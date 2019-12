Šok: Okamura nařkl Klause z něčeho velmi zlého

V jednu hodinu odpoledne v úterý proběhl brífink poslanců SPD k jednání Sněmovny. Živě ho přenášela Česká televize. Předseda hnutí Tomio Okamura se tam pustil do Václava Klause. „Takový postoj je oportunismus těch, kteří vždy zájmy země vymění za možnost vládnout pod kuratelou Evropské unie,“ pustil se do exprezidenta. „Hnutí SPD není dětinské, stejně jako není dětinská Velká Británie. Je pevné a vytrvalé stejně jako Britové,“ doplnil. Avšak se vyjádřil i k Andreji Babišovi. Prý jde na ruku globalistům.

„Vážené dámy a pánové, já se vyjádřím krátce k několika aktuálním tématům,“ začal Tomio Okamura brífink SPD k jednání sněmovny. „Britové ve volbách rozhodli a dali jasně najevo, že si přejí brexit, vystoupení z Evropské unie. Hnutí SPD považuje výsledek ve Velké Británii za druhé referendum o brexitu. Britové svými hlasy pro Konzervativní stranu Borise Johnsona dali jasně najevo, že si přejí brexit a že chtějí odejít z Evropské unie,“ pronesl. Prý naprosto zkrachovaly naděje všech globalistů. Ti měli dle Okamury doufat, že dojde ke zpochybnění brexitu. „Britové si zvolili svobodu a demokracii!“ udeřil předseda SPD.

Anketa Pavel Novotný řekl, že by Sergej Lavrov „měl viset“. Měl by ruský ministr zahraničí viset? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 2668 lidí

„Budoucnost Británie nevidí Britové v jednotné Evropské unii, zregulovanou dotační ekonomikou, klima hysterií a multikulturní ideologií. Hnutí SPD byla a je jediná významná síla v České republice, která odchod Velké Británie z Evropské unie podporovala a věřila v jeho úspěch. Ekonomický a politický krach současné Evropské unie je neodvratný. Hnutí SPD jasně říká, že Česká republika na prvním místě. Máme právo na referendum o vystoupení z Evropské unie,“ pronesl.

Došlo však i na exprezidenta Václava Klause. „Naše hnutí odmítá teze prezidenta Václava Klause, že chtít vystoupit z EU je dětinské. Takový postoj je oportunismus těch, kteří vždy zájmy země vymění za možnost vládnout pod kuratelou Evropské unie. Hnutí SPD není dětinské, stejně jako není dětinská Velká Británie. Je pevné a vytrvalé stejně jako Britové,“ zkritizoval místopředseda Sněmovny bývalého prezidenta a garanta zahraničního programu Trikolóry Václava Klause. „Chceme podobně jako Velká Británie pryč z bruselské nesvobody!“ vyřknul. Dodal, že SPD jako jediná parlamentní strana podporuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

Zde narážel Okamura na slova Václava Klause, ten řekl: „Vidíte, jak je mučena velká, mocná, ekonomicky silná, demokraticky staletí existující Velká Británie, jak je jí to vystoupení znemožňováno všemi možnými způsoby, a to ještě Británie má tu výhodu, že je to ostrov u Evropy, není v srdci Evropy. Jestli se jí to nemůže podařit, tak já myslím, že vystoupení (Česka) je dneska dětinský návrh, který může říkat pouze nezodpovědný člověk.“

„Může to někdo mít jako svůj politický cíl za dvě nebo tři desetiletí, ale jestli to bere jako svůj dnešní politický projekt, tak musím říci, že není racionální,“ doplnil k možnosti vystoupení z EU.

Anketa Vítáte vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 86% Ne 7% Je mi to jedno 7% hlasovalo: 16684 lidí

Po tomto přešel Okamura k údajně nepřijatelnému stanovisku ministerstva školství. To prý podporuje islámské zahalování v českých školách. „Hnutí SPD považuje za šokující soudní rozhodnutí ve věci muslimského zahalování ve škole. Za naprosto nepřijatelná v této věci považujeme i souhlasná stanoviska ministerstva školství pod vedením hnutí ANO. Demonstrativní zahalování je v první řadě propagování nenávistné ideologie,“ zmínil Okamura. Informoval ještě o tom, že jeho hnutí podalo zákon, který by takové ideologie zakázal. Prý mu však vláda takové návrhy zákonů blokuje.

Dále mluvil o daňovém balíčku. Informoval, že SPD podpoří senátní verzi, jelikož hnutí SPD je dle slov Okamury proti zvyšování daní. „Hnutí SPD podporuje, aby zůstal poplatek za vklad do katastru nemovitostí na tisícikoruně,“ uvedl. Prý nesouhlasí s tím, aby se z lidí ždímaly peníze. „Hnutí SPD drží program, jsme proti zvyšování daní a je skandální, že hnutí ANO mělo v programu, že nebude zvyšovat daně. Přitom je tady zcela jasně a flagrantně zvyšuje a porušuje své předvolební sliby,“ zdůraznil.

Nakonec zmínil ještě národní plán investic, ten je dle něj pouhým plácnutím do vody. „Vládní plán důležitých investic do infrastruktury, to je jistě potřeba. SPD po tom dlouhodobě volá, aby získaly investice například do důležité infrastruktury typu dopravy a podobně systém a řád,“ pronesl. Plán však označil za nereálný, jelikož na něj nebudou peníze. To prý kvůli tomu, že premiér Babiš odsouhlasil klimatickou neutralitu, která má stát, jak uvedl Okamura, i dle samotného Babiše stovky miliard ročně. „Premiér Andrej Babiš jde na ruku globalistům a jde na ruku těm různým ekoklimatickým aktivistům typu Greta Thunberg a na druhou stranu vytváří plán, na který nejsou peníze a nebudou peníze právě kvůli politice Andreje Babiše a jeho vlády,“ zkritizoval premiéra.

