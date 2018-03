Sněmovna nejspíše zmírní zákon o střetu zájmů pro obecní politiky, některé údaje jejich majetkových přiznání zřejmě nebudou veřejné

Neveřejné by měly být všechny údaje o závazcích a movitých věcech. Komunální politici by tak zveřejňovali data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nebyly veřejné údaje o příjmech a majetkových výhodách.

Úprava, na níž se shodla sněmovní protikorupční pracovní skupina, by měla podle stanoviska výboru nahradit předlohu hnutí STAN, podle níž by se lidé do registru majetkových přiznání dostali výhradně na základě individuální žádosti. Poslankyně STAN Věra Kovářová s pozměňovacím návrhem, který formálně podal Marek Výborný (KDU-ČSL), souhlasila. „Věříme, že lidé, kteří už nechtěli kandidovat, svůj názor změní,“ řekla. Podle Výborného by za současného stavu hrozila destabilizace komunální sféry.

Členové výboru za hnutí ANO připomínali, že zpřísnění pravidel střetu zájmů přinesla v minulém volebním období vládní novela přezdívaná po sněmovních úpravách lex Babiš, pro níž nehlasovali. „Upozorňovali jsme na to, že s vaničkou vyléváte i dítě,“ zdůraznil Miloslav Janulík. Podle Heleny Válkově ani nynější novela nic nevyřeší, zákon o střetu zájmů se bude i do budoucna měnit, až se nakonec úplně zruší.

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík (Piráti) soudí, že politikům nejvíce vadí „bonzácké tlačítko“, kterým lidé mohou dát rovnou z internetového registru majetkových přiznání podnět ministerstvu spravedlnosti, když mají podezření, že dokument není vyplněn správně. Podle Výborného jde toto tlačítko nad rámec zákona.

Výbor podpořil také úpravu Petra Sadovského (ANO), díky kterému se registr majetkových oznámení propojí s katastrem nemovitostí. Politici nebudou muset od poloviny příštího roku údaje o realitách vyplňovat, stáhnou je do webového formuláře rovnou z katastru.

Po zmírnění pravidel pro komunální politiky volá například Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Podle nich kvůli přísným pravidlům ohlásila odchod z funkcí již část obecních představitelů, kteří pro obec nepracují za mzdu. Obávají se, že pro říjnové komunální volby nebude dost zájemců o práci v místních zastupitelstvech a že se hlavně v malých obcích nepodaří sestavit kandidátní listiny.

„Za dva roky budou krajské volby a budeme řešit stejný problém,“ prorokoval ve výboru Jan Hrnčíř (SPD). Problém je podle něho ten, že údaje z přiznání jsou volně přístupné. Pokud by k nim mohla například jen policie nebo finanční úřady, nestávaly se podle Hrnčíře předmětem hospodských debat.

Předlohu by měl také posoudit příslušný výbor, druhé čtení by se mohlo konat ještě na nynější schůzi Sněmovny. Závěrečné schvalování by se pak uskutečnilo na schůzi dubnové.

Psali jsme: Více peněz z DPH se od příštího roku dočkají obce i města STAN: Menším obcím Středočeského kraje hrozí kolaps autobusové dopravy NKÚ zjistil nedostatky při využití peněz na spolupráci obcí Uhl chce změnu zákona ke komunálním volbám

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab