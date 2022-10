Snížíme výrobu potravin, musíme víc dovážet a oni se z toho ještě radují. Veleba rozdrtil Fialův výstup na Zemi živitelce

reklama

Před šestnácti lety, na jaře 2006 jsem coby prezident Agrární komory ČR jednoho pondělního rána před Velikonocemi bez ohlášení navštívil v Praze na Těšnově tehdejšího ministra zemědělství Jana Mládka (ČSSD). Požádal jsem ho, abychom my dva demonstrativně, před televizními kamerami, baštili grilovaná česká kuřata. Tehdy byl díky ptačí chřipce zhroucený trh drůbežího masa a hrozil kolaps celého oboru. Jak myslíte, že se pan ministr zachoval? Připravil to a v zasedačce kolegia ministra za přítomnosti televizních kamer, fotoaparátů a mikrofonů novinářů jsme baštili voňavá pečená vodňanská kuřata a novináři s námi. Udělali jsme tehdy s panem ministrem maximum a navíc názornou metodou podle Jana Amose Komenského a věci jsme určitě pomohli.

Kabrňáci v Polsku! Technické oleje k výrobě biopaliv a maziv v krmivech

Jaká je situace dnes. Nekulovo kyvadlo je vychýlené, velcí snížili výrobu, dovozy drůbežího masa se ke spokojenosti tohoto premiéra a potažmo i ministra zemědělství Nekuly zvyšují. Dovozy jedno jaké, jaké kvality, co je použito při výkrmu dnes vzpomenutých kuřat. A v Polsku jsou takoví kabrňáci, že do krmných směsí pro výkrm drůbeže, kuřat, aplikovali technické oleje určené k výrobě biopaliv a maziv!

Dělo se tak v desítkách výkrmen drůbeže v Polsku. Policie prohledala více než 60 závodů vyrábějících krmné směsi, do kterých používali levnější tuky, technické oleje od firmy z Poznaně. Její provozovatelé jsou ve vazbě, k podvodům se přiznali, obvinění se týká zatím roků 2020, 2021 a letos do zásahu policie. Technické tuky se do Polska dovážely v cisternách z Ruska, Ukrajiny, Rumunska a z druhého konce světa, z Malajsie. Byly určené jako surovina pro výrobu biopaliv, ale v Polsku se po změně dokumentace, zfalšování dokladů, prodávaly jako potravinářské, tj. za vyšší cenu a končily v drůbežím mase na stole spotřebitelů. Inu heslo „z pole přímo na vidličku“. U polských kuřat bych to malinko do reklamních líbezných sloganů obchodních řetězců, které to k nám do vypuknutí velkoskandálu v Polsku dovážely, malinko upravil – „z dalekých polí ciziny, Poláci trošku upraví papíry a kamiony jenom praští, jak Češi baští“.

Z Polska dovážíme přes 50 procent drůbežího. A Fialova slova o naší potravinové soběstačnosti

To, co nám Poláci s drůbežím masem provedli, to je v dnešním civilizovaném světě zločin. Je třeba vědět, že odtud dovážíme přes 50 procent drůbežího, kuřecího masa, a to by podle našich velmi přísných potravinářských předpisů a norem mělo skončit v kafilerkách, nikoliv na našem stole! Navíc, tato kauza je svým postupem, svými znaky shodná s průšvihem s používáním posypové soli (na zimní posyp komunikací) rovněž v potravinářském průmyslu a rovněž v Polsku. To se událo před 10 lety a jak vidno Poláci nejsou sto garantovat bezpečnost potravin ani dnes. To je pro Českou republiku, která vyrábí potraviny co do kvality v první světové desítce, jsme pátí, velmi zlé.

Ale jak řekl pan premiér Fiala na Živitelce v Českých Budějovicích, Česko není potravinově soběstačné a domácí zemědělská produkce nás neuživí. Dovoz potravin prý je dobrý, protože pomáhá snižovat ceny pro spotřebitele i udržovat širší sortiment. Sousední Poláci mají k zemědělství jiný přístup. Kapacitu tamních drůbežáren od vstupu do EU více než ztrojnásobili a ročně dělá jejich produkce kuřecího masa přes 2,5 milionu tun! Je to logické. Letmým pohledem na mapu zjistíte, že mají velkou výměru půdy, 12 milionu hektarů orné, na které se samozřejmě pěstuje zhruba na polovině obilí a z něho se vyrábí krmné směsi pro hospodářská zvířata, tedy i pro výkrmny kuřat. Tak proč by tyto možnosti nevyužili.

Dobrou chuť, pane premiéra Fialo a pane ministře zemědělství Nekulo!

Vraťme se ale k našemu politologovi, toho času premiérovi a jeho poselství na letošní Živitelce. Jistě, sortiment drůbežího rozšířený o oleje, které šly místo do biopaliv do drůbežího, tak to u českých výrobců opravdu k mání není. Ale vážně. Je třeba se pořádně podívat, co na to kontrolní orgány. Polské, české, evropské. Ony se totiž polské potravinářské výrobky častěji než z jiných zemí objevují v evropském Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF. Za minulý rok 2021 tento Systém zaznamenal 165 případů polského drůbežího masa a výrobků z něj, které kvalifikoval jako závažné! Srovnejme s českým drůbežím a výrobky z něho. Systém RASFF zaznamenal pochybení pouze v jednom jediném případě! Tož dobrou chuť, pane premiére Fialo a pane ministře zemědělství Nekulo.

Jsem dalek toho, abych strašil naše spotřebitele, ale Wirtualna Polska (WP), portál, který skandál a zásah policie spolu s dalším velkým médiem serverem Onet zveřejnil, s odkazem právě na policii píše, že některé vzorky kontaminovaných krmiv obsahovaly velké množství pesticidů. To potvrdí nebo nepotvrdí detailní rozbory a vyšetřování, které nyní u našich severních sousedů probíhá.

Výzva pro premiéra Fialu: Okamžitá opatření k ochraně českých obyvatel

Závěrem bych rád vyzval předsedu vlády Petra Fialy, aby si udělal jasno ve své servilnosti vůči Evropské unii a začal se konečně mimo jiných věcí věnovat tomu, co je pro českého občana to základní, co potřebuje k životu – bezpečné a cenově dostupné potraviny. To předpokládá přestat nadbíhat cizímu kapitálu a vyžadovat od resortního ministra, aby otevřel oči a udělal okamžitá opatření k ochraně českých spotřebitelů. Nemohou být jiná než zastavit dovozy polského drůbežího masa na dobu dostatečně dlouhou, než se obří podvod v Polsku vyšetří a uzavře a dostanou se nám garance, že se něco tak nepředstavitelného nebude už nikdy opakovat. Ne sliby, ale garance. Ta doba je podle odborníků 10 až 12 měsíců. S tím přirozeně souvisejí kontroly naší veterinární služby na hranicích se sousedním Polskem. Jestliže to jde v případě kontrol nelegálních migrantů na hranici se Slovenskem, tak nemůže být pochyb, že se totéž musí zavést v případě závadných potravin, které končí v restauračních zařízeních, v závodních a školních jídelnách a na rodinných stolech. Závěrečná poznámka patří obchodníkům, tedy těm, kteří za blahosklonného přihlížení české vlády a zákonodárců zabezpečují polské maso obchodním řetězcům. Je zvláštní, že najednou je české kuřecí maso jimi velice žádané a naše drůbeží jatka zvyšují výrobu a zavádí i noční směny, aby byl domácí trh zásoben.

Úplně na závěr mně dovolte citovat obchodního ředitele společnosti Rabbit Trhový Štěpánov pana Zdeňka Jandejska: „Zasejeme, sklidíme a z obilí vyrobíme vlastní krmné směsi. Těmi pak krmíme kuřata, a tudíž máme naprostou jistotu, že jejich maso je kvalitní.“ Takovými poctivými názory českých šikovných lidí z provozu je třeba se řídit, nikoliv hloupými tlachy byť je to premiér či ministr.

Jan Veleba

bývalý prezident Agrární komory

