Sněmovna rozhodne o karenci, zdanění církví i o vydání Roznera

Návrh ČSSD na zrušení karenční doby zamítl Senát. Dolní komora jej v úterý pravděpodobně přehlasuje a novelu potvrdí. Už při jejím schvalování pro ni zvedli ruku vedle poslanců vládních ANO a ČSSD a KSČM, která kabinet ve Sněmovně toleruje, také poslanci opozičních Pirátů a polovina lidovců. Insolvenční novelu horní komora upravila, na oddlužení by tak dosáhli i nejchudší. Sněmovní verzi kritizovali odborníci na pomoc předluženým. Z dosavadních informací vyplývá, že Sněmovna by mohla potvrdit své, přísnější znění předlohy.

Schvalování takzvaného zdanění církevních restitucí by mohlo přijít na řadu ve středu a mohlo by je provázet zdržování zejména pravicovou opozicí, která pokládá předlohu za protiústavní. Do sněmovního finále se novela dostala až na mimořádné schůzi v polovině prosince. V dolní parlamentní komoře by se však nakonec měl najít dostatek hlasů pro její přijetí.

Roznera chce policie stíhat kvůli jeho výrokům o někdejším romském táboře v Letech u Písku. Poslanec při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína blízko pietního místa v Letech použil spojení „neexistující pseudokoncentrák“. Podle SPD ale existují pochyby o objektivitě vyšetřování případu. Doporučení k policejní žádosti ještě musí vydat mandátový a imunitní výbor. Proto zatím není jasné, kdy záležitost posoudí plénum.

Návrh programu, jak jej projednal organizační výbor, mohou poslanci upravovat. Očekává se, že část z nich se bude snažit o prosazení diskuse o údajném ovlivňování nezávislosti soudů ze strany Hradu, zejména hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Prezident Miloš Zeman s takovou interpretací nesouhlasí, doporučení soudcům jsou podle něho vyjádřením názoru, nikoli jejich ovlivňováním. Pravděpodobnější než projednání věci na sněmovním plénu se však jeví debata v ústavně-právním výboru.

Poslanci by mohli na schůzi schvalovat také například nové úpravy pro soudní znalce a tlumočníky a lékovou novelu, podle níž by ošetřující lékaři a lékárníci získali přístup k seznamu všech léků, které má pacient předepsané. Tyto předlohy čeká ve Sněmovně ještě druhé čtení, při kterém mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy.

V úvodním kole se poslanci budou zabývat vládním návrhem, který upravuje postavení Britů v Česku pro případ, že Spojené království vystoupí z Evropské unie bez dohody. Kabinet chce, aby Sněmovna schválila předlohu zrychleně už v prvním čtení, opozice by tento postup zablokovat neměla. V prvním čtení by mohli poslanci pokračovat v projednávání sporných vládních změn v elektronické evidenci tržeb. Novela mimo jiné rozšiřuje okruh tržeb podléhajících evidenci, poslanci debatu o ní v úvodním kole už šestkrát nedokončili.

Návrh programu schůze čítá více než 230 bodů. Obdobně jako při minulých schůzích se neočekává, že by je poslanci stihli projednat všechny.