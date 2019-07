Smrťák Andreje Babiše. Na tento report prý budou čtenáři potřebovat hodně silné pití

Zatímco Václav Moravec a spolu s ním i moderátoři dalších politických diskusních pořadů vyhlásili letní pauzu, předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se svým týmem poradců zřejmě žádné prázdniny neplánuje. Světlo světa totiž spatřilo další premiérovo provolání k národu, kde popisoval, co všechno má za sebou. Bylo toho tolik, že je to prý na „smrťáka“.

„Čau lidi, tak pozor. Tohle není normální týdenní hlášení. Tohle je detektivka. Reálná story. Jak vám vždycky říkám, ať si uděláte kafe, tak tohle je na turka. A pořádně silného, kdysi jsme mu říkali ‚smrťák‘,“ začal Babiš.

Hodně práce měl prý předseda Babiš především v Bruselu. „Bojovali jsme o to, kdo bude dalších pět let sedět na nejvyšších postech Evropské unie. 17 hodin denně. Díky tomu se nám podařilo to vyřešit za tři dny. A to je zase rekordně krátký čas. Bojovalo se o hrozně moc. O to, jakým směrem se Evropa vydá, jaký vztah budou mít nejvyšší šéfové EU k naší zemi. Proto tak urputná diplomatická řežba. Proto jsem dopředu svolával ostatní premiéry našeho regionu do Budapešti a do Prahy, abychom dojednali společný postup. Dřeli jsme na tom,“ popisoval Babiš voličům.

Jedním dechem dodal, že země střední Evropy dosáhly velkého úspěchu, když zabránily zvolení nizozemského politika Franse Timmermanse do čela Evropské komise. Za úspěch považuje také to, že smetl ze stolu špičkových kandidátů – spitzenkandidátů, kteří se teoreticky mohli stát předsedy Evropské komise. Někteří voliči šli k volbám také kvůli tomu, aby mohli demokraticky ovlivnit, kdo povede komisi. Babiš tento mechanismus označil za nesmyslný.

„Porazili jsme nesmyslný systém spitzenkandidátů. A sám Jean-Claude Juncker řekl, že byl první a poslední spitzenkandidát v historii EU, tak snad má pravdu. S dohodnutými jmény jsem spokojený. Jsou to zkušení lidé a já věřím, že tihle lidi rozumějí nejen Evropě, ale taky tomu, co potřebuje Česká republika a region střední a východní Evropy,“ napsal k tomu český předseda vlády.

Trval si na tom, že dosáhl úspěchu, a když druhý den otevřel noviny, podivoval se nad tím, jak jednání komentovali někteří čeští publicisté, kteří u toho nebyli.

Čtenářům se proto rozhodl popsat, jak jednání vnímal on sám.

„Do Bruselu jsme, stejně jako ostatní premiéři a prezidenti, přiletěli v neděli odpoledne. Všichni jsme jednali v menších kroužcích a s politickými frakcemi, než začala večeře, která měla být v šest, ale nakonec začala až po deváté. My jsme vlastně začali už v pátek večer v Praze, kde jsme s premiéry V4 diskutovali, jak na to půjdeme. O tom jste si už mohli tady přečíst minulý týden,“ uvedl Babiš.

„V pátek jsme se dozvěděli, že někteří kolegové, kteří byli od čtvrtka na summitu G20 v Ósace a kterým se v zákulisí začalo říkat „Ósaka gang“, už domluvili, kdo má všechny nejvyšší funkce obsadit. Bez nás. Zpunktovaly to Německo, Francie, Španělsko a Nizozemí za asistence končícího předsedy Komise a jeho spolupracovníků. Podle nich by bylo nejlepší, aby post předsedy Komise obsadil spitzenkandidát za sociální demokraty Nizozemec Frans Timmermans, post předsedy Evropského parlamentu kandidát za evropské lidovce Němec Manfred Weber, post předsedy Evropské rady měl připadnout Belgii a prezident Evropské centrální banky Francii,“ pokračoval.

Babišovi se nelíbilo, že by si tyto posty rozdělily státy, které v podstatě stály u zrodu dnešní EU, a postavil se proti. Tento personální balíček prosazen nebyl, ale náhradní dohoda se od té první zase tolik neliší. Nejvyšší posty v EU si rozdělily staré členské státy Unie, Evropskou komisi povede Němka, Evropskou centrální banku Francouzka a předsedou Evropského parlamentu bude Ital.

Andreje Babiše prý zaskočilo, že o zvolení Franse Timmermanse předsedou Komise žádali i čeští sociální demokraté, kteří letos u evropských voleb pohořeli.

„Nedávalo to smysl, vždyť sociální demokraté ani nevyhráli evropské volby. Byli druzí, oproti minulému volebnímu období ztratili 32 křesel a třeba v České republice nezískali ani jednoho poslance. Přesto u mě ČSSD lobbovala, abych Franse Timmermanse podpořil, i když v Evropském parlamentu nejsou vůbec zastoupení. Nemohl jsem to udělat, protože jednak zásadně nesouhlasím s principem spitzenkandidátů a jednak konkrétně u pana Timmermanse jsem prostě nedokázal uvěřit, že by mohl posunout Evropu dobrým směrem a že by přitom respektoval a podpořil Českou republiku a celý region střední a východní Evropy,“ kroutil hlavou Babiš.

„Já na Evropskou radu nejezdím hájit zájmy ANO, ALDE nebo sociální demokracie, se kterou jsme ve vládě, ale v první řadě zájmy ČESKÝCH OBČANŮ a ČESKÉ REPUBLIKY, a ty pro mě byly neslučitelné s panem Timmermansem v pozici předsedy Evropské komise,“ dodal Babiš.

„Asi chápete, že to byl celkem masakr,“ zhodnotil prostě a krátce Babiš celé jednání s tím, že česká politická reprezentace nebyla nikdy na evropské půdě aktivní tolik, jak byla aktivní tentokrát díky němu.

Babiš v této souvislosti zavzpomínal i na rok 2004, kdy byl kandidátem na člena Evropské komise bývalý ministr pro životní prostředí za ČSSD Miloš Kužvart.

„O naší reprezentaci v EU od roku 2004 do nástupu naší vlády bych tady radši nemluvil. Už jmenování prvního českého komisaře připomíná spíš fór. Kandidát Miloš Kužvart přijel do Bruselu na úvodní prezentaci pozdě a bez jasně připraveného programu. Když se pak v Bruselu účastnil tiskové konference, ukázalo se, že ani neumí anglicky. A to nebyl mezi těmi, kdo v minulosti zastupovali náš stát, jediný. Později kandidaturu raději vzdal a prvním českým eurokomisařem pro zdraví a ochranu spotřebitele se tehdy stal Pavel Telička.

Tentýž Pavel Telička, který v roce 2014 kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu za hnutí ANO Andreje Babiše a v průběhu již skončeného volebního období se pánové nerozešli právě v dobrém. Pavel Telička již několik let Andreje Babiše vytrvale kritizuje. Babiš před pěti lety Pavla Teličku chválil. Dnes oceňuje především práci Věry Jourové a znovuzvolené europoslankyně Dity Charanzové.

Ve svém týdenním hlášení také opakovaně zdůrazňoval, že zmíněné dámy spolu s ním odvedly kus práce a on osobně vždy bude hájit české zájmy.

„Někteří lidé z Úřadu vlády v minulosti spíš než za Českou republiku kopali za velké státy, aby za to získali osobní výhody a uznání pro sebe. Třeba Řád čestné legie. Já se snažím hájit hlavně zájmy České republiky, se všemi znovu mluvit a hledat spojence, kteří s námi mají něco společného a můžeme se vzájemně podpořit. To je moje role, to dělám a dělat to budu, dokud budu mít Vaši důvěru,“ napsal šéf hnutí ANO.

