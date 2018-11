Šojdrová shání v Řecku nezletilé Syřany a mezitím v Pákistánu... Šéfredaktor českého média se neudržel

03.11.2018 16:53

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) vyrazila do Řecka, aby tam v uprchlických táborech našla padesát syrských sirotků, které by mohla vzít do Česka. Šéfredaktor týdeníku Echo Dalibor Balšínek si položil otázku, proč paní Šojdrová nepomáhá raději křesťanům pronásledovaným v různých částech světa. Třeba ženě, které hrozí smrt za maličkost.