal Štefec.

„Najdou v sobě premiér a vláda dostatek odvahy a konečně prohlásí: ‚Naši předchůdci vám lhali. Naše přítomnost v Afghánistánu neplyne z žádného ‚u Kábulu se bojuje za Prahu‘ ani z ‚obrany demokracie‘, které máme sami chronický nedostatek, a už vůbec ne z nějakých spojeneckých závazků! Čeští politici se prostě chovají, jako bychom byli vazalskou zemi USA, a nám, občanům, se tento pocit snaží za každou cenu vnutit jako realitu a ten jediný pravý postoj správného Čecha. Proto jim ochotně šli na ruku,“ dodal.

„Toto ‚vazalství‘ už dlouhou dobu pečlivě okopávají a zalévají. Naposledy například ostudným vypovídáním ruských diplomatů v kauze Skripal, do nebe volající devótností Sněmovny při soukromé návštěvě ‚strejdy Ryana‘, kdy se svolala a jeho nic neříkající bláboly odměnila po vzoru sjezdů KSČ ‚frenetickým potleskem‘ a ještě mu odsouhlasila nezákonné vydání údajného ruského hackera. Nebo povinným ‚klaněním se náčelníků domorodých obyvatel místního Banánistánu veliteli projíždějící koloniální vojenské jednotky‘, čili olizováním zadku majorovi, velícímu projíždějící americké vojenské koloně, premiérem Sobotkou a ministrem Stropnickým v kasárnách na Ruzyni,“ zmínil dále Štefec.

„Dobrým začátkem ‚vyvazování se z vazalství‘ by mohlo být právě neprodlené stažení našich vojáků ze všech tzv. ‚zahraničních misí‘ probíhajících pod hlavičkou NATO. Důvod? Přečtěte si pečlivě znění Severoatlantické smlouvy. Na internetu ji najdete na jediné kliknutí. A je stále zřejmější, že ČR potřebuje aktuálně české vojáky daleko více doma než u Kábulu,“ řekl také analytik Štefec.

„Snad ještě poznámečka závěrem. Vazal je v mnoha ohledech vazalem jen natolik, jak se jím cítí. Nám je toto ‚cítění‘ vnucováno našimi politiky, na nichž lze v mnoha případech skvěle demonstrovat heslo ‚poturčenec horší Turka‘. Proto bude dobré při příštích vobách brát do úvahy i toto hledisko. A také to, že ne vše, co pronese prezident Zeman, je správné,“ uzavřel.

„Je mi to strašně líto. Stáhněte naše kluky. Nechrání tam ani ČR, ani žádného našeho spojence. Zbytečně riskují své životy. NATO je z definice obranný pakt. Afghánistán neni členem NATO. Ta válka nikam nevede už více než patnáct let. Pokud by Tálibán neměl převládající podporu místních, nebyl by tak silný. V Afganistánu nelze vyhrát, jen krvácet. Všichni ztrácejí, nikdo nezískává,“ zmínil pak Zbyněk Passer.

„Fakt nerad to píšu, ale krev těch kluků dopadá na ruce těch, co drželi hlasovací tlačítka při jejich vyslání na misi. Žádná světská imunita na tom nic nezmění. Okupace je zločin. Kdysi britský, pak sovětský a teď spojenecký. Nechte tu zemi na pokoji, pomáhejme jí zvenčí, nerozhodujme za ni. Nepodílejme se na špinavé hře o výrobu a cesty opia, nerostů a pozice základen. Není to naše hra,“ uzavřel Passer.

„Tak už jsme se konečně probrali z bojovnických nálad při obraně makových polí a šíření demokracie a humanity v Afghánistánu? Už konečně pošleme naše chlapce domů??? TEĎ A HNED!" rozčílil se odborník na Blízký východ Petr Markvart.