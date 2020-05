Sobecká primadona. Babiš předvedl, že není dobrý manažer, tvrdí autor Topolánkových projevů

reklama

Německá kancléřka Angela Merkelová se v krizi prý osvědčuje jako kvalitní vůdkyně. „Asi nejsem sám, kdo po zhlédnutí nedávného projevu Angely Merkelové záviděl Německu šéfku kabinetu,“ sdělil Schmarcz. Stejně tak kvalitně hodnotí i rakouského kancléře Sebastiana Kurze.

Naopak český premiér Andreje Babiš prý dělá „fatální chyby“, ale když už to vypadá, že bude opravdu zle, dá podle komentátora nakonec na někoho, kdo ví, co dělá. „Ať už je to ministr vnitra Jan Hamáček nebo náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula,“ dodává komentátor.

Velký podíl na tom, že Německo a Rakousko zvládají epidemii velmi dobře, má vedle špičkového zdravotnictví podíl i dobré vedení. „Merkelová i Kurz si uvědomují, co je úkolem odborníků, a co politiků,“ poukazuje Schmarcz na to, že oba dbají rad epidemiologů, ale nezříkají se odpovědnosti.

V čele by to, podle Schmarcze, nyní chtělo někoho jako je Merkelová nebo Kurz. „Někoho, kdo má nejen politický talent, ale i srdce demokrata. Kdo není sobecká primadona hrající jen na sebe, ale nechá na kurtu úplně všechno pro vítězství České republiky,“ dodává. Měl by to být někdo jako svého času byli Klaus, Zeman či Topolánek, kterým nelze upřít, že uměli vést a že lidé vždy věděli, na čem s nimi jsou a co od nich mohou čekat.

Podle slov Schmarcze Babiš v krizi potvrdil, že je vynikající taktik, který z každé situace pro sebe uhraje maximum, ale nikoli stratég. „Neukázal žádnou vizi, byl spíše ve vleku událostí a pouze úspěšně prodával, co odmakali jiní. Navíc se plně projevily slabiny jeho týmu, který přivedl do vlády, přičemž ani jako kouč neprokázal vyšší třídu,“ hodnotí jeho práci komentátor.

O schopnosti českého předsedy vlády vést zemi dobře v době, kdy Česko sužuje epidemie, hovoří i komentátor serveru Reflex.cz Viliam Buchert.

Málokdo by podle něj řekl, že Babiš není dobrým manažerem, když se stal miliardářem. A když se v lednu 2014 stal ministrem financí a v prosinci 2017 předsedou vlády, jeho příznivci a voliči tvrdili, že bude dobře vykonávat vládní posty, protože byl zdatným šéfem holdingu Agrofert.

Podle Bucherta se brzy ukázalo, že přímá úměra mezi řízením holdingu a vrcholnými funkcemi v zemi nemusí fungovat. „Současná koronavirová krize jen potvrdila, že pan Babiš není ani dobrým manažerem,“ míní Buchert. To, co v některých momentech jeho vláda od poloviny března předvedla, se dá, podle něj, označit za chaos.

„Když bylo skutečně potřeba řídit stát jako firmu (to nám kdysi premiér sliboval), nefungovalo to. Spočítat, kolikrát kabinet změnil názor a co všechno den ze dne bylo jinak, než mělo být, nelze ani spočítat,“ připomíná.

Otázkou nyní je, zda to bude stačit voličům, aby se vyjádřili v dalších volbách jinak než v minulosti. „Možná ne, protože i opozice se v krizových momentech předvedla v matném světle,“ domnívá se Buchert.

