Šok ve sněmovně: Šimon Pánek vyhrožuje politikům kvůli Křečkovi! odpálil Foldyna. A už to jede. I Milion chvilek. Sledujeme

Volbu nového ombudsmana oživila v Poslanecké sněmovně informace Jaroslava Foldyny, že se dozvěděl, že Šimon Pánek z Člověka v tísni vyhrožuje předsedům sněmovních stran, co se stane, jestli bude zvolen Stanislav Křeček. Vyvolal tím bouři.

„Je 12.30, takže se budeme zabývat volebními body,“ ohlásil ze sněmovního umpiru Petr Fiala.

Předseda volební komise Martin Kolovratník pak představil návrhy na funkci ombudsmana, které Poslanecké sněmovně podle zákona předložili Senát a prezident republiky. Jde o Jana Matyse, Víta Alexandera Schorma a Stanislava Křečka.

Do rozpravy se jako první přihlásil poslanec Trikolóry Václav Klaus. Ten navrhl, aby bylo projednávání přerušeno do doby, než bude projednán návrh hnutí Trikolóra, aby byl úřad Veřejného ochránce práv úplně zrušen. „Protože nám přijde nedůstojné, aby tam byl nějaký kandidát zvolen jenom na měsíc,“ dodal Klaus.

Pokud by to neprošlo, tak se vyjádřil k volbě. „My jsme včera viděli toho představitele Milionu chvilek, jak říkal, že budou demonstrovat, pokud bude zvolen pan Křeček. A to nás ponouklo, že budeme volit pana Křečka,“ ohlásil za hnutí Trikolóra.

Návrh nebyl přijat, takže se slova ujal Jaroslav Foldyna z ČSSD.

„Dozvěděl jsem se, že Šimon Pánek, představitel organizace Člověk v tísni, organizace která údajně pomáhá lidem, posílá předsedům politických stran esemesky, ve kterých jim v podstatě vyhrožuje, že budou mít velké problémy, když připustí zvolení Stanislava Křečka,“ informoval sněmovnu.

Je to podle něj „zásadní ovlivnění ze strany této organizace, která zčásti žije ze zahraničních peněz, zčásti je placena z rozpočtu České republiky.“ Proto Foldyna navrhuje posunutí volby ombudsmana na březnovou schůzi.

Proti tomu se ohradil Zbyněk Stanjura: „Zákony platí, volit musíme do 60 dnů po zániku mandátu. Prosím kolegy, aby nevznášeli návrhy, které jsou proti návrhu,“ protestoval.

„V tom případě ten návrh pana poslance Foldyny je nehlasovatelný,“ prohlásil předseda Fiala.

To už se ale zvedl les rukou k faktickým poznámkám, které chtěly reagovat na Foldynova slova o Člověku v tísni.

Jako první se chopila slova Jana Černochová z ODS: „Chtěla bych vyzvat poslance ČSSD, aby se omluvili za slova poslance Foldyny,“ spustila Pobouřilo jí, že v jeho projevu zaznělo, že Člověk v tísni „údajně pomáhá lidem“. „Sídlili u nás na Praze 2,“ vyprávěla dojatě, takže prý ví, jak záslužnou práci tato nezisková organizace dělá.

„Pokud vy je zde napadnete, že se nemohou bránit, tak to není úplně fér,“ protestovala. „Člověk v tísni je organizace, která kamkoliv po světě přijedete, tak má velmi dobré renomé. Vyzývám vás, abyste se jim omluvil,“ odkráčela Černochová od pultíku.

Vystřídal jí Dominik Feri: „Mně přijde naprosto neuvěřitelný, že tu zmiňujete, že někdo někomu psal, jako nějaký problém. Vždyť je to naše práce. To se budeme tvářit, že nám nikdo nepíše?,“ nechápal.

Po něm si vzal slovo poslanec Pavel Plzák, který tak jako Foldyna protestoval proti nátlaku: „Ať to pošlou. Ale pokud tu pan Minář vyhrožuje, že budou demonstrace, tak to už nemá s demokracií nic společného,“ myslí si.

Pak se vrátil Jaroslav Foldyna: „Někdy vykonává dobročinnou činnost, jindy vykonává hybridní politickou činnost,“ řekl o Člověku v tísni. „Ale pokud píší předsedům, že budou mít problémy, tak už je to vyhrožování,“ dodal.

„Už jsme si zvykli, že tu pobíhají nějaké Miliony chvilek s nějakými neúspěšnými kandidáty. Tak ať jdou do voleb,“ vyzval neziskové organizace.

Po něm se přihlásila o slovo Markéta Pekarová Adamová: „Nedostala jsem žádnou takovou zprávu. Je to klasický způsob dezinformační kampaně,“ obvinila Foldynu. „Není pravda, že by nám bylo nějakým způsobem vyhrožováno,“ zopakovala, ačkoliv se značná část sněmovny jejímu vehementnímu ujišťování smála.

Pak přišel k mikrofonům Ondřej Veselý z ČSSD, aby naplnil výzvu Jany Černochové: „Jaroslav Foldyna formuloval svůj osobní názor. ČSSD si je dobře vědoma, jakou práci odvádí Člověk v tísni u nás i ve světě a není to náš názor,“ ujistil.

Jan Čižinský Foldynova slova neodmítl, ale divil se: „My poslanci bychom přece měli podporovat, aby nám lidé sdělili své názory na to, co tu děláme a máme dělat. A my jim máme naslouchat,“ vyzval.

„Názor nám může někdo vyjádřit esemeskou, mailem, dopisem, a nebo i tím, že demonstruje. To je přece úplně v pořádku,“ myslí si.

Benda: Chudák Šimon. Předseda řídí

Marek Benda z ODS vystoupil s pozoruhodným výstupem: „Můj předseda řídí, takže vystoupiti nemůže. Takže říkám za něj, že žádnou esemesku nedostal“. Pak poprosil Jaroslava Foldynu, aby buď řekl, kdo takové esemesky dostal, nebo taková obvinění vůči Člověku v tísni neříkal.

„Šimona Pánka přes mnohé rozdílnosti názorů považuji za osobního přítele,“ vyznal se. „Nedokážu si představit, že by někomu psal výhružné esemesky. Přijde mi, že máte pomotaných několik příběhů a že ten chudák Šimon do toho byl vtažený úplně nefér,“ obává se Benda.

Vít Rakušan vystoupil se slovy, že Jaroslav Foldyna lže. „Bylo by dobré, ať už si o Šimonu Pánkovi myslíte cokoliv, abychom byli schopni říct, že ten svět může být černobílý. Jeden mluví pravdu, druhý lže. A ten, kdo lže je Jaroslav Foldyna,“ odešel s tím, že je to trapné.

Kateřina Valachová z ČSSD vystoupila se slovy, že ombudsmanka má takovou důvěru, že se o ní poslancům může jen vzdát. „Tato volba je stižena mnoha ranami, takže vás prosím, ukončeme tuto debatu,“ vyzvala.

Vojtěch Filip vystoupil s vlastní zkušeností se Šimonem Pánkem a Člověkem v tísni. Je s ním ve při od roku 2002, kdy prý zažil, jak opilý zaměstnanec Člověka v tísni najížděl autem do studentů, uklízejících po povodních. „Od té doby si o něm myslím své,“ dodal.

Pirát Ondřej Profant sdělil, že ani Pirátům žádná esemeska od Šimona Pánka nepřišla. „My v Pirátské straně se zpětné vazby poradíme, nebojte se nám napsat,“ vyzval pak občany.

Po něm se rozohnil předseda KDU- ČSL Marian Jurečka: „Jak tu může od pana poslance Foldyny zaznít taková věc?“. On sám nedostal od Šimona Pánka nikdy v životě žádnou SMS. „Prosím pana poslance Foldynu, aby nelhal,“ vyzýval.

Na samý záběr kolečka předsedů i Pirát Ivan Bartoš potvrdil: „Žádnou esemesku tohoto typu jsem nedostal. Ale dostal jsem řadu jiných esemesek v souvislosti s touto volbou. A co mi chodí do mailu, to vám ani nebudu říkat,“ vykládal.

„Naší poslankyni Richterové vyhrožují smrtí,“ vykládal temperamentně v souvislosti s „vtípky“ a různými parodiemi a fejky, které se prý o politicích šíří.

„Pan Foldyna tady rozviřuje tyhle hejtíčky směrem k Člověku v tísni. Já když tady vystoupím na jeho obranu, tak na mě pořvávají v supermarketu,“ vyprávěl své zážitky.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

U nás si pořád myslíme, že je to nějaká legrace, ale tak to není. „Jsou země, kde to přerostlo v útoky na liberální politiky, a končí to i smrtí,“ rozčiloval se s tím, že pouštíme džina z láhve.

Pak se ještě jednou vrátila Markéta Pekarová Adamová: „Nezaznělo to tu, na co všichni čekáme, a to je omluva. Měl byste se omluvit vy sám, vyzývám vás k tomu opakovaně.“

