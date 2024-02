Šok z Bruselu: Strach z „krajní pravice“ dohnal EU k tomuto

Podle všeho už EU nechce dráždit ani farmáře, ale ani další občany. Z ekologických plánů k roku 2040 zmizely zmínky, že zemědělci mají dbát na to, aby méně znečišťovali životní prostředí. A lidé prý už nebudou poslouchat poučky, že by měli jíst méně masa. Má Brusel „bobky“ z vítězství sil, které si nepřeje, ve volbách do Evropského parlamentu? Server Politico varuje, že tzv. „krajní pravice“ může po volbách v Bruselu zaúřadovat. A svým způsobem by tzv. „krajní pravice“ mohla i vyhrát.

Zdá se, že EU začíná přehodnocovat své zelené plány. Alespoň ty, které se vztahují k roku 2040. Děje se tak jen krátce po protestech farmářů napříč celou Evropou. Podle serveru Politico se tak stalo právě v důsledku protestů farmářů.

„Podle plánu exekutivy EU by k tomuto úsilí měly přispět ‚všechna odvětví‘. Ale zmínka o možném 30procentním snížení zemědělského znečištění v letech 2015 až 2040, kterou v předchozích návrzích společnost POLITICO zaznamenala, byla odstraněna. Rovněž byla vyškrtnuta doporučení pro občany, aby změnili své chování, jako je konzumace méně masa, a tlak na ukončení dotací na fosilní paliva,“ napsal server.

Očekává se, že EU zmírní své ekologické cíle a uvede je do souladu s tím, co žádají i vědci ve jménu záchrany planety. Větší důraz by měl být kladen na „potravinovou suverenitu“ EU.

„Toto přerámování je v souladu s požadavkem mocné středopravé Evropské lidové strany (EPP) – politické rodiny nejvyšší představitelky EU Ursuly von der Leyenové a největší skupiny Evropského parlamentu,“ napsal server Politico.

Ale pozor, na plánu dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 se prý nic nemění. A s tím prý budou muset pracovat i zemědělci.

Ekologové z Greenpeace se kvůli zmírňování klimatických cílů na evropské politiky zlobí.

„Země EU jsou jedny z největších historických znečišťovatelů světa, mají jedny z nejvyšších emisí uhlíku na hlavu a díky tomu zbohatly. Je bolestně zřejmé, že EU nezasáhne ani své vlastní cíle, aniž by skoncovala s uhlím, ropou a plynem – to musí uznat Evropská komise. Místo toho to vypadá, že dostaneme cíl, který bude skrývat mnohem nižší snížení emisí za nějaké pochybné účetnictví založené na kouzelných hůlkách, aby znečištění zmizelo,“ poznamenala klimatická aktivistka Greenpeace Silvia Pastorelli.

Aktivisté místo toho vyzvali EU, aby dosáhla klimatické neutrality do roku 2040. Greenpeace tvrdí, že Evropa má odpovědnost za snižování uhlíkového znečištění rychleji než jiné země s nižšími příjmy, které ke klimatické krizi tolik nepřispěly.

Greenpeace také apeluje na EU, aby konečně vyřadila fosilní paliva, tedy uhlí, ropu a plyn a dál se zlobí, že EU žádný takový plán nemá.

Server Politico však také varuje, že po příštích volbách do Evropského parlamentu nejen ubude zastánců ekologických plánů, ale přibude také zastánců Ruska.

Bruselem obchází strach z porážky

„Každých pět let jako hodinky mainstreamoví politici vyděsí nárůst radikálů a populistů před evropskými volbami. Ale pak se zdá, že se nebezpečí náhle rozplyne, protože tradiční středolevicové a středopravé síly, které vybudovaly Evropskou unii, vytvářejí koalice, které drží radikálnější strany na uzdě. Tentokrát na to nespoléhejte,“ zvedl prst varovně Politico.

Podle serveru hrozí, že politici tzv. „krajní pravice“ mohou ohrozit „posvátné hodnoty EU týkající se právního státu a lidských práv a zablokovat nebo dokonce zrušit hlavní zelené a klimatické zákony“.

„Budeme svědky opravdu významného posunu doprava,“ řekl Simon Hix, profesor srovnávací politiky na Evropském univerzitním institutu.

A pokud v současnosti páté největší uskupení, 67členná pravicová skupina Evropští konzervativci a reformisté (ECR), kam patří i polská Právo a spravedlnost (PiS) i italští vládnoucí Bratři Itálie – také naroste o nějakých 18 křesel, Hix předpovídá, že by se mohla stát čtvrtou největší skupinou v parlamentu a překonat tak Zelené i liberály. A pokud se k tomu připočítají ještě křesla Viktora Orbána, ECR spolu s radikály mohou podle serveru Politico obsadit až čtvrtinu křesel. A nárůst tzv. „krajní pravice“ v EP by podle Politico mohl být nemalou překážkou pro Ursulu von der Leyenovou, která prý hledá cestu, jak se udržet v křesle šéfky Evropské komise.

Tzv. „krajní pravice“ by prý mohla i svým způsobem vyhrát, ačkoli neobsadí nadpoloviční většinu křesel.

„Tzv. ‚krajní pravice‘ může vyhrát, aniž by vyhrála, pokud se stane, že středopravice převezme veškerou jejich rétoriku a jejich politiku, zejména na tyto otázky o jejich politice, o identitě, imigraci a islámu,“ napsal Hans Kundnani, autor knihy s názvem Eurowhiteness.

