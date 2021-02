Šmucler natvrdo: Když jsme byli mladí, dezinformační centrála byl Západ. Dezinformátor byl Havel. No a covid nám to vrátil

reklama

Sněm České stomatologické komory se uskutečnil tuto sobotu. Podle fotografie však účastníci neměli roušky ani respirátory. Redakci iDNES.cz snímek zaslal stomatolog Radek Mounajjed. „My jsme to udělali epidemiologicky hyper vzorně, po dohodě s panem ministrem zdravotnictví. Vláda to umožnila zákonem. My, když je to umožněno zákonem, tak to musíme dělat naživo, takové volby. Udělali jsme to tak přísně, že i když ti lékaři byli jednou nebo dvakrát očkovaní, tak ještě každý těsně předtím měl antigenní test. Je zajímavé, že pan doktor Mounajjed velmi bojoval za antigenní testy a teď psal, že jsou k ničemu,“ bránil se Šmucler. Podle jeho slov směl navíc každý pít a jíst u svého stolu.

Podle jeho slov totiž stomatologové rozvezli respirátory a klidně teď rozvezou i vakcíny. „A napícháme je těm lidem. Protože sto tisíc lidí, jestli dostane tu dávku, tak za deset dní sto tisíc lidí má imunitu. A my potřebujeme, aby tu první dávku mělo co nejvíc lidí, a pak to bude jako v Americe, v Británii, v Izraeli, kde už vlastně dneska se zdá, že je po všem... jestli to bude po všem za rok za dva, to nejsme nikdo vědmy, ale je prostě nějaká americká věda a já se omlouvám, zase to tady je v Čechách, že kdo říká, co říkají americké agentury, že třeba děti mohou chodit do školy, tak je dezinformátor a je napojený na západní centrály. A takhle bychom se bavit neměli,“ apeluje Šmucler na přátelské řešení.

Následně se Šmucler vyjádřil k tomu, jak byl i on sám pozván na fotbalový zápas do Edenu. Kvůli němu se pak mnozí stali terčem kritiky, sám Šmucler nakonec na fotbale nebyl. „Četl jsem všechna ta opatření, a kdo je absolvoval, tak podle mě to bylo férové. Nikomu, kdo tam byl, bych nic nevyčítal. S výjimkou pana Prymuly, to je velký rozdíl. I když on tam jde, když splní všechny ty věci, ale jestli těsně předtím říká, že musí být lockdown, že ještě víc lidí musejí zkrachovat, že musí být větší psychóza...,“ poznamenal Šmucler.

Dodal, že před týdnem zemřel jeho otec, který nezemřel na covid-19, ale „na hrůzu“. Zároveň dodal, že se nedomnívá, že covid-19 by měl být politicko-vojenskou akcí. „Je to prostě, teď se omlouvám – přenáší se to jako chřipka. Někdo mi říká, že to je chřipečka, že to je špatně, ale naštěstí to není tak špatné jako španělská chřipka... všichni víme, jak se to přenáší, jak se tomu bránit. My k tomu nepotřebujeme policii ani armádu. Víme všichni, jak se máme chovat, jak si máme mýt ruce. A je to na každém z nás. Ten stát nám nemůže pomoci, i kdyby chtěl. Ano, byla strašná chyba, že se nejelo podle pandemického plánu, od prvního dne se měl vyndat ze šuplíku... byl připraven již od pana premiéra Špidly a vůbec nebyl důvod podle toho nejet. Jediný, kdo se k tomu má vyjadřovat, je jediný epidemiolog, a to je paní doktorka Rážová, hlavní hygienička Česka, která na to má vzdělání, zkušenost, pozici. A celé to má fungovat tak, protože je spousta názorů... tak má být vědecká rada, tam si to mají všichni vyříkat – a na konci té vědecké rady má vyjít jeden ven a říct, jak to bude. A nemá být hádání venku,“ zmínil Šmucler.

